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નવા પગાર પંચમાં મળશે સરપ્રાઈઝ... આ કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર

7th Pay Commission : પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે 22 જુલાઈના રોજ સત્તાવાર રીતે રાજ્યના 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (CPC)ની રચના કરી હતી. મે મહિનામાં પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી જીત્યા બાદ ભાજપ સરકારે 7મા પગાર પંચ પેનલની રચનાને મંજૂરી આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, બંગાળમાં હાલ 6ઠ્ઠું પગાર પંચ અમલમાં છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:04 PM IST
નવા પગાર પંચમાં મળશે સરપ્રાઈઝ... આ કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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