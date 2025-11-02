Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

લગ્નની સિઝન આજથી શરૂ: ચાંલ્લા માટે 10-20ની નોટોના બંડલ જોઈએ છે? અહીં સરળતાથી મળશે!

Note Bundles Wedding: આજ, 2જી નવેમ્બરથી લગ્નની સિઝન શરૂ થઈ રહી છે. જો તમારા ઘરમાં પણ લગ્ન હોય, તો શગુન આપવા માટે 10 કે 20ની નોટોના બંડલની જરૂર ચોક્કસ પડશે. ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે ક્યાંથી તમે નોટોની કડક ગડ્ડી મેળવી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:05 PM IST

Trending Photos

Note Bundles Wedding: ભારતીય લગ્નોમાં 10 કે 20ની નોટોમાં પૈસા આપવાની પરંપરા જૂની છે. તે શગુન હોય, નાચ-ગાનની વિધિઓ હોય કે સજાવટી માળાઓ, નાની નોટોના ક્રિસ્પી બંડલોની માંગ હંમેશા ભારે રહે છે. ખાસ કરીને લગ્નની સિઝનમાં આ બંડલો શોધવા મુશ્કેલ બની શકે છે. અહીં એક સરળ રસ્તો આપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તમે સરળતાથી અને કાયદેસર રીતે 10-20ની નોટોના બંડલ મેળવી શકો છો.

1. તમારી નજીકની બેંક શાખાની મુલાકાત લો
તમારો પહેલો અને સૌથી વિશ્વસનીય વિકલ્પ તમારી સ્થાનિક બેંક છે. SBI, PNB અથવા બેંક ઓફ બરોડા જેવી કોઈપણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની શાખામાં જાઓ અને નવી નોટો માટે વિનંતી કરો. કેશિયરને કહો કે તમને લગ્ન માટે ₹10 કે ₹20ની નોટોના બંડલ જોઈએ છે. જો તમે મોટી રકમ માંગી રહ્યા હો, તો કેટલીક બેંકો ઓળખ પત્ર માંગી શકે છે. તેથી, તમારું ID સાથે લઈને જજો.

2. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ની ઇશ્યૂ ઓફિસનો સંપર્ક કરો
જો તમને મોટી માત્રામાં નવી નોટોની જરૂર હોય, તો તમે તમારા શહેરની RBI ઇશ્યૂ ઓફિસનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. તેઓ સમયાંતરે પસંદગીની બેંકો દ્વારા જનતાને નવી નોટોના બંડલ વહેંચે છે. તમે RBIના જાહેર ઇશ્યૂ કાઉન્ટર પર પૂછપરછ કરો અને પૂછો કે આસપાસની કઈ બેંકોને ₹10 કે ₹20ની નવી નોટો મળી છે.

3. કરન્સી એક્સચેન્જ કાઉન્ટર પર જાઓ
કેટલીક ખાનગી કરન્સી એક્સચેન્જની દુકાનોમાં નાના મૂલ્યની નોટોના બંડલ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. જોકે, તમે તેમની મદદ લો તે પહેલાં, ખાતરી કરો કે તેઓ અધિકૃત વિક્રેતા છે અને નોટો સ્વચ્છ અને કાયદેસર ચલણમાં છે. નકલી નોટોના જોખમથી બચવા માટે અનધિકૃત રેકડી-પથારીવાળાઓ પાસેથી ખરીદી કરવાનું ટાળો.

4. લગ્નની સજાવટ અથવા કાર્યક્રમની દુકાનોનો સંપર્ક કરો
કેટલીક લગ્નની સપ્લાય કરતી દુકાનો, ખાસ કરીને દિલ્હી, મુંબઈ, જયપુર અને લખનઉ જેવા શહેરોમાં, તૈયાર નોટોના બંડલ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે થોડો વધારે ચાર્જ લે છે, પરંતુ તેનાથી તમને બેંક શોધવાની ઝંઝટમાંથી છુટકારો મળી જાય છે.

5. જૂની નોટો બદલો
જો તમારી પાસે પહેલેથી જ નાની નોટો છે, પણ તે જૂની છે, તો તમે તમારી બેંકને તેને નવા બંડલોથી બદલવા માટે કહી શકો છો. બેંકો પાસે ઘણીવાર કરન્સી ચેસ્ટ અથવા સંલગ્ન શાખાઓ હોય છે જે જથ્થાબંધ સ્વચ્છ નોટો ઉપલબ્ધ કરાવે છે.

વચેટિયાઓને વધુ ચૂકવણી કરવાનું ટાળો
બેંકોની બહાર તમને લોકો 10 કે 20ના બંડલ ઊંચા ભાવો પર વેચતા મળી શકે છે. આવા અનૌપચારિક સ્રોતોથી બચવું શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે અહીંથી મળેલી નોટો નકલી, ફાટેલી અથવા અનુપયોગી હોઈ શકે છે અથવા પાછળથી બેંકો દ્વારા અસ્વીકાર પણ થઈ શકે છે. લગ્નો માટે 10 કે 20ની નોટોના બંડલ તૈયાર કરવા એટલું મુશ્કેલ નથી જેટલું લાગે છે, બસ થોડુંક આયોજન અને યોગ્ય રીતની જરૂર છે. તમારી બેંકથી શરૂઆત કરો, જરૂર પડે તો લગ્નના સપ્લાયરનો સંપર્ક કરો અને શોર્ટકટથી બચો.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Note Bundles WeddingRs 10 NotesRs 20 NotesWedding NotesRs 10 notesrs 20 notes

