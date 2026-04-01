ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessUPI પેમેન્ટના નિયમો બદલાયા , Paytm, Google Pay, PhonePe... દ્વારા ચુકવણી કરવા માટે કરવું પડશે આ કામ

UPI પેમેન્ટના નિયમો બદલાયા , Paytm, Google Pay, PhonePe... દ્વારા ચુકવણી કરવા માટે કરવું પડશે આ કામ

Online Payment New Rules Change: ડિજિટલ પેમેન્ટને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. નવા નિયમો અનુસાર, હવે ફક્ત તમારો પિન અથવા પાસવર્ડ સ્કેન કરીને અને દાખલ કરીને ચુકવણી કરી શકાશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:22 PM IST
  • ડિજિટલ પેમેન્ટને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે.
  • નવા નિયમો અનુસાર, હવે ફક્ત તમારો પિન અથવા પાસવર્ડ સ્કેન કરીને અને દાખલ કરીને ચુકવણી કરી શકાશે નહીં.
  • ચુકવણી કરવા માટે તમારે હવે ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA)ને પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

Trending Photos

UPI પેમેન્ટના નિયમો બદલાયા , Paytm, Google Pay, PhonePe... દ્વારા ચુકવણી કરવા માટે કરવું પડશે આ કામ

Online Payment New Rules Change: 1 એપ્રિલથી બાદ એટલે કે હવે કે જો તમે ફોનપે, ગુગલ પે, પેટીએમ અથવા અન્ય કોઈપણ ચુકવણી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન ચુકવણી કરો છો, તો તમને નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ડિજિટલ ચુકવણીઓને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા માટે નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. નવા નિયમો અનુસાર, હવે ફક્ત તમારા પિન અથવા પાસવર્ડને સ્કેન કરીને ચુકવણી કરી શકાશે નહીં. ચુકવણી કરવા માટે તમારે હવે ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA)ને પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે.

ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA) શું છે?

રિઝર્વ બેંકે સાયબર છેતરપિંડી અને ડિજિટલ કૌભાંડો જેવા છેતરપિંડીથી લોકોને બચાવવા માટે નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. નવા નિયમો હેઠળ, હવે ફક્ત પિન દાખલ કરીને ચુકવણી કરવામાં આવશે નહીં. કડક પ્રમાણીકરણ નિયમો હેઠળ, તમારે બે અલગ-અલગ પગલાંમાં તમારી ઓળખ સાબિત કરવાની જરૂર પડશે. 

તમારા પિન ઉપરાંત, તમારે વન-ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP), બાયોમેટ્રિક ચકાસણી અથવા ઉપકરણ-આધારિત પ્રમાણીકરણ પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, વપરાશકર્તાઓએ વ્યવહાર પૂર્ણ કરવા માટે ડબલ સુરક્ષા સ્તરને પાર કરવું પડશે.

1 એપ્રિલથી ઓનલાઈન ચુકવણી કેવી રીતે કાર્ય કરશે?

1. 1 એપ્રિલથી, ઓનલાઈન ચુકવણી માટે ડબલ સુરક્ષા સ્તરની જરૂર પડશે.

2. પહેલા પગલામાં, તમારે પ્રી-સેટ પિન અથવા પાસવર્ડ દાખલ કરવો પડશે.

3. બીજા સ્તરમાં, નવી પ્રમાણીકરણ પ્રક્રિયા માટે OTP, ફિંગરપ્રિન્ટ અથવા ફેસ સ્કેન જરૂરી રહેશે.

4. તમારે ચુકવણી કરવા માટે તમે જે ફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો તેને પ્રમાણિત કરવાની પણ જરૂર પડી શકે છે.

તેનો શું ફાયદો થશે?

આ ઓનલાઈન ફ્રોડને રોકવામાં મદદ કરશે. હેકર્સ તમારા પિન અથવા પાસવર્ડ સાથે ચેડા કરી શકશે, પરંતુ તેઓ ફેસ અથવા ફિંગર ઓથેટિકેશન કરી શકશે નહીં. તમારી ચુકવણી ફક્ત OTP, પિન, બાયોમેટ્રિક અને ડિવાઇસ પ્રમાણીકરણ જેવા પગલાં પૂર્ણ કર્યા પછી જ પૂર્ણ થશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Online Payment New Rules Changeupi paymentonline paymentGOOGLE PAYpaytmPhonepeNew Rulesdigital payment latest rulesonline transactionGujarati News

