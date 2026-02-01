Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

રશિયન તેલથી બગડ્યા અમેરિકા-ભારતના સંબંધો, સરકારે શું કહ્યું? જાણો ક્યારે થશે ફાધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ

India US Trade Deal: આવતા અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનની તેમની નિર્ધારિત મુલાકાત પહેલા, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ગુરુવારે યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોર સાથે વેપાર, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને સંરક્ષણ સહિત દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મુખ્ય પાસાઓ પર ચર્ચા કરી છે. તેઓ યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથે પણ દ્વિપક્ષીય બેઠક કરે તેવી અપેક્ષા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:42 AM IST

Trending Photos

રશિયન તેલથી બગડ્યા અમેરિકા-ભારતના સંબંધો, સરકારે શું કહ્યું? જાણો ક્યારે થશે ફાધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ

India US Trade Deal: ભારત અને યુએસ વચ્ચે પ્રસ્તાવિત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટેની વાટાઘાટો સકારાત્મક રીતે આગળ વધી રહી છે, અને બંને દેશો તેને ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે શનિવારે આ વાત કહી. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે નજીકના ભવિષ્યમાં આ મોરચે સારા સમાચાર મળશે.

ગોયલે એક મુલાકાતમાં કહ્યું કે, દરેક મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) તેના પોતાના નિયમો અને શરતો પર આધાર રાખે છે. અમારી વાટાઘાટો ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહી છે. અમેરિકામાં મારા સમકક્ષ અને મારા વચ્ચે ઉત્તમ કાર્યકારી સંબંધ અને વ્યક્તિગત મિત્રતા છે. અમે આ કરારને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ.

Add Zee News as a Preferred Source

આ ડીલને ક્યારે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે?

"મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ" (ભારત-EU કરાર) પછી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે "ફાધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ" ક્યારે વાસ્તવિકતા બનશે તે અંગે પૂછવામાં આવતા, ગોયલે કહ્યું કે વેપાર કરારો માટે ક્યારેય કોઈ સમયમર્યાદા હોતી નથી. બંને દેશોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને યોગ્ય સમયે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

અમેરિકાની મુલાકાતે જઈ રહ્યા છે એસ. જયશંકર

આવતા અઠવાડિયે વોશિંગ્ટનની તેમની નિર્ધારિત મુલાકાત પહેલા, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ગુરુવારે યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોર સાથે વેપાર, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને સંરક્ષણ સહિતના દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મુખ્ય પાસાઓ પર ચર્ચા કરી છે. તેઓ યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરે તેવી અપેક્ષા છે.

જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું રશિયન તેલની ખરીદી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં કડવાશનું કારણ છે, ત્યારે ગોયલે કહ્યું કે, મને નથી લાગતું કે તે કોઈ અવરોધ છે. કેટલીક ગેરસમજો હોઈ શકે છે, જે મોટાભાગે ઉકેલાઈ ગઈ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India Us RelationsUS India relationsMother of all dealFather of all dealRussian Oilpiyush goyalGujarati NewsBusiness News

Trending news