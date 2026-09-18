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UPIથી પૈસા માંગતી લિંક થઈ શકે છે બંધ, જાણો ગ્રાહકો પર શું પડશે અસર

UPI Transaction Rule Change: કોઈ વેપારી, ઓનલાઈન કંપની અથવા વ્યક્તિ તમને UPI પર એક લિંક મોકલે છે. આ લિંક પર ક્લિક કરો, તમારો PIN દાખલ કરો, અને ચુકવણી પૂર્ણ થઈ જશે તેને પુલ ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે ઓળખાતી આ સુવિધા ટૂંક સમયમાં બંધ થઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 18, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:39 PM IST
UPIથી પૈસા માંગતી લિંક થઈ શકે છે બંધ, જાણો ગ્રાહકો પર શું પડશે અસર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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