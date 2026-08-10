/રશિયા તો ફક્ત બહાનું... ભારત છે અસલી ટાર્ગેટ! ટ્રમ્પના 100% ટેરિફ બિલ અંગે એક્સપર્ટની ચેતવણી

અમેરિકન સેનેટમાં લિન્ડસે ઓ. ગ્રેહામ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એક્ટ 2026, બિલ પાસ થયું છે, આ બિલનો હેતુ રશિયા પર કડક પ્રતિબંધો લાદવાનો છે. આ બિલ રશિયન ઓઈલ અને ગેસના પાંચ સૌથી મોટા ખરીદદારોને સીધા ટાર્ગેટ બનાવે છે. આ ખરીદદારોમાં ભારત અને ચીનનો સમાવેશ થાય છે. તેના અમલીકરણ પછી યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને યાદીમાં સમાવિષ્ટ દેશો પર 100% સુધીનો ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર મળશે. એક્સપર્ટ આ બિલ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, તેને યુએસ દ્વારા ભારત વિરોધી પગલું ગણાવી રહ્યા છે.
રશિયા પર પ્રતિબંધો લગાવતું આ બિલ શું છે ?
આ બિલ ગયા શુક્રવારે યુએસ સેનેટમાં પસાર થયું હતું. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના મતે તેનો ઉદ્દેશ્ય ઓઈલ અને ગેસના વેચાણમાંથી રશિયાને થતી આવકને રોકવાનો છે. જ્યારે બિલ સેનેટમાં પસાર થઈ ગયું છે, તે હજુ પણ યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહ્યું છે અને કાયદો બનતા પહેલા વિવિધ કાયદાકીય અને વહીવટી તબક્કાઓમાંથી પસાર થવું પડશે.
એકવાર અમલમાં આવ્યા પછી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પાસે પાંચ મોટા દેશો જે રશિયન ઓઈલ આયાત કરે છે, તેમના પર 100% સુધીના ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર હશે. આ બિલ હેઠળ રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસના પાંચ મુખ્ય ખરીદદાર દેશોમાં ભારત અને ચીન, તેમજ સ્લોવાકિયા, હંગેરી અને અઝરબૈજાનનો સમાવેશ થાય છે.
એક્સપર્ટે ઉઠાવ્યા સવાલ ?
ફંડ મેનેજર અને ભારતીય ઇક્વિટી વ્યૂહરચનાકાર હર્ષ ગુપ્તા મધુસુદને એક પોસ્ટમાં ચેતવણી જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે રશિયન ઓઈલ આયાત કરતા દેશોને ટાર્ગેટ બનાવતું યુએસ સેનેટનું પ્રતિબંધ બિલ અસરકારક રીતે ભારત વિરોધી છે. પરિણામે ભારત સહિત માત્ર પાંચ દેશો જે રશિયન ઓઈલ આયાત કરે છે તેમને ટ્રમ્પના 100% ટેરિફના ભયનો સામનો કરવો પડશે.
એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉઠાવતા, એક્સપર્ટે પૂછ્યું કે રશિયાથી ઓઈલ અને ગેસ આયાત કરતા અન્ય દેશોને પણ સમાન રીતે ટાર્ગેટ કેમ બનાવવામાં આવ્યા નથી, કારણ કે અન્ય યુરોપિયન દેશો અને અમેરિકા પોતે રશિયાથી આયાત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
તેમણે એટલે સુધી કહ્યું કે યુએસ સેનેટ દ્વારા પસાર કરાયેલ આ બિલ ભારત-અમેરિકા સંબંધોની વર્તમાન સ્થિતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જ્યારે ટ્રમ્પ ચીનને સંડોવતા 'G2'ની વાત કરે છે, ત્યારે અન્ય ત્રણ દેશો ઘણા નાના છે. વાસ્તવિકતાનો સામનો કરવો જરૂરી છે. ફંડ મેનેજરે એ ધારણાને પણ ફગાવી દીધી હતી કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ખાસ વ્યૂહાત્મક સંબંધ છે.
જો રશિયન ઓઈલની આયાત ઘટાડવામાં આવે તો...
આ બિલને ભારત વિરોધી ગણાવતા, મધુસુદને ચેતવણી આપી હતી કે જો ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલ અને ગેસની આયાત ઘટાડે છે, તો તેના દૂરગામી પરિણામો આવશે. તેમણે કહ્યું કે, જો ભારત રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ ચાલુ રહે ત્યારે રશિયન ઊર્જા આયાતમાં ઘટાડો કરે છે અથવા તેને નિયંત્રિત કરે છે, તો તે કાં તો વૈશ્વિક ઓઈલના ભાવમાં વધુ વધારો કરશે અથવા ચીન રશિયા પાસેથી તેની આયાત વધારશે.