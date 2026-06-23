/બેરોજગારોને ₹3,000 અને નિવૃત્ત પત્રકારોને ₹5,000 દર મહિને ! આ રાજ્ય સરકારે ખોલ્યો ખજાનો

West Bengal Budget 2026 : પશ્ચિમ બંગાળની નવી ચૂંટાયેલી સરકારે રાજ્યના યુવાનો, વૃદ્ધો, વિદ્યાર્થીઓ અને પત્રકારો માટે ખજાનો ખોલ્યો છે. વિધાનસભામાં રાજ્યનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરતી વખતે નાણામંત્રી સ્વપ્ન દાસગુપ્તાએ અનેક ઐતિહાસિક અને જન-કલ્યાણકારી યોજનાઓની જાહેરાત કરી. બજેટમાં બેરોજગાર યુવાનોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે ભરોસા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે અને લોકશાહીનો ચોથા સ્તંભ એટલે કે નિવૃત્ત પત્રકારો માટે પેન્શનની પણ જાહેરાત કરી છે.
બેરોજગારોને મળશે દર મહિને ₹3,000
શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી રોજગાર મેળવવા માંગતા યુવાનો માટે સરકારે આ મોટું પગલું ભર્યું છે. બેરોજગાર સ્નાતકો જેમની વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક ₹1 લાખથી ઓછી છે તેમને સરકાર તરફથી દર મહિને ₹3,000 બેરોજગારી ભથ્થું મળશે. અન્ય પાત્ર બેરોજગાર યુવાનોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવામાં મદદ કરવા માટે દર મહિને ₹2,000ની નાણાકીય સહાય મળશે. આ યોજનાના લાભ ફક્ત એવા યુવાનોને જ મળશે, જેઓ રાજ્ય સરકારની અન્ય કોઈ સામાજિક કલ્યાણ અથવા નાણાકીય સહાય યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા નથી.
પત્રકારો અને રાજકીય કેદીઓ માટે પેન્શન
યુવાનોની સાથે, સમાજના અન્ય મહત્વપૂર્ણ વર્ગોને આવરી લેવા માટે સામાજિક સુરક્ષાનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના નિવૃત્ત પત્રકારોને તેમની આજીવિકામાં મદદ કરવા માટે ₹5,000નું માસિક પેન્શન મળશે. વધુમાં, સરકાર વિવિધ રાજકીય કારણોસર જેલમાં બંધ અથવા સંઘર્ષમાં રોકાયેલા વ્યક્તિઓને દર મહિને ₹10,000નું પેન્શન આપશે.
વિદ્યાર્થીઓને ₹25,000ની સહાય
બજેટમાં શૈક્ષણિક સુધારા અને બાળ પોષણ અંગે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને નવીન જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. સરકારી અને સરકારી સહાયિત કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, તેમજ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને ₹25,000ની એક વખતની સહાય મળશે. વધુમાં એક આદિવાસી યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવશે અને મહિલા યુનિવર્સિટીઓ પણ ખોલવામાં આવશે.
આયુષ્માન ભારત માટે ₹3,100 કરોડનું મોટું બજેટ
સરકારે રાજ્યના નાગરિકોને મફત, વિશ્વ કક્ષાની આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં કેન્દ્ર સરકારની મહત્વાકાંક્ષી આયુષ્માન ભારત યોજનાને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ હેતુ માટે બજેટમાં ₹3,100 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે, જેનાથી રાજ્યના આશરે 7 કરોડ નાગરિકો મફત અને શ્રેષ્ઠ તબીબી સારવાર મેળવી શકશે.