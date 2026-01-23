85% થી વધુ તૂટી ગયો આ શેર, 345 રૂપિયાથી 44 રૂપિયા પર આવ્યો ભાવ, રોકાણકારોને ભારે નુકસાન
Vishnu Prakash R Punglia Share Price: સ્મોલકેપ કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. કંપનીના શેર 85 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. સતત ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું છે.
Trending Photos
Stock Market News: સ્મોલકેપ કંપની વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર શુક્રવારે BSEમાં ઈન્ટ્રા-ડે દરમિયાન આશરે 4 ટકા તૂટી 43.91 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેર પોતાના 52 સપ્તાહના લો સ્તરની નજીક પહોંચી ગયા છે. સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી આ કંપનીના શેર પોતાના ઓલ-ટાઈમ હાઈ લેવલથી 85 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા છે. છેલ્લા એક મહિનામાં કંપનીના શેરમાં 25 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
85% થી વધુ નીચે આવ્યા કંપનીના શેર
વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી બિકવાલીનો દબાવ જોવા મળી રહ્યો છે. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરનો ઓલ-ટાઈમ હાઈ 345.85 રૂપિયા છે. સ્મોલકેપ કંપનીના શેર આ લેવલથી 85 ટકા કરતા વધુ તૂટી ગયા છે. કંપનીના શેર શુક્રવારે 43.91 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 264.85 રૂપિયા છે. જ્યારે કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 43.55 રૂપિયા છે.
6 મહિનામાં 75 ટકાથી વધુનો ઘટાડો
સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરમાં છેલ્લા 6 મહિનામાં 75 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. સ્મોલકેપ કંપનીના શેર 23 જુલાઈ 2025ના 169.90 રૂપિયા પર હતા. કંપનીના શેર 23 જાન્યુઆરી 2026ના 43.91 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. ત્રણ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 53 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી શેરની કિંમતમાં 12 ટકાનો વધારો થયો છે.
IPO માં 99 રૂપિયા હતો શેરનો ભાવ
વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેરનો ભાવ આઈપીઓમાં 99 રૂપિયા હતો. કંપનીનો આઈપીઓ દાવ લગાવવા માટે 24 ઓગસ્ટ 2023ના ખુલ્યો હતો. કંપનીનો આઈપીઓ ટોટલ 87.82 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના શેર 163.30 રૂપિયા સાથે બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે