રેમન્ડને ‘ધ કમ્પ્લીટ મેન’ બનાવનાર દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ વિજયપત સિંઘાનિયાનું નિધન, 87 વર્ષની વયે મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessરેમન્ડને ‘ધ કમ્પ્લીટ મેન’ બનાવનાર દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ વિજયપત સિંઘાનિયાનું નિધન, 87 વર્ષની વયે મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ

Vijaypat Singhania Dies: રેમન્ડ ગ્રુપના પૂર્વ ચેરમેન વિજયપત સિંઘાનિયાનું શનિવારે સાંજે મુંબઈમાં નિધન થયું છે. તેઓ 87 વર્ષની ઉમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. સિંઘાનિયાના પુત્ર અને રેમન્ડ ગ્રુપના વર્તમાન ચેરમેન ગૌતમ સિંઘાનિયાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ સમાચાર શેર કર્યા હતા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા લખ્યું - "RIP, ઓમ શાંતિ."

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:15 AM IST
વિજયપત સિંઘાનિયાનો જન્મ ઓક્ટોબર 1938માં થયો હતો. તેઓ 1980થી 2015 સુધી રેમન્ડ ગ્રુપના ચેરમેન રહ્યા. તેમની પાસે લંડન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસર્ચમાંથી માનદ PhDની ડિગ્રી હતી. આ ઉપરાંત વર્ષ 2006માં તેમને પદ્મ ભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેઓ એક ઉત્સાહી એવિએટર હતા અને તેમના નામે હોટ એર બલૂનમાં સૌથી ઉંચી ઉડાન ભરવાનો રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. તેમના ઉડાનના સાહસિક અનુભવોને તેમણે 2005માં પ્રકાશિત થયેલા પુસ્તકમાં કંડાર્યા છે.

— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) March 28, 2026

રેમન્ડમાં કેવી રીતે આવ્યો બદલાવ?
વિજયપત સિંઘાનિયાએ 1980માં રેમન્ડની જવાબદારી સંભાળી હતી. તેમને વારસામાં એવો વ્યવસાય મળ્યો હતો જેની પ્રતિષ્ઠા તો હતી, પરંતુ તેણે હજુ સુધી પોતાની સંપૂર્ણ ઓળખ અને ક્ષમતા હાંસલ કરી નહોતી. વિજયપત સિંઘાનિયાના નેતૃત્વમાં ગ્રુપમાં જબરદસ્ત પરિવર્તન આવ્યું. તેમણે પરંપરાગત ઉનના કપડાના ઉત્પાદનથી આગળ વધીને સિન્થેટિક કાપડ, ડેનિમ અને હાઈ-પ્રિસિઝન એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રે પણ વિસ્તાર કર્યો. 1990ના દાયકા સુધીમાં 'રેમન્ડ' શબ્દ "કમ્પ્લીટ મેન"નો પર્યાય બની ગયો હતો. મોટા પાયે ઉત્પાદન અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા વચ્ચે તાલમેલ બેસાડવાની તેમની ક્ષમતાએ સુનિશ્ચિત કર્યું કે, રેમન્ડનું નામ દાયકાઓ સુધી ભારતીય અર્થતંત્રનો મજબૂત સ્તંભ બની રહે.

પુત્ર સાથે લડ્યા હતા કાનૂની જંગ
દેશના અગ્રણી બિઝનેસ પરિવારોમાંથી એક એવા રેમન્ડ ગ્રુપના વિજયપત સિંઘાનિયા અને તેમના પુત્ર ગૌતમ વચ્ચે મિલકતને લઈને વિવાદ પણ ચાલ્યો હતો. આ વિવાદની શરૂઆત 2015માં થઈ હતી, જ્યારે વિજયપત સિંઘાનિયાએ પોતાનો 37% હિસ્સો પુત્ર ગૌતમ સિંઘાનિયાને સોંપી દીધો હતો.

તેમનો દાવો હતો કે, 2007ના પારિવારિક કરાર હેઠળ તેમને મુંબઈના મલબાર હિલ સ્થિત 'JK હાઉસ'માં એક આલીશાન ફ્લેટ મળવાનો હતો, જેની કિંમત બજાર ભાવ કરતા ઘણી ઓછી નક્કી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કંપનીના બોર્ડે આ સોદાનો વિરોધ કર્યો અને તેને કંપનીની મિલકતની વિરુદ્ધ ગણાવ્યો.

જેમ જેમ વિવાદ વધતો ગયો તેમ બોર્ડે વિજયપત સિંઘાનિયા પાસેથી 'ચેરમેન એમરિટસ'નો હોદ્દો પણ પાછો ખેંચી લીધો. તે સમયે વિજયપતે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તેમને બેઘર કરી દેવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ ગૌતમ સિંઘાનિયાએ સમયાંતરે પોતાની સામેના તમામ આરોપોને ફગાવી દીધા હતા.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

