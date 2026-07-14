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Alert! ATMની બહાર ફરી લાગી શકે છે લાંબી લાઈનો, તોળાઈ રહી છે રોકડની અછત? વાંચો આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

ATM Cash Alert: ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી અને હરિયાણા સહિત દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં, ATM કેશ રિફિલ કર્મચારીઓએ હડતાળ શરૂ કરી છે. જાણો આ હડતાળ શા માટે શરૂ થઈ અને તેની તમારા નજીકના ATM પર કેવી અસર પડશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:39 PM IST
Alert! ATMની બહાર ફરી લાગી શકે છે લાંબી લાઈનો, તોળાઈ રહી છે રોકડની અછત? વાંચો આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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