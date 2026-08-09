/UPI પેમેન્ટ પર MDR ચાર્જ: ગભરાવાની જરૂર નથી... તમારા પર નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ, સરકારે આપી A To Z માહિતી!

યુનિફાઇડ ઈન્ટરફેસ પેમેન્ટ્સ એટલે કે UPI પર એમડીઆરનો મામલો છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચર્ચામાં બનેલો છે. સંસદમાં મોદી સરકાર તરફથી બિલ રજૂ કરાયા બાદ સામાન્ય લોકો વિચારમાં પડી ગયા છે કે શું હવે 2000 રૂપિયાથી વધુના યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર તેણે ચાર્જ આપવો પડશે? તો વિપક્ષ આ મુદ્દાને લઈને સરકાર પર હુમલો કરી રહ્યું છે.
પરંતુ લોકસભામાં 'ચુકવણી અને સમાધાન પ્રણાલી કાયદો, 2027મા સંશોધન કરનાર આ બિલને પસાર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને સાથે સરકાર તેની તમામ વિગતો જાહેર કરી સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. સરકારે જણાવ્યું કે mdr કેમ લાગૂ કરવાની તૈયારી છે, તેનાથી સામાન્ય યુપીઆઈ યુઝર કેટલા પ્રભાવિત થશે?
MDR શું હોય છે?
સૌથી પહેલા તે સમજવું જરૂરી છે કે મર્ચેંટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ એટલે કે MDR શું હોય છે? મહત્વનું છે કે આ તે ચાર્જ છે જે વ્યાપારી ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનને પૂરૂ કરવા માટે બેંક કે પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઇડરને આપે છે. એટલે કે તેના નામથી સ્પષ્ટ છે મર્ચંટ માટે, સામાન્ય ગ્રાહકો આ ચાર્જનું પેમેન્ટ કરતા નથી. તેની સાથે જોડાયેલું નવું બિલ સરકારને બેંક અને અન્ય સર્વિસ પ્રોવાઇડરને યુપીઆઈ અને અન્ય નોટિફાઇ ઈલેક્ટ્રિક પેમેન્ટ મોડ્સથી કરવામાં આવેલી ચુકવણી પર શુલ્ક ચલાવવાની મંજૂરી આપવા માટે અધિકૃત કરે છે.
સરકારે સ્પષ્ટ કરી તસવીર
લોકસભામાં સરકારે પસાર કરેલા બિલના એક દિવસ બાદ જણાવવામાં આવ્યું કે યુપીઆઈ માધ્યમથી ચુકવણી કરવા પર યુઝર્સે કોઈ ચાર્જ આપવો પડશે નહીં, પરંતુ આ એમડીઆર ભવિષ્યમાં સીમિત સંખ્યામાં વેપારી ટ્રાન્ઝેક્શન માટે શરૂ કરી શકાય છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો નાણા મંત્રાલય દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિ-થી-વ્યક્તિ (P2P) યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન સંપૂર્ણ રીતે ફ્રી રહેશે. સાથે વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા મોટા ભાગના ટ્રાન્ઝેક્શન પર તેની અસર થશે નહીં.
MDR લાગૂ થયું તો
સરકારે જણાવ્યું કે જો MDR ચાર્જ લાગૂ કરવામાં આવે તો તે માત્ર એક ચોક્કસ મર્યાદાથી સીમિત વ્યાપારી ટ્રાન્ઝેક્શન પર જ લાગૂ થશે. આ ચાર્જ નામમાત્ર હશે અને ડેબિડ-ક્રેડિટ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગૂ એમડીઆરથી ઓછા હશે. એટલે કે એમડીઆર મર્યાદા-આધારિત હશે અને બધા યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન પર એક સમાન રૂપથી લાગૂ થશે નહીં. સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે યુપાઈ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં થઈ રહેલા વધારા માટે સાયબર સુરક્ષા, છેતરપિંડી અટકાવવી અને જરૂરી માળખામાં મહત્વપૂર્ણ અને સતત રોકાણની જરૂરિયાત છે.
નાણામંત્રીથી લઈને RBI ગવર્નરે અપાવ્યો વિશ્વાસ
સરકાર તરફથી સંસદમાં યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર એમડીઆર ચાર્જને લઈને સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા પહેલા નાણામંત્રીએ કોંગ્રેસના આરોપો પર કહ્યું હતું કે 'જો કોઈ મર્ચંટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ એટલે કે MDR લાગૂ થાય છે તો તે માત્રને માત્ર વ્યાપારીઓ પર લાગૂ થશે, ગ્રાહકો પર નહીં. સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે એનસીપીઆઈની અધ્યક્ષતાવાળી યુપીઆઈ અને સેવા સંચાલન સમિતિએ હજુ સુધી એમડીઆર પર કોઈ નિર્ણય લીધો નથી.'
આ સિવાય આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન પર મર્ચંટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ લગાવવાના મુદ્દા પર અત્યારે કંઈ ન કહી શકાય. ચુકવણી સિસ્ટમ પર હજુ વિચાર-વિમર્શ ચાલી રહ્યો છે.