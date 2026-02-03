ટેરિફ ડીલથી બજાર ખુશખુશાલ, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી જબરદસ્ત ઉછળ્યા, આ 10 શેર દોડવા લાગ્યા
Stock Market Today News: અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે ટ્રેડ ફાઈનલ થઈ અને ટેરિફ ઘટવાના સમાચાર આવ્યા. આ સમાચારે શેર બજારને ખુશ ખુશ કરી દીધુ અને ખુલતાની સાથે જ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો. જાણો કયા શેરને સૌથી વધુ ફાયદો થયો.
Sensex Nifty Stock Market Today: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પે ભારત પર જે રેસિપ્રોકલ ટેરિફ 25 ટકા લાગ્યો હતો તે ઘટાડીને 18 ટકા કરવાની જાહેરાત કરી. આ સાથે વધારાનો જે 25 ટકા ટેરિફ લાગ્યો છે તે પણ ઘટે તેવા સમાચાર છે. આ નિર્ણયો બાદ આજે ભારતીય શેર બજારોમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી રહી છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે નવી ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થવાની જાહેરાત સાથે જ મંગળવારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 3656.74 અંકના જોરદાર ઉછાળા સાથે 85,323.20 અંક પર ખુલ્યો. જ્યારે એનએસઈનો નિફ્ટી સૂચકઆંક 1219.65 અંકની બંપર તેજી સાથે 26,308.05 અંક પર ખુલ્યો.
છેલ્લી માહિતી મુજબ 9.50 વાગે બીએસઈ સેન્સેક્સ 2052.12 અંકના વધારા સાથે 83715.58 અંક પર અને નિફ્ટી 50 624.05ના વધારા સાથે 25712.45 અંક પર જોવા મળ્યો છે.
અત્રે નોંધનીય છે કે 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ જાહેર થયા બાદ બજારને જાણે બજેટની જોગવાઈઓ કડવો ડોઝ લાગ્યો હોય તેમ કડડડભૂસ થયું હતું. ભારે કડાકા સાથે લાખો કરોડોનું ધોવાણ થયું હતું. પરંતુ આજે ટ્રેડ ડીલ અને ટેરિફ ઘટાડાના સમાચારે બજારને ખુશ કરી દીધુ.
મોટા ભાગના શેર લીલા નિશાન સાથે ખુલ્યા
આજે ભારતીય શેર બજારોને બંને મુખ્ય ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50ના લગભગ તમામ કંપનીઓના શેર વધારા સાથે લીલા નિશાનમાં જોવા મળ્યા હતા. સેન્સેક્સની કંપનીઓમાં સામેલ અદાણી પોર્ટના શેર આજે સૌથી વધુ 7.16 ટકાના વધારા સાથે ખુલ્યા. જ્યારે હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરના શેર આજે સૌથી ઓછા 0.70 ટકાની તેજી સાથે ખુલ્યા.
ટોપ ગેનર શેર્સ
શેર બજારમાં કારોબારની શરૂઆતમાં ટોપ 10 ગેનર સ્ટોક્સની વાત કરીએ તો અદાણી પોર્ટ્સ, રિલાયન્સ ઉપરાંત બજાજ ફાઈનાન્સ, ઈટરનલ શેર, બજાજ ફિનસર્વ, ઈન્ડિગો, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા શેર, સનફાર્મા, ઈન્ફોસિસ, ટાઈટન, અને મારુતિ તેજીમાં ટ્રેડ થતા જોવા મળ્યા.
આ શેર રોકેટ બન્યા
ટેરિફ ડીલ પર સમાચાર આવ્યા બાદ અનેક શેરોમાં તોફાની તેજી જોવા મળી. અદાણી પોર્ટ્સના શેર 7 ટકાથી વધુ ઉછળ્યા. જ્યારે દેશના સૌથી ધનિક મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સના શેર પણ લગભગ 4 ટકાની તેજી સાથે ટ્રેડ થતા જોવા મળ્યા.
અમેરિકાએ ટેરિફ ઘટાડ્યો
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાન્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય સમય મુજબ સોમવારે રાતે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા જણાવ્યું કે તેમણે ભારત પર લાગેલો 25 ટકા રેસિપ્રોકલ ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો છે. બીજી બાજુ વ્હાઈટ હાઉસના એક અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું કે રશિયન ઓઈલની ખરીદીને મુદ્દો બનાવીને ભારત પર જે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો છે તે પણ અમેરિકા હટાવશે. કારણ કે ભારતે રશિયન ઓઈલની ખરીદી ઘટાડી છે. જો કે તેનાથી આ માટે ભારતે સંપૂર્ણ રીતે રશિયન ઓઈલની ખરીદી બંધ કરવી પડશે.
