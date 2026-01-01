85% થી વધુ તૂટી ગયો આ સ્મોલકેપ શેર, માલિકે વેચી દીધો 4% હિસ્સો, 50થી નીચે આવ્યો ભાવ
સ્મોલકેપ કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર પોતાના રેકોર્ડ હાઈથી 85 ટકા સુધી તૂટી ગયા છે. કંપનીના શેર ડિસેમ્બર 2024મા 345.75 રૂપિયા પર હતા. કંપનીના શેર 1 જાન્યુઆરી 2026ના બીએસઈમાં 49.48 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે.
Trending Photos
Stock Market News: સ્મોલકેપ કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરની સ્થિતિ ખરાબ છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર ગુરૂવારે BSEમાં 5 ટકાથી વધુના ઘટાડા સાથે 49.48 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપનીના શેર પોતાના રેકોર્ડ હાઈથી 85 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાની પ્રમોટર પુંગલિયા ફેમેલીએ 4 ટકાથી થોડી વધુ ભાગીદારી વેચી છે. પ્રમોટરે આ ભાગીદારી 26.72 કરોડ રૂપિયામાં વેચી છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર ગુરૂવારે 52 સપ્તાહના નીચલા સ્તર 49.48 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે.
રેકોર્ડ હાઈથી 85 ટકાનો ઘટાડો
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી 85 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. ડિસેમ્બર 2024માં કંપનીના શેર રૂ. 345.75 પર હતા. 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ BSE પર વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર રૂ. 49.48 પર પહોંચી ગયા છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં કંપનીના શેર 83 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં, વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર 70 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. જો આપણે છેલ્લા એક મહિના પર નજર કરીએ તો, કંપનીના શેર 39 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા 5 દિવસમાં, વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર 17 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે.
પુંગલિયા ફેમેલીએ 4.01 ટકા શેર વેચ્યા
પ્રમોટર પુંગલિયા ફેમેલીએ વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયામાં 4.01 ટકા ભાગીદારી વેચી છે. પુષ્પા પુંગલિયાએ 53.40 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે 15 લાખ શેર વેચ્યા છે. આ ટ્રાન્ઝેક્શનની વેલ્યુ 8.01 કરોડ રૂપિયા છે. તો પુષ્પા દેવી પુંગલિયાએ 7.98 કરોડ રૂપિયામાં કંપનીના 15 લાખ શેર વેચ્યા છે. પ્રમોટર અનિલ પુંગલિયા અને વિજય પુંગલિયાએ પણ કંપનીના 10-10 લાખ શેર વેચ્યા છે. તેણે ક્રમશઃ 5.37 કરોડ રૂપિયા અને 5.36 કરોડ રૂપિયામાં વેચ્યા છે. તો જાલિયાન કમોડિટીએ વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના 13.46 લાખ શેર ખરીદ્યા છે. આ ટ્રાન્ઝેક્શનની કુલ વેલ્યુ 7.07 કરોડ છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે