/NSE IPO ની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,700-₹1,785 નક્કી, GMP ₹200 સુધી પહોંચ્યો - જાણો ક્યારે ખુલશે આઈપીઓ

આખરે NSE આઈપીઓની આતૂરતાનો અંત આવી ગયો છે અને પ્રાઇસ બેન્ડની પણ જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. કંપની પોતાના શેર 1700થી 1785 રૂપિયા પ્રતિ શેર હિસાબે વેચશે. કંપનીએ 8 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. આઈપીઓ બોલી માટે 17 સપ્ટેમ્બરે ખુલશે અને 21 સપ્ટેમ્બરે બંધ તસે. NSE આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે વર્તમાન શેરહોલ્ડર દ્વારા 12,64,36,550 ઈક્વિટી શેરના વેચાણ માટે ઓફર ફોર સેલ છે, જે હેઠળ 5.11 ટકા ભાગીદારી વેચવામાં આવી રહી છે.
કંપની આ ભાગીદારીના વેચાણથી કુલ 22568.92 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે, પરંતુ આ બધા પૈસા પ્રમોટરના ખિસ્સામાં જશે. આઈપીઓથી એનએસઈને કોઈ આવક થશે નહીં.
NSEમાં કોણ-કોણ છે ભાગીદારી?
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, કેનેડા પેન્શન પ્લાન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બોર્ડ, અરંડા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ (મોરીશસ), એમએસ સ્ટ્રેટેજીક, ધ ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ, એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ્સ, બેંક ઓફ બરોડા, સ્ટોક હોલ્ડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા, જનલ ઈન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને યુનાઇટેડ ઈન્ડિયા ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સહિત વર્તમાન ઈન્વેસ્ટર આઈપીઓમાં મુખ્ય શેરધારક છે અને પોતાની હિસ્સેદારી વેચી રહ્યાં છે.
ક્યારે બની હતી કંપની?
નવેમ્બર 1992મા સ્થાપિત મુંબઈ સ્થિત નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા ભારતનું સૌથી મોટું સ્ટોક એક્સચેન્જ અને દુનિયાનું ટોપ મલ્ટી-એસેટ એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મમાંથી એક છે. આ ઘણા એસેટ ક્લાસમાં ટ્રેડિંગ, ક્લિયરિંગ, સેટલમેન્ટ, લિસ્ટિંગ, માર્કેટ ડેટા, ઈન્ડેક્સ સેવાઓ અને નિયામક નિરીક્ષણ સહિત એક યુનિફાઇડ ઇકોસિસ્ટમ રજૂ કરે છે.
ક્યારે થશે શેરનું લિસ્ટિંગ
એમયુએફજી ઇંટાઇમ ઈન્ડિયા એનએસઈ આઈપીઓ માટે રજીસ્ટ્રાર છે. એનએસઈનું લિસ્ટિંગ ગુરૂવાર, 24 સપ્ટેમ્બરે માત્ર બીએસઈ લિમિટેડમાં થશે. રિટેલ રોકાણકારોએ એક લોટ માટે 14820 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે, જ્યારે હાઈ નેટવર્થ ઈન્ડિવિઝ્યુઅલ રોકાણકારો 214200 રૂપિયાની સાથે 120 શેર માટે અરજી કરી શકે છે.
શું ચાલી રહ્યો છે GMP
એનએસઈના આઈપીઓને લઈને જીએમપીમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. આજે ગ્રે માર્કેટમાં એનએસઈ આઈપીઓનું પ્રીમિયમ 191 રૂપિયા પ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. જો જીએમપીનો આ ટ્રેન્ડ યથાવત રહે તો શેરના લિસ્ટિંગ પર 1976 રૂપિયાનો લાભ થઈ શકે છે.