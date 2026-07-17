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મહિને જોઈએ છે ફિક્સ્ડ ઇનકમ? પોસ્ટ ઓફિસની આ ધાંસુ સ્કીમ પર કરો નજર, મળશે શાનદાર રિટર્ન!

પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (POMIS) એક સુરક્ષિત, સરકાર સમર્થિક રોકાણ વિકલ્પ છે. આ કોઈ જોખમ વગર રોકાણકારોને દર મહિને ગેરેન્ટેડ ચોક્કસ આવક પ્રદાન કરે છે, જે સુરક્ષિત રિટર્ન ઈચ્છનાર માટે સારૂ માધ્યમ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:58 PM IST
મહિને જોઈએ છે ફિક્સ્ડ ઇનકમ? પોસ્ટ ઓફિસની આ ધાંસુ સ્કીમ પર કરો નજર, મળશે શાનદાર રિટર્ન!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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