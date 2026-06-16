/LPG, પેટ્રોલ-ડીઝલથી લઈને સ્ટોક માર્કેટ સુધી... ઈરાન-અમેરિકા ડીલથી ભારતને થશે 10 મોટા ફાયદા

US-Iran Deal Impact : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો અંત આવ્યો છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ઓઈલ અને ગેસ ટેન્કરોની અવરજવર ફરી શરૂ થવા જઈ રહી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના આ શાંતિ કરારથી દુનિયાને મોટી રાહત મળી છે અને તેની અસર પહેલાથી જ દેખાઈ રહી છે. ખાસ કરીને ભારતને મોટા ફાયદા થવાના છે, જેના પર એક નજર કરીએ...
1. ઓઈલ અને ગેસ સંકટ થશે ખતમ
જ્યારે 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો, ત્યારે ઈરાને બદલો લીધો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાનું કડક પગલું ભર્યું. ઈરાનના આ નિર્ણયથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા, જેના કારણે ઓઈલ પુરવઠા અંગે વૈશ્વિક ચિંતા ફેલાઈ. આનાથી ઓઈલ આયાત પર નિર્ભર દેશોમાં કટોકટી સર્જાઈ. ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો, તેમજ LPGની અછત અને સિલિન્ડરના વધતા ખર્ચથી સામાન્ય લોકો પ્રભાવિત થયા. હવે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલવાથી આ સંકટ ખતમ થવામાં મદદ મળશે.
2. પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તા થશે!
મિડલ ઈસ્ટમાં સંઘર્ષ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે ભારતમાં ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર સીધી અસર કરે છે. ત્યારે હવે ઓઇલની આયાત સામાન્ય થઈ રહી છે અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટવા લાગ્યા છે, તેથી હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.
3. મોંઘા LPG સિલિન્ડરથી રાહત
યુએસ-ઈરાન શાંતિ કરારથી જનતાને મોંઘા LPG સિલિન્ડરના બોજમાંથી રાહત મળી શકે છે. ભારત તેનો મોટાભાગનો ગેસ ગલ્ફ દેશોમાંથી મેળવે છે અને સંઘર્ષને કારણે સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપોને કારણે અગાઉ દેશમાં LPG કટોકટી સર્જાઈ હતી. જોકે સરકારે આ માટે ઘણા પગલાં લીધા હતા, તેમ છતાં કંપનીઓને LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી હતી. હવે ગેસ આયાત ફરી શરૂ થવાથી એવી શક્યતા છે કે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ભાવ ઘટાડશે.
4. મોંઘવારીનો ખતરો ઓછો
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને મોંઘવારી વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. ઓઈલના ભાવમાં વધારો પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા બનાવે છે. ખાસ કરીને ડીઝલના વધતા ભાવ પરિવહન ખર્ચમાં વધારો કરે છે, જેના કારણે ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ અને અન્ય દૈનિક જરૂરી ચીજવસ્તુઓ મોંઘવારી વધારે છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો મોંઘવારીના વધતા જોખમને ઘટાડી શકે છે.
5. સ્ટોક માર્કેટ માટે પોઝિટિવ
અમેરિકા-ઈરાન ડીલ સ્ટોક માર્કેટ માટે પણ પોઝિટિવ છે. વૈશ્વિક તણાવ, યુદ્ધો અને ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષો સ્ટોક માર્કેટને સીધી અસર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારત લાંબા સમયથી પ્રભાવિત છે. ઇઝરાયલ-પેલેસ્ટાઇન સંઘર્ષ, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને યુએસ-ઈરાન મડાગાંઠ દરમિયાન સ્ટોક માર્કેટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. જો કે, યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના સમાચારથી સ્ટોક માર્કેટમાં અચાનક તેજી આવી છે.
6. વિદેશી રોકાણકારોની વાપસી
મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષ સમાપ્ત થવાથી ભારતીય સ્ટોક માર્કેટમાંથી ભાગી રહેલા વિદેશી રોકાણકારોના પાછા ફરવાની આશા જાગી છે. જેના કારણે સ્ટોક માર્કેટને ટેકો મળશે. 2026ના મોટાભાગના મહિનાઓ સુધી FPIs વેચાવલી કરી છે. ફેબ્રુઆરીના અપવાદ સિવાય, આઉટફ્લોનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહ્યો છે. ડિપોઝિટરી ડેટા દર્શાવે છે કે જાન્યુઆરીથી ₹2.87 લાખ કરોડ પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયેલા ₹1.66 લાખ કરોડના આઉટફ્લોને વટાવી ગયા છે.
7. રૂપિયો થશે મજબૂત
યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે ટોચ પર પહોંચેલા વૈશ્વિક તણાવમાં ઘટાડો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી ભારતીય રૂપિયાને ફાયદો થશે. આ અસર પહેલાથી જ દેખાઈ રહી છે. મંગળવારે રૂપિયો ડોલર સામે 8 પૈસા વધીને 94.63 પર ખુલ્યો, જે તેના સોમવારના બંધ 94.71ની સરખામણીમાં 8 પૈસાનો સુધારો હતો. તે અગાઉ 95 ડોલરના આંકડાને વટાવી ગયો હતો. હવે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી ભારતના ઓઈલ આયાત બિલમાં ઘટાડો થશે અને વેપાર ખાધમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી ચલણ પર દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળશે.
8. 90 લાખ લોકોને ફાયદો
મધ્ય પૂર્વ સંઘર્ષે માત્ર ઓઈલ અને ગેસ સંકટને ઘેરું બનાવ્યું નહોતું, પરંતુ લાખો લોકો માટે રોજગાર સંબંધિત પડકારો પણ ઉભા કર્યા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આશરે 90 લાખ ભારતીયો ગલ્ફ દેશોમાં કામ કરે છે. યુએસ-ઈરાન શાંતિ કરારથી આ ભારતીય સ્થળાંતર કરનારાઓની સલામતી અને રોજગાર માટેના જોખમો ઘટવાની શક્યતા છે.
9. આયાત અને નિકાસમાં વધારો
પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષે આયાત અને નિકાસ પ્રવૃત્તિઓ પર પણ નોંધપાત્ર અસર કરી હતી. યુદ્ધ સમાપ્ત થતાં ગલ્ફ ક્ષેત્રના બજારોમાં ભારતીય ઉત્પાદનોની નિકાસને સરળ બનાવશે. યુએઈ, સાઉદી અરેબિયા, કતાર, ઓમાન, કુવૈત અને બહેરીન જેવા દેશોમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં વધારો થવાથી ભારતીય એન્જિનિયરિંગ સામાન, ખાદ્ય ઉત્પાદનો, રત્નો અને ઘરેણાં, કાપડ અને રસાયણોની માંગમાં વધારો થઈ શકે છે. આયાતની વાત કરીએ તો, ભારત મુખ્યત્વે સૂકા ફળો, અકાર્બનિક અને કાર્બનિક રસાયણો અને કાચના વાસણો ઈરાન પાસેથી મેળવે છે.
10. ચાબહાર બંદરથી ભારતને લાભ
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થવાથી અને ઈરાન સાથેના સંઘર્ષનો અંત આવવાથી ચાબહાર બંદર દ્વારા ભારતને નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે, જે અફઘાનિસ્તાન, મધ્ય પૂર્વ અને રશિયા સુધી પહોંચવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રવેશદ્વાર તરીકે સેવા આપે છે. જે માલ પરિવહનને સુવ્યવસ્થિત કરશે, શિપિંગ ખર્ચ ઘટાડશે અને ભારતીય નિકાસકારોને વધુ ખર્ચ-અસરકારક અને ઝડપી માર્ગ પ્રદાન કરશે. ભારતે ચાબહાર બંદરના વિકાસમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું છે.