/સુપરસ્ટારથી CM બનવા જઈ રહેલા વિજયે ખરીદ્યા છે આ ત્રણ કંપનીના શેર, પ્રાઈવેટ બેંકમાં કરાવી છે 85 કરોડની એફડી, જાણો

Vijay Investment: તમિલનાડુના આગામી મુખ્યમંત્રી બનવા માટે તૈયાર એવા અભિનેતા વિજય થલાપતિએ માત્ર ફિલ્મોથી જ નહીં, પણ રોકાણોથી પણ ઘણી કમાણી કરી છે. તેમને શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ નથી, તેથી જ તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ₹100 કરોડના FD અને ₹19.37 લાખના સ્ટોક રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.
Vijay Investment: દક્ષિણ સિનેમાના સુપરસ્ટાર વિજય થલાપતિ, જેમણે તમિલનાડુના રાજકારણમાં હીરો તરીકે પ્રવેશ કર્યો હતો, તેમના સમગ્ર દેશમાં ચાહકો છે. હવે, લોકો તેમની રાજકીય કારકિર્દીને ખૂબ જ આશા સાથે જોઈ રહ્યા છે. વિજયે તેમની ફિલ્મો અને તેમના રોકાણોમાંથી પણ ઘણા પૈસા કમાયા છે. જોકે તેમને શેરબજારમાં બહુ વિશ્વાસ નથી, તેમણે લાખો રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા છે. વિજય તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ફક્ત ત્રણ કંપનીઓના શેર ધરાવે છે.
વિજય થલાપતિએ ચૂંટણી પંચને આપેલા સોગંદનામાને જોતા જાણવા મળ્યું છે કે તેમનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બોન્ડ અથવા ડિબેન્ચરમાં કોઈ રોકાણ નથી. તેમણે ફક્ત ત્રણ કંપનીઓના શેર ખરીદ્યા છે. તેમનું કુલ ઇક્વિટી રોકાણ ફક્ત 19.39 લાખ રૂપિયા છે. વિજયે તેમના કુલ રોકાણના માત્ર 0.04 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કર્યું છે. આ દર્શાવે છે કે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં 100 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોવા છતાં, તેઓ શેરબજારથી કેટલા દૂર છે.
તેમણે કઈ કંપનીના શેર ખરીદ્યા?
તેમણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે બોન્ડમાં રોકાણ કર્યું નથી.
વિજયે પોતે જયા નગર નામની કંપનીની સ્થાપના કરી હતી
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે વિજય થલાપતિ, જેમનું સાચું નામ જોસેફ વિજય છે, તેમણે 1995માં જયા નગર પ્રોપર્ટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામથી આ રિયલ એસ્ટેટ કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. આજ સુધી, કંપની સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ થઈ નથી. વિજય પોતે કંપનીના MD છે, અને ડિરેક્ટરોમાં તેમની પત્ની સંગીતા અને તેમના લાંબા સમયથી ડ્રાઇવર અને અંગત સહાયક રાજેન્દ્રનનો સમાવેશ થાય છે. રાજેન્દ્રન પણ કંપનીના બોર્ડમાં સામેલ છે. કંપની 30 વર્ષથી કાર્યરત છે અને વાણિજ્ય મંત્રાલય હેઠળ નોંધાયેલ છે.
અન્ય બે કંપનીઓની સ્થિતિ શું છે?
વિજયે રોકાણ કરેલી અન્ય બે કંપનીઓના શેરબજારના પ્રદર્શન પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકનો શેર મંગળવારે 0.63% ઘટીને 34.65 રૂપિયા પર થયો હતો. બીજી કંપની, સન પેપર મિલ લિમિટેડ, પણ શેરબજારમાં લિસ્ટેડ નથી. 1961માં તે કોર્પોરેટ મંત્રાલયમાં લિસ્ટેડ થયું હતું. કંપની ધ ડેઇલી થાંથી નામનું અખબાર પણ પ્રકાશિત કરે છે.
ખાનગી બેંકમાં સૌથી મોટી FD
વિજય પાસે એક્સિસ બેંકમાં ₹40 કરોડ રૂપિયાની સૌથી મોટી FD છે.
તેમની પાસે ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકમાં આશરે ₹25 કરોડ રૂપિયાની FD પણ છે.
તેમની પાસે HDFC બેંકમાં ₹20 કરોડ રૂપિયાની FD પણ છે.
તેમની પાસે એકમાત્ર જાહેર ક્ષેત્રની બેંક SBIમાં ₹15 કરોડ રૂપિયાની FD છે.
