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રશિયા તો ફક્ત બહાનું... ભારત છે અસલી ટાર્ગેટ! ટ્રમ્પના 100% ટેરિફ બિલ અંગે એક્સપર્ટની ચેતવણી

રશિયન ઓઈલના મુખ્ય ખરીદદારો પર 100 ટકા સુધીના ટેરિફ લાદવાની સત્તા આપતું બિલ અમેરિકન સેનેટમાં પસાર થયું છે. એક્સપર્ટની દલીલ છે કે આ પગલું ભારત વિરોધી છે. કારણ કે આ બિલ અમલમાં આવતા રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરીદતા દેશો પર 100% સુધીનો ટેરિફ લાદવાનો ભય રહેલો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:07 PM IST
રશિયા તો ફક્ત બહાનું... ભારત છે અસલી ટાર્ગેટ! ટ્રમ્પના 100% ટેરિફ બિલ અંગે એક્સપર્ટની ચેતવણી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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રશિયા તો બહાનું...ભારત છે ટાર્ગેટ! ટ્રમ્પના 100% ટેરિફ બિલ અંગે એક્સપર્ટની ચેતવણી
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