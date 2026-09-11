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NSE IPO ની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,700-₹1,785 નક્કી, GMP ₹200 સુધી પહોંચ્યો - જાણો ક્યારે ખુલશે આઈપીઓ

NSE ના ચર્ચાસ્પદ આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 1700-1785 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. તેના એક લોટમાં 8 શેર હશે. રિટેલ રોકાણકારો આ ઈશ્યુમાં 17થી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી દાવ લગાવી શકશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:37 AM IST
NSE IPO ની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,700-₹1,785 નક્કી, GMP ₹200 સુધી પહોંચ્યો - જાણો ક્યારે ખુલશે આઈપીઓ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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