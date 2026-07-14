/Alert! ATMની બહાર ફરી લાગી શકે છે લાંબી લાઈનો, તોળાઈ રહી છે રોકડની અછત? વાંચો આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

ATM Cash Alert: શું તમારી પાસે રોકડ ખતમ થઈ ગઈ છે અને તમે ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવાનું વિચારી રહ્યા છો? જો એમ હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આગામી દિવસોમાં, તમને ATMની બહાર લાંબી લાઈનો જોવા મળી શકે છે, અને તમને તમારી નજીકના ATM પર નો કેશના બોર્ડ લટકાવેલા જોવા મળી શકે છે.
હકીકતમાં, કેટલાક રાજ્યોમાં, ATMમાં રોકડ લોડ કરતી(ATM પૈસા નાખતી કંપની) કંપનીઓના કર્મચારીઓએ તેમની માંગણીઓ પર દબાણ કરવા માટે હડતાળ શરૂ કરી છે. જો આ હડતાળ ચાલુ રહેશે, તો લોકોને ભારે રોકડની અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
આ હડતાળ શા માટે થઈ રહી છે?
આ હડતાળનું મુખ્ય કારણ વેતન વધારાનો વિવાદ છે. ATM ભરવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે જવાબદાર કર્મચારીઓ પગાર વધારાની માંગ કરે છે. જ્યાં સુધી તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ કામ પર પાછા ફરશે નહીં.
જો આ હડતાળ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત નહીં થાય, તો ATM નવી નોટો આપી શકશે નહીં. આની સીધી અસર સામાન્ય જનતા પર પડશે, કારણ કે ATM મશીનોમાં રોકડ ખતમ થતાં જ ખાલી થઈ જશે.
કયા રાજ્યો સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે?
હાલમાં, આ હડતાળની અસર કેટલાક પસંદગીના રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
આ હડતાળ હાલમાં કેટલાક વિસ્તારો સુધી મર્યાદિત છે તે રાહતની વાત છે, પરંતુ જો ટૂંક સમયમાં બેંકો અને કંપનીઓ વચ્ચે વાતચીત દ્વારા ઉકેલ નહીં આવે, તો કટોકટી અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાઈ શકે છે.
રાજ્ય માલિકીની બેંક એટીએમ સૌથી વધુ અસર કરશે
આ હડતાળની સૌથી વધુ અસર આઉટસોર્સ્ડ એટીએમ પર થશે, એટલે કે, રોકડ વ્યવસ્થાપન કંપનીઓ દ્વારા સંચાલિત એટીએમ પર.
સરકારી બેંકો: જો હડતાળ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો રાજ્ય માલિકીની બેંકોના એટીએમ સૌથી વધુ અસર કરશે, કારણ કે તેમની પાસે મોટું નેટવર્ક છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો દરરોજ પૈસા ઉપાડે છે.
કઈ કંપનીઓ સામેલ છે?: અહેવાલો અનુસાર, દેશની બે મુખ્ય રોકડ ડિલિવરી કંપનીઓ - હિટાચી પેમેન્ટ સર્વિસીસ અને સીએમએસ ઇન્ફો સિસ્ટમ્સના કર્મચારીઓએ આ પગલું ભર્યું છે. આ કંપનીઓ દેશના મોટા ભાગના એટીએમમાં રોકડ પહોંચાડે છે.
એટીએમ ઉદ્યોગ (CATMi) શું કહે છે?
એટીએમ ઉદ્યોગનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સંસ્થા, કોન્ફેડરેશન ઓફ એટીએમ ઇન્ડસ્ટ્રી (CATMi) એ આ મુદ્દા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ગયા મહિને, સંગઠને ભારતીય બેંકો સંગઠન (IBA) ને એક પત્ર લખીને એટીએમ નેટવર્ક પર વધતા દબાણની વિગતો આપી હતી.
વધતા ખર્ચે ગણતરીઓ વધુ ખરાબ કરી છે:
CATMi કહે છે કે નવા વેતન સંહિતા નિયમો અને ડીઝલ અને પેટ્રોલના સતત વધતા ભાવોને કારણે, એટીએમના સંચાલન ખર્ચમાં આશરે 20 ટકાનો વધારો થયો છે. આ જ કારણ છે કે કંપનીઓ અને કર્મચારીઓ વચ્ચે પગાર અંગે વિવાદો ઉભા થયા છે.
ખિસ્સામાં થોડી રોકડ રાખો!
ભલે આજે ડિજિટલ પેમેન્ટ (UPI, Google Pay, PhonePe) નો યુગ છે, પરંતુ ક્યારેક સર્વર ડાઉન થઈ જાય છે અથવા નાની દુકાનોમાં રોકડની જરૂર પડે છે. કોઈપણ ઈમરજન્સી ટાળવા માટે, અગાઉથી થોડી રોકડ રાખવાનું ભૂલશો નહીં.