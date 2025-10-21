અમેરિકાના આ પગલાથી ભારતીય કંપનીઓ પર આવી શકે છે મોટું સંકટ, US રેટિંગ એજન્સી Moody'sની ચેતવણી
Moody's on Trans-Shipment Tariffs: રેટિંગ એજન્સીએ કહ્યું કે, ટ્રાન્સ-ટેરિફ સાથે જોડાયેલી અસ્પષ્ટતા ASEAN દેશોની ઈકોનોમી માટે જોખમ પેદા કરે છે. જો અમેરિકા વ્યાખ્યાને પ્રતિબંધિત કરે છે.
Moody's Warns on Trans-Shipment Tariffs: અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા 40 ટકા ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ ટેરિફથી ભારત અને આસિયાન ક્ષેત્રની કંપનીઓ માટે અનુપાલન સાથે જોડાયેલા મોટા પડકારો પેદા થવાની આશંકા છે. રેટિંગ એજન્સી Moody'sએ તેમના રિપોર્ટમાં આ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે, આ ટેરિફની ખાસ અસર મશીનરી, ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો અને સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રો પર પડી શકે છે.
યુએસ રેટિંગ એજન્સી વ્યક્ત કરી ચિંતા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 31 જુલાઈના રોજ એવી વસ્તુઓ પર 40 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી, જેને "ટેરિફથી બચવા માટે ત્રીજા દેશો દ્વારા ટ્રાન્સ-શિપ" કરવામાં આવે છે. આ ટેરિફ વ્યાપક દેશ-સ્તરીય ટેરિફ ઉપરાંત લાદવામાં આવશે. Moody'sએ મંગળવારે "ટ્રેડ ઇન ધ એશિયા-પેસિફિક રિજન" પરના તેના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે, હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર "ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટ"ને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશે. જો કે, આ પગલું મુખ્યત્વે ચીનમાં ઉત્પાદિત ચીજોને નિશાન બનાવે છે, જે ત્રીજા દેશો દ્વારા અમેરિકા મોકલવામાં આવે છે.
રેટિંગ એજન્સીએ કહ્યું કે, ટ્રાન્ઝિટ ફીની આસપાસની અસ્પષ્ટતા ASEAN દેશોની ઈકોનોમી માટે જોખમ ઊભું કરે છે. જો અમેરિકા આ વ્યાખ્યાને મર્યાદિત રાખે છે અને માત્ર ચીનથી આયાત કરાયેલા હળવા પ્રોસેસ્ડ અથવા રિલેબલવાળા માલનો જ સમાવેશ કરે છે, તો પ્રાદેશિક અર્થવ્યવસ્થાઓ પર તેની અસર મર્યાદિત રહેશે.
ભારતીય કંપનીઓ પર મોટી અસર!
તેનાથી વિપરીત, જો અમેરિકા ટ્રાન્સ-શિપમેન્ટનું વ્યાપક અર્થઘટન અપનાવે છે અને તે વસ્તુઓનો પણ સામેલ કરે છે, જેમાં ચીની સામગ્રીનો કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ અંસ છે, તો તેનાથી એશિયા-પેસિફિક સપ્લાય ચેઇનને ગંભીર આર્થિક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. રેટિંગ એજન્સી અનુસાર, મશીનરી, ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો, ગ્રાહક ઓપ્ટિકલ ઉત્પાદનો અને સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રો પરિવહન જોખમોનો સામનો કરે તેવી શક્યતા સૌથી વધુ છે.
મૂડીઝે એ પણ નોંધ્યું છે કે, ત્રીજા દેશો દ્વારા આવતા ઉત્પાદનો મોટે ભાગે "મધ્યવર્તી કાચો માલ" હોય છે, અંતિમ ગ્રાહક માલ નહીં. યુએસ રેટિંગ એજન્સીએ જણાવ્યું કે, આ ટેરિફ ASEANના ખાનગી ક્ષેત્ર માટે નોંધપાત્ર પાલન પડકારો ઉભા કરશે. યુએસ ટેરિફ ટાળવા માટે ઉત્પાદનોના "નોંધપાત્ર પરિવર્તન" સાબિત કરવા માટે નિકાસકારોને વધારાની ડ્યુ ડિલિજન્સ અને પ્રમાણપત્ર આવશ્યકતાઓનો સામનો કરવો પડશે.
