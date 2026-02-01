રશિયન તેલથી બગડ્યા અમેરિકા-ભારતના સંબંધો, સરકારે શું કહ્યું? જાણો ક્યારે થશે ફાધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ
India US Trade Deal: આવતા અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનની તેમની નિર્ધારિત મુલાકાત પહેલા, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ગુરુવારે યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોર સાથે વેપાર, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને સંરક્ષણ સહિત દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મુખ્ય પાસાઓ પર ચર્ચા કરી છે. તેઓ યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથે પણ દ્વિપક્ષીય બેઠક કરે તેવી અપેક્ષા છે.
India US Trade Deal: ભારત અને યુએસ વચ્ચે પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટેની વાટાઘાટો સકારાત્મક રીતે આગળ વધી રહી છે, અને બંને દેશો તેને ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે શનિવારે આ વાત કહી. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નજીકના ભવિષ્યમાં આ મોરચે સારા સમાચાર મળશે.
ગોયલે એક મુલાકાતમાં કહ્યું કે, દરેક મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) તેના પોતાના નિયમો અને શરતો પર આધાર રાખે છે. અમારી વાટાઘાટો ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહી છે. અમેરિકામાં મારા સમકક્ષ અને મારા વચ્ચે ઉત્તમ કાર્યકારી સંબંધ અને વ્યક્તિગત મિત્રતા છે. અમે આ કરારને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ.
આ ડીલને ક્યારે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે?
"મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ" (ભારત-EU કરાર) પછી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે "ફાધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ" ક્યારે વાસ્તવિકતા બનશે તે અંગે પૂછવામાં આવતા, ગોયલે કહ્યું કે વેપાર કરારો માટે ક્યારેય કોઈ સમયમર્યાદા હોતી નથી. બંને દેશોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને યોગ્ય સમયે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.
અમેરિકાની મુલાકાતે જઈ રહ્યા છે એસ. જયશંકર
જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું રશિયન તેલની ખરીદી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં કડવાશનું કારણ છે, ત્યારે ગોયલે કહ્યું કે, મને નથી લાગતું કે તે કોઈ અવરોધ છે. કેટલીક ગેરસમજો હોઈ શકે છે, જે મોટાભાગે ઉકેલાઈ ગઈ છે.
