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UPI પેમેન્ટ પર MDR ચાર્જ: ગભરાવાની જરૂર નથી... તમારા પર નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ, સરકારે આપી A To Z માહિતી!

Modi Govt Update On UPI MDR: લોકસભા દ્વારા'Payment and Settlement Systems Act, 2007' પસાર કરાયા બાદ સરકારે સ્પષ્ટ કહ્યું કે આ સંસોધનથી સામાન્ય યુપીઆઈ યુઝર્સે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:46 PM IST
UPI પેમેન્ટ પર MDR ચાર્જ: ગભરાવાની જરૂર નથી... તમારા પર નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ, સરકારે આપી A To Z માહિતી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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UPI પેમેન્ટ પર MDR ચાર્જ: ગભરાવાની જરૂર નથી... તમારા પર નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ
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