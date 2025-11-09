UPI Payment Offline: ઇન્ટરનેટ વિના UPI થી પેમેન્ટ કેવી રીતે કરવું? જાણો ઑફલાઇન ચુકવણીની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ
How to Make Offline UPI payments in India: UPI પેમેન્ટના કરોડો યુઝર્સ માટે આ ગુડ ન્યૂઝ છે, જો કોઈ કારણસર ફોનમાં ઇન્ટરનેટના સિગ્નલ ન દેખાઈ રહ્યા હોય તો પણ UPI થી ઑફલાઇન પેમેન્ટ કરી શકાય છે. જાણો ઑફલાઇન પેમેન્ટની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ.
Trending Photos
UPI Payment Without Internet in India: મોબાઇલ પર ઇન્ટરનેટ ન હોવા છતાં પણ UPI દ્વારા પેમેન્ટ થઈ શકે છે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ચુકવણી નિગમ (NPCI) ની સર્વિસ હેઠળ UPI યુઝર્સને ઇન્ટરનેટ વિના પણ પેમેન્ટ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવે છે. જ્યારે યુઝર્સના ફોનમાં ડેટા ખતમ થઈ ગયો હોય, નેટવર્કની સમસ્યા આવી જાય અથવા બેંક સર્વર ડાઉન થઈ જાય, ત્યારે પણ લેણદેણ કરવું સરળ બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે USSD સેવાની મદદથી ઑફલાઇન UPI પેમેન્ટ કરી શકો છો. જાણો ઑફલાઇન પેમેન્ટની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ.
UPI થી ઑફલાઇન પેમેન્ટ કેવી રીતે કરવું?
ઇન્ટરનેટ વિના UPI થી ઑફલાઇન પેમેન્ટ કરતા પહેલાં એ સ્પષ્ટ હોવું જરૂરી છે કે તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક થયેલો છે, જે બેંક શાખામાં જવાથી અથવા બેંકની એપ અથવા વેબસાઇટથી જ ઑનલાઇન રીતે શક્ય છે. બસ તમારો મોબાઇલ નંબર જોડો અને UPI પિન સેટ કરો. હવે ઑફલાઇન UPI પેમેન્ટ માટે નીચે આપેલા નિર્દેશોનું પાલન કરો.
સ્ટેપ એક: તમારા મોબાઇલ ફોનમાં *99# ડાયલ કરો.
સ્ટેપ બે: એક મેનુ ખુલશે, જેમાં UPI સંબંધિત ઘણી સર્વિસ દેખાશે, જેમ કે પૈસા મોકલો (Send Money), પૈસા મેળવો (Receive Money), બેલેન્સ ચેક કરો (Check Balance) વગેરે.
સ્ટેપ ત્રણ: હવે મોબાઇલ પર 'પૈસા મોકલો' (Send Money) વિકલ્પને ક્લિક કરો અને પેમેન્ટનો વિકલ્પ પસંદ કરો. આ રીતોમાં UPI થી મોબાઇલ નંબર પર, UPI ID પર અથવા ડાયરેક્ટલી બેંકમાં સીધા એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC કોડ નજર આવશે.
સ્ટેપ ચાર: પેમેન્ટ કરવાની રીત પસંદ કર્યા પછી જરૂરી વિગતો ઉમેરો અને તે રકમને ઉમેરો, જેને મોકલવા માંગો છો.
સ્ટેપ પાંચ: હવે તમને પેમેન્ટની પ્રોસેસ પૂરી કરવા માટે UPI પિન એન્ટર કરવા માટે કહેવામાં આવશે.
પ્રતિ ટ્રાન્જેક્શન લગભગ 0.50 નો ચાર્જ
જો કે આ ઑફલાઇન UPI પેમેન્ટની એક સરળ પ્રક્રિયા છે, પરંતુ ધ્યાન રાખો કે USSD સેવા પ્રતિ લેણદેણ લગભગ 0.50 નો ચાર્જ લેશે. આ સેવા આખા દેશમાં અને દરેક સમયે ઉપલબ્ધ છે. બધા ટેલિકોમ નેટવર્ક અને મોબાઇલ હેન્ડસેટ ઑફલાઇન ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે USSD સેવાનો ઉપયોગ કરી શકશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે