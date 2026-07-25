/નવા પગાર પંચમાં મળશે સરપ્રાઈઝ... આ કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર

7th Pay Commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો પગાર પંચ આગામી વર્ષના પહેલા ભાગમાં સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરી શકે છે. દરમિયાન નવી પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે 7મા પગાર પંચના અમલીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે 22 જુલાઈના રોજ સત્તાવાર રીતે રાજ્યના 7મા પગાર પંચની રચના કરી હતી.
એક દિવસ પહેલા મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ પત્રકારોને માહિતી આપી હતી કે રાજ્ય ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં 7મા રાજ્ય પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. જો કે, આ હેતુ માટે રચાયેલી પેનલ 8મા પગાર પંચ સંબંધિત ભલામણો પર પણ વિચાર કરી શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બંગાળના સરકારી કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચની પણ સરપ્રાઈઝ મળી શકે છે.
સમયમર્યાદામાં શું છે ?
રાજ્યના નાણાં વિભાગના પ્રસ્તાવ મુજબ, આ ચાર સભ્યોની પેનલ રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ભથ્થા, પગાર વધારા અને સેવા શરતોની સમીક્ષા કરશે. આયોગ દ્વારા શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેની ભલામણો રજૂ કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, ખાસ કરીને દરખાસ્ત પ્રકાશિત થયાના છ મહિનાની અંદર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જરૂરી લાગે તે કોઈપણ વિસ્તૃત સમયમર્યાદામાં રજૂ કરી શકે છે.
સંદર્ભ શરતો (ToR)
પગાર પંચનું મુખ્ય મથક કોલકાતામાં રહેશે પરંતુ જો જરૂરી લાગે તો રાજ્યમાં અથવા રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં અન્યત્ર બેઠકો યોજી શકે છે. તે તર્કસંગતકરણની જરૂરિયાત તેમજ વર્તમાન અને ચોક્કસ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પગાર, ભથ્થા અને અન્ય લાભોમાં જરૂરી અને વ્યવહારુ ફેરફારોની તપાસ કરશે અને ભલામણ કરશે. આ આદેશ વિવિધ રાજ્ય વિભાગો, સંસ્થાઓ, વૈધાનિક અને બિન-વૈધાનિક સંસ્થાઓ અને પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય સરકારના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળના કોર્પોરેશનોને લાગુ પડે છે.
તે રાજ્ય કર્મચારીઓની સેવાની પરિસ્થિતિઓની પણ તપાસ કરશે અને સરકારી સેવામાં પ્રતિભાને આકર્ષવા અને જાળવી રાખવા માટે યોગ્ય પગાર અને ભથ્થાનું માળખું સૂચવશે. પેનલ મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની સમીક્ષા કરશે અને પ્રસ્તાવિત પગાર માળખા માટે યોગ્ય ફોર્મ્યુલા સૂચવશે તેવી પણ અપેક્ષા છે. તે હાલના ખાસ ભથ્થા, અન્ય ભથ્થા અને છૂટછાટોની સમીક્ષા કરશે. આદેશમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે પેનલ કેન્દ્રના 8મા પગાર પંચ સંબંધિત ભલામણો પર પણ વિચાર કરી શકે છે.