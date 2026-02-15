Prev
વિશ્વના ધનવાનોના લિસ્ટમાં મોટી ઉથલપાથલ, એક જ પરિવારના 3 ભાઈ-બહેનોનો ટોપ-10 પર કબજો!

દુનિયાના સૌથી ધનવાન લોકોના લિસ્ટમાંથી વોરેન બફેટ બહાર થઈ ગયા છે. જ્યારે વોલમાર્ટના માલિક વોલ્ટન પરિવારના ત્રણ ભાઈ-બહેનોએ તેમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:50 PM IST

વિશ્વના ધનવાનોના લિસ્ટમાં મોટી ઉથલપાથલ, એક જ પરિવારના 3 ભાઈ-બહેનોનો ટોપ-10 પર કબજો!

વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં મોટી ઉથલપાથલ થઈ છે. બ્લૂમબર્ગ બિલિનેયર ઈન્ડેક્સમાં એક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે, જ્યાં દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટર વોરેન બફેટ ટોપ-10ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. તેમની જગ્યાએ એક નહીં પરંતુ દુનિયાની સૌથી મોટી રિટેલ કંપની ચલાવનાર એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ લીધી છે. આ ત્રણેય ભાઈ-બહેન છે, જેની પાસે ઘણા દેશોની કુલ અર્થવ્યવસ્થાથી વધુ પૈસા છે.

વોલ્ટન પરિવારનો ટોપ-10મા દબદબો
ધનીકોના લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં વોલમાર્ટ  (Walmart) ના સંસ્થાપક સેમ વોલ્ટનના બાળકોએ આ કમાલ કર્યો છે. આ લિસ્ટમાં જિમ વોલ્ટન, તેના ભાઈ રોવ (બોબ) વોલ્ટન અને બહેન એલિસ વોલ્ટને એક સાથે ટોપ-20મા એન્ટ્રી મારી છે. રેન્કિંગની વાત કરીએ તો જિમ વોલ્ટન આઠમાં નંબર પર, રોબ નવમાં અને એલિસ દસમાં સ્થાને પહોંચી ગયા છે. ખાસ વાત છે કે એલિસ વોલ્ટન હવે દુનિયાના સૌથી ધનવાન મહિલા બની ગયા છે. આ પરિવાર વિશ્વની સૌથી મોટી રિટેલ કંપની વોલમાર્ટના માલિક છે અને કંપનીમાં તેમની કુલ ભાગીદારી આશરે 47 ટકા છે.

સંપત્તિના આંકડા ચોંકાવી દેશે
આ ભાઈ-બહેનોની સંપત્તિના આંકડા ગમે તેને ચોંકાવી શકે છે. બ્લૂમબર્ગ બિલિનેયર ઈન્ડેક્સ પ્રમાણે આઠમાં નંબર પર રહેલા જિમ વોલ્ટનની નેટવર્થ 158 અબજ ડોલર છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમની સંપત્તિમાં 21.3 અબજ ડોલરનો વધારો થયો છે. તો નવમાં નંબરે રહેલા ભાઈ રોબ વોલ્ટન પાસે 154 અબજ ડોલરની સંપત્તિ છે. જ્યારે એલિસ વોલ્ટનની કુલ સંપત્તિ પણ 154 અબજ ડોલરની નજીક છે. 

ઘણા દેશોની જીડીપીથી વધુ છે પૈસા
જો વોલ્ટન પરિવારની કુલ સંપત્તિ એક સાથે આવે તો તે ઘણા દેશોની અર્થવ્યવસ્થા પર ભારે પડે છે. ટોપ-100 ધનવાનોના લિસ્ટમાં વોલ્ટન પરિવારના કુલ પાંચ સભ્યો સામેલ છે. તેમાં સેમ વોલ્ટનનો પૌત્ર લુકાસ વોલ્ટન (33મા નંબર પર) અને દિવંગત જોન વોલ્ટનના પત્ની ક્રિસ્ટી વોલ્ટન (100મા નંબર પર) પણ છે. આ પાંચેયની કુલ સંપત્તિ 545 અબજ ડોલર થાય છે. આ રકમ ગ્રીસ, હંગરી અને ઈરાન જેવા દેશોની કુલ જીડીપીથી વધુ છે.

ડિસ્કાઉન્ટ કલ્ચરે બનાવ્યા સુપર રિચ’
આખરે આ પરિવાર આટલો ધનવાન કઈ રીતે બન્યો? તેનો જવાબ તેમના બિઝનેસ મોડલમાં છુપાયો છે. વોલમાર્ટનો પાયો1962મા સેમ વોલ્ટને રાખ્યો હતો. તેમનો બિઝનેસ ડિસ્કાઉન્ટ કલ્ચર પર આધારિત હતો. એટલે કે સામાન સસ્તો વેચો, પરંતુ વધુ વેચો. આ કારણ છે કે દુનિયામાં જ્યારે મંદી આવો તો પણ વોલમાર્ટનો બિઝનેસ ચાલતો રહે છે. આજે વોલમાર્ટ રેવેન્યુ પ્રમાણે દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની છે, જેનું પાછલા વર્ષે રેવેન્યુ 703.06 અજબ ડોલર રહ્યું. દુનિયાભરના 19 દેશોમાં તેના 10500થી વધુ સ્ટોર છે.

