/મહિને જોઈએ છે ફિક્સ્ડ ઇનકમ? પોસ્ટ ઓફિસની આ ધાંસુ સ્કીમ પર કરો નજર, મળશે શાનદાર રિટર્ન!

આજના સમયમાં જ્યારે ઉતાર-ચઢાવ સતત રહે છે, ત્યારે લોકો સુરક્ષિત રોકાણનો વિકલ્પ શોધતા હોય છે, જ્યાં મૂળ પૈસા પણ સુરક્ષિત રહે અને સાથે દર મહિને એક ચોક્કસ આવક મળતી રહે. આ મામલામાં ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના દેશના મધ્યમ વર્ગ, નોકરિયાત અને વિશેષ રૂપથી વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે એક વિશ્વાસપાત્ર અને ધાંસૂ વિકલ્પ બનીને ઉભરી છે.
કોના માટે ફાયદાકારક છે આ સ્કીમ?
આ સરકારી યોજના તે લોકો માટે સર્વોત્તમ છે જે પોતાના જીવનની મૂળીને કોઈ જોખમભર્યા વિકલ્પ કે શેર માર્કેટમાં લગાવવાની જગ્યાએ કેન્દ્ર સરકારની ગેરંટીવાળી સુરક્ષિત જગ્યા પર રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે. આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેમાં તમારા પૈસા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે છે અને તમને દર મહિને નક્કી રકમ પર નિશ્ચિત વ્યાજની રકમ મળતી રહે. જેનાથી તમે તમારૂ જરૂરિયાત પૂર્ણ કરી શકો છો.
કેટલું મળે છે રિટર્ન?
આ સ્કીમ હેઠળ મળનાર રિટર્ન અને રોકાણની મર્યાદાને સમજવી જરૂરી છે, કારણ કે સરકારે અલગ-અલગ રોકાણકારોની જરૂરિયાત પ્રમાણે તેના નિયમ નક્કી કર્યાં છે. વર્તમાનમાં પોસ્ટ ઓફિસની આ મંથલી ઇનકમ સ્કીમ પર ખુબ આકર્ષક 7.4 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ મળી રહ્યું છે, જેની ચુકવણી દર મહિનાના આધાર પર ટેક્સપેયર્સ કે રોકાણકારોના બચત ખાતામાં કરવામાં આવે છે.
આ યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે સરકારે સિંગલ અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ બંને પ્રકારની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે, જો તમે એક વ્યક્તિગત કે સિંગલ એકાઉન્ટ ખોલો છો તો મહત્તમ 9 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકો છો, જો તમે તમારા જીવનસાથી કે પરિવારના કોઈ સભ્યની સાથે મળી એક જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલો છો તો રોકાણની મર્યાદા વધી મહત્તમ 15 લાખ થઈ જાય છે. આ જોઈન્ટ એકાઉન્ટની સૌથી સારી વાત છે કે તેમાં બધા ખાતાધારકોનો રોકાણમાં બરાબરનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે અને મળરનાર માસિક વ્યાજનો લાભ પણ સમાન રૂપથી મળે છે, જે એક પરિવારની નિયમિત નાણાકીય સુરક્ષાની ખાતરી કરવા માટે એક નાણાકીય ટૂલ સાબિત થાય છે.
મેચ્યોરિટી ક્યારે થશે?
આ યોજનાનો મેચ્યોરિટી પિરિયડ 5 વર્ષનો હોય છે, જેનો મતલબ છે કે એકવાર પૈસા લગાવ્યા વગર આગામી 5 વર્ષ સુધી દર મહિને કોઈ મુશ્કેલી વગર ગેરેન્ટેડ આવક મળતું રહેશે. પરંતુ જો કોઈ ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં રોકાણકારને 5 વર્ષ પહેલા પૈસા ઉપાડવાની જરૂર પડે છે, તો પોસ્ટ ઓફિસ સમય પહેલા ઉપાડવાની પણ મંજૂરી આપે છે. પરંતુ તે માટે કેટલાક નિયમ અને પેનલ્ટી લાગૂ હોય છે. નિયમો પ્રમાણે ખાતું ખોલાવ્યાના 1 વર્ષ પહેલા તમે પૈસા ન ઉપાડી શકો, જ્યારે 1થી 3 વર્ષ વચ્ચે ખાતું બંધ કરવા પર તમારી મૂળ જમા રકમમાંથી 2 ટકા કાપવામાં આવે છે અને 3થી 5 વર્ષ વચ્ચે પૈસા ઉપાડવા પર 1 ટકા કાપી લેવામાં આવે છે.