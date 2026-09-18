/UPIથી પૈસા માંગતી લિંક થઈ શકે છે બંધ, જાણો ગ્રાહકો પર શું પડશે અસર

UPI Transaction Rule Change: તમે ઘણીવાર દુકાનદારો, ઓનલાઈન કંપનીઓ અથવા વ્યક્તિઓને UPI પર લિંક મોકલતા જોયા હશે. આ લિંક પર ક્લિક કરવા માટે ફક્ત તમારો PIN દાખલ કરવો પડે છે અને ચુકવણી થઈ જાય છે. હવે, પુલ ટ્રાન્ઝેક્શન નામની આ સુવિધા ટૂંક સમયમાં બંધ થઈ શકે છે. તેનું કારણ વધી રહેલી સાયબર ફ્રોડ છે.
નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) આ અંગે ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે. સાયબર ગુનેગારો આ પુલ પેમેન્ટ સુવિધાનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેઓ લોકોને ઓનલાઈન વેચાણ, રિફંડ અથવા અન્ય પ્રલોભનો આપીને લાલચ આપે છે અને પૈસા માંગવા માટે લિંક્સ મોકલે છે.
ઘણા લોકો, ખાસ કરીને મર્યાદિત ટેકનોલોજીકલ સમજ ધરાવતા લોકો, ઉતાવળે પોતાનો PIN દાખલ કરે છે, એવું માનીને કે તેમને પૈસા મળશે. પરિણામે, તેમના ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ જાય છે.
આ છેતરપિંડીને રોકવા માટે, 31 ઓક્ટોબરથી પુલ પેમેન્ટ્સ બંધ કરવાની તૈયારીમાં છે. જો કે, આ નિર્ણય હજુ અંતિમ નથી અને બેંકો સાથે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
"પુલ" અને "પુશ" વચ્ચે શું તફાવત છે?
પુશ પેમેન્ટ: આ એક એવી પદ્ધતિ છે જેમાં તમે જ એક્ટિવ થાઓ છો. તમે કોઈનો QR કોડ જાતે સ્કેન કરો છો અથવા વેપારીના UPI ID પર પૈસા મોકલો છો. આ સુવિધા બંધ કરવામાં આવશે નહીં.
પુલ પેમેન્ટ: આ તે જગ્યા છે જ્યાં પ્રાપ્તકર્તા સક્રિય થાય છે. તેઓ તમને એક લિંક અથવા ચુકવણી રિક્વેસ્ટ મોકલે છે. તમારે ફક્ત લિંક પર ક્લિક કરો, તમારો UPI પિન દાખલ કરો, અને પૈસા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે. આ સુવિધા પ્રતિબંધિત હોઈ શકે છે.
ગ્રાહકો પર શું અસર થશે?
જો 'પુલ પેમેન્ટ' બંધ કરવામાં આવે છે, તો સૌથી મોટી અસર ઓટોમેટિક બિલ પેમેન્ટ અથવા ઓટો-ડેબિટ પર પડશે. હાલમાં, ઘણા લોકો તેમના વીજળી બિલ, મોબાઇલ રિચાર્જ, ગેસ બિલ અથવા સબ્સ્ક્રિપ્શન (જેમ કે OTT પ્લેટફોર્મ) ચૂકવવા માટે ઓટો-ડેબિટ સેટ કરે છે. દર મહિને એક નિશ્ચિત તારીખે પૈસા આપમેળે કાપવામાં આવે છે.
આ સુવિધા 'પુલ' મિકેનિઝમ પર કામ કરે છે. જો 'પુલ' બંધ કરવામાં આવે છે, તો ગ્રાહકોએ દર મહિને 'પુશ' દ્વારા QR કોડ સ્કેન કરવાનું યાદ રાખીને અથવા વેપારી ID પર પૈસા મોકલીને મેન્યુઅલી આ બિલ ચૂકવવા પડશે.
છેતરપિંડીના આંકડા ચિંતાજનક
સાયબર છેતરપિંડીના કેસ સતત વધી રહ્યા હોવાથી પણ આ પગલું જરૂરી છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના પહેલા 6 મહિનામાં (એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર) ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના બેંકિંગ લોકપાલને 27,000થી વધુ ફરિયાદો મળી હતી. આ ફરિયાદોમાંથી 70% થી વધુ ફરિયાદો લોન અને ડિજિટલ ચુકવણીઓ સંબંધિત હતી, જેમાં UPI છેતરપિંડી એક મુખ્ય મુદ્દો હતો.