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US India Tariff: ભારત પર 100% ટેરિફનો ખતરો? અમેરિકાના નવા બિલથી વધી ચિંતા, જાણો

US India Tariff: યુએસ સેનેટે રશિયા પર દબાણ વધારવા માટે એક બિલ પસાર કર્યું છે, જેની અસર ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશો પર પડી શકે છે. આ બિલ ખાસ કરીને રશિયા માટે લાવવામાં આવ્યું છે, પણ તેની અસર તેના સાથી દેશોને પણ તેના પર ભારે અસર પડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:30 AM IST
US India Tariff: ભારત પર 100% ટેરિફનો ખતરો? અમેરિકાના નવા બિલથી વધી ચિંતા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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