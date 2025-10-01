શું UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગશે ચાર્જ? RBI ગવર્નરે આપ્યું આ મોટું અપડેટ; યુઝર્સ જરૂર જાણે
UPI Transaction Fee: રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે, UPI ટ્રાન્ઝેક્શનમાં હાલના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. UPIને દેશમાં વ્યાપક ડિજિટલ ચુકવણી માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઉપકરણ તરીકે જોવામાં આવે છે.
UPI Transaction Fee: રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ UPI (યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ) ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈપણ ફી વસૂલવાના પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો છે. PTIના સમાચાર અનુસાર, નાણાકીય નીતિની જાહેરાત બાદ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, સરકાર કે કેન્દ્રીય બેન્ક પાસે આવો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ નથી. ગવર્નર મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે, UPI ટ્રાન્ઝેક્શનમાં હાલના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, પરંતુ UPI પર ફી વસૂલવાનો અમારી સમક્ષ કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. મલ્હોત્રાએ આ વાત ભાર મૂક્યો કે UPI દેશમાં વ્યાપક ડિજિટલ ચુકવણી માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઉપકરણ તરીકે જોવામાં આવે છે.
લોન રિકવરી માટે 'ડિજિટલ લોક' યોજના
UPIની સ્પષ્ટતા સાથે RBI એક મહત્વપૂર્ણ યોજના પર પણ વિચાર કરી છે કે, જેનો ઉદ્દેશ્ય લોન રિકવરી સુવ્યવસ્થિત કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ નાણાકીય સંસ્થાઓને આ મંજૂરી આપી શકે છે કે, માસિક હપ્તા (EMI) ચૂકવવામાં ડિફોલ્ટ કરનારા ગ્રાહકો દ્વારા લોન પર ખરીદેલા મોબાઇલ ફોનને ડિજિટલ રીત 'લોક' કરી શકે. આ પગલું બિન-પતાવટ (નોન-સેટલમેન્ટ)ની સમસ્યાને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
RBIના ડેપ્યુટી ગવર્નર એમ. રાજેશ્વર રાવે જણાવ્યું કે, આ વિચારના ફાયદા અને ગેરફાયદા બન્ને પર કાળજીપૂર્વક વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ગ્રાહક અધિકારો, ગોપનીયતા અને ધિરાણકર્તા સુરક્ષા વચ્ચે સંતુલન જાળવવું જરૂરી છે. તેથી, આ દરખાસ્ત પર નિર્ણય અત્યંત સાવધાની સાથે લેવામાં આવશે.
નાણાકીય નીતિ અને આર્થિક દૃષ્ટિકોણ
નાણાકીય નીતિના સંદર્ભમાં ગવર્નર મલ્હોત્રાએ મોંઘવારીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડા પર પ્રકાશ પાડ્યો, આનાથી ભવિષ્યમાં નાણાકીય નીતિમાં સરળતા લાવવાનો અવકાશ બની શકે છે. તેમણે અમેરિકી ડોલર સામે રૂપિયાના મૂલ્યમાં આવેલા ગિરાવટ પર પણ ટિપ્પણી કરી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, RBI કોઈ ચોક્કસ સ્તરને લક્ષ્ય બનાવતું નથી, પરંતુ બિનજરૂરી ચલણની અસ્થિરતાને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે.
GDPમાં વૃદ્ધિનું અનુમાન
RBIએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે તેના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP) વૃદ્ધિ અનુસાન 6.5 ટકાથી વધારીને 6.8 ટકા કરી છે. આ વૃદ્ધિ દર 2025-26 ના પ્રથમ છ મહિનામાં મજબૂત આર્થિક પ્રવૃત્તિ પર આધારિત છે. ગવર્નરે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે, દેશનો ઉચ્ચ GDP વૃદ્ધિ દર ચાલુ રહેશે, સાથે ભાવ સ્થિરતા અને ખાનગી મૂડી ખર્ચમાં સતત વૃદ્ધિ પણ ચાલુ રહેશે.
