/US India Tariff: ભારત પર 100% ટેરિફનો ખતરો? અમેરિકાના નવા બિલથી વધી ચિંતા, જાણો

US India Tariff: યુએસ સેનેટે રશિયા પર આર્થિક દબાણ વધારવા માટે એક બિલ પસાર કર્યું છે, જેની અસર ભારત સહિત ઘણા દેશો પર પડી શકે છે. સેનેટે રશિયા સામે નવા પ્રતિબંધ બિલને મંજૂરી આપી છે. આ બિલના સમર્થનમાં 86 મત અને 12 મત વિરોધમાં પડ્યા હતા, જે મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. જો અમેરિકા આ કાયદો બનાવે છે, તો ભારત, ચીન, સ્લોવાકિયા, અઝરબૈજાન અને હંગેરી જેવા દેશો પર 100 ટકા ટેરિફ લગભગ નિશ્ચિત છે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય યુએસ સરકારનો રહેશે.
રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સરકારે મોસ્કો પર આર્થિક દબાણ વધારવા માટે આ બિલ રજૂ કર્યું છે. ટ્રમ્પ એવા દેશોને નિશાન બનાવવા માંગે છે, જે રશિયા પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં તેલ અને ગેસ ખરીદે છે. તે ખાતરી કરવા માંગે છે કે કોઈ રશિયા પાસેથી તેલ અને ગેસ ખરીદે નહીં.
ભારત માટે આ ચિંતાનો વિષય કેમ છે?
આ બિલ ભારત માટે ખાસ મહત્વનું છે, કારણ કે તેણે તાજેતરના મહિનાઓમાં રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં વધારો કર્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધે ખાડી દેશોમાંથી તેલ અને ગેસની આયાતમાં નોંધપાત્ર અવરોધ ઊભો કર્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ ચાલુ છે, જેના કારણે ભારત રશિયા તરફ વળ્યું છે.
ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, યુએસ કોંગ્રેસમેન રિચાર્ડ બ્લુમેન્થલે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે જે દેશો રશિયન ગેસની ખરીદી રશિયાના કુલ ગેસ નિકાસના 15 ટકા કરતા ઓછા હિસ્સો ધરાવે છે, તેમને થોડી રાહત મળી શકે છે. જો કે, આ દરખાસ્ત હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી નથી.
ટ્રમ્પે ભારત પર કુલ 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો
યુએસએ વારંવાર રશિયન તેલ ખરીદવા બદલ ભારતને ટેરિફની ધમકી આપી છે. બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ચાલુ રહ્યો. ઓગસ્ટ 2025માં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ભારત પર વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો, જેનાથી કુલ ટેરિફ 50 ટકા થયો. આ નિર્ણયથી વેપાર પર નોંધપાત્ર અસર પડી. જો કે, યુદ્ધને કારણે, તેમણે ત્યારબાદ રશિયન તેલની ખરીદી પર મુક્તિ આપી છે.
જૂન 2026માં રશિયાથી ભારતની ક્રૂડ ઓઇલની આયાત 34 ટકા વધીને રેકોર્ડ હાઈ લેવલે પહોંચી ગઈ હતી. ભારત હાલમાં ચીન પછી રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર છે. જો યુએસ નવા બિલને લાગુ કરે છે, તો તે બંને દેશો વચ્ચેના વેપારને પણ અસર કરશે.