What is Data Center: ડેટા સેન્ટર શું છે? કેમ અદાણી-અંબાણી લગાવી રહ્યાં છે અબજો રૂપિયા, જાણી લો કઈ રીતે કમાશે
Data Center Explainer : આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટલિજિન્સની ચર્ચા વચ્ચે હવે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે આ ડેટા સેન્ટર વળી શું બલા છે. કેમ પીએમ મોદીએ એઆઈ સમીટ યોજીને વિશ્વભરના ટેક નિષ્ણાતોને દિલ્હીમાં ભેગા કર્યા છે. ડેટા સેન્ટર કેટલા પ્રકારના હોય છે અને દેશની ઈકોનોમીમાં ડેટા સેન્ટરની શું ભૂમિકા હોય છે. તમારા આ દરેક સવાલનો અહીં જવાબ મળશે.
- હવે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સેક્ટરમાં અંબાણી-અદાણીની નજર
- અદાણી ગ્રુપ 2035 સુધી 100 અબજ ડોલરનું કરશે રોકાણ
- હવે ભારતનું પોતાનું હશે ડેટા સેન્ટર, કોઈ પણ દેશની ઈકોનોમી વધારવા માટે ડેટા સેન્ટરની શું જરૂરી ભૂમિકા નિભાવે છે
- 2035 સુધીમાં ભારતમાં 250 અબજ ડોલરની AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઈકો સિસ્ટમ બનીને તૈયાર થઈ જશે
Trending Photos
Adani and Relaince : આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટલિજિન્સ સેક્ટરમાં હવે અદાણી અને અંબાણી (Reliance) ઝંપલાવી રહ્યાં છે. રિલાયન્સ ગુજરાતના જામનગરમાં મોટી તૈયારી કરી રહ્યું છે તો અદાણી દેશના અન્ય રાજ્યોમાં ડેટા સેન્ટર ઉભા કરી રહ્યાં છે. અદાણીએ (Adani) તો 2035 સુધીમાં દેશમાં 100 અબજ ડોલર એટલે 8.3 લાખ કરોડ રૂપિયાના રોકાણનો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. કંપનીએ આની જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. કંપની આ રોકાણમાં સૌથી વધારે ખર્ચ AI ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે કરવાની છે. આ ડેટા સેન્ટરની (Data Centare) ખાસિયત એ છે કે તે રિન્યુબલ એનર્જીથી ઓપરેટ થશે. અદાણીનો ઈરાદો ફક્ત ભારતમાં ટેકનોલોજીમાં આગળ વધવાનો નથી પણ દુનિયા માટે AI ટેકનોલોજી બનાવવાની અને એક્સપોર્ટ કરવાનો છે. કંપનીએ જે પ્રકારે પોતાનું આયોજન અને બજેટનો ખર્ચ મૂક્યો છે એ જોતાં લાગે છે કે ભારતને AI ક્ષેત્રે સુપર પાવર બનતાં કોઈ રોકી શકશે નહીં.
250 અબજ ડોલરની AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઈકો સિસ્ટમ
અદાણી ગ્રૂપના ડાયરેક્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટના કારણે દેશની આ ઈન્ડસ્ટ્રીઝને તો વેગ મળશે પણ સાથે સાથે ગ્રીન એનર્જી સંચાલિત હાયપર સ્કેલ ડેટા સેન્ટરની ક્ષમતા વધારવામાં પણ મદદ મળશે. કંપની દાવો કરી રહી છે કે આ નિર્ણયથી એક દશકામાં સર્વર મેન્યુફેક્ચરીંગ , ક્લાઉડ સર્વિસ અને આ સંલગ્ન અન્ય ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં લગભગ 150 અબજ ડોલરનું રોકાણ આવશે. આ બતાવે છે કે 2025 સુધીમાં ભારતમાં 250 અબજ ડોલરની AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઈકો સિસ્ટમ બનીને તૈયાર થઈ જશે.
આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટલિજિન્સની ચર્ચા વચ્ચે હવે એ જાણવું જરૂરી છે કે આ ડેટા સેન્ટર શું છે તેના કેટલા પ્રકાર હોય છે. કોઈ પણ દેશની ઈકોનોમી વધારવા માટે ડેટા સેન્ટરની શું જરૂરી ભૂમિકા નિભાવે છે, તમારા મનમાં જે પણ સવાલ હોય એ અહીં આપણે જોઈશું.
આધુનિક ડેટા સેન્ટર એટલે શું?
આજના ડિજિટલ યુગમાં ડેટા એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બની ગયા છે. દરેક કંપની, સંસ્થા, બેન્ક, હોસ્પિટલ, કે સરકારી વિભાગ હોય દરેક વ્યક્તિ ડેટા પર નિર્ભર છે. આ ડેટાને સુરક્ષિત રાખવા માટે પ્રોસસ કરવા અને જરૂર પડે ત્યારે ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે જે સ્સિટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એને ડેટા સેન્ટર કહેવામાં આવે છે.
પહેલાંના સમયમાં સાધારણ ડેટા સેન્ટરો હતા. જે ફક્ત એક રૂમમાં રખાયેલા કમ્પ્યૂટર અને સર્વર હતા. જ્યાં કંપની પોતાનો ડેટા સેવ કરી રાખતી હતી. જોકે, આજના સમયમાં ડેટા સેન્ટર અત્યાધુનિક બની ગયા છે. હવે તે એક જગ્યા પૂરતા સીમિત નથી પણ દુનિયાભરમાં ફેલાયેલા નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા છે. આધુનિક ડેટા સેન્ટરનો મતલબ એટલે કે એક એવી સિસ્ટમ જે ફિજિકલ સર્વર અને વર્ચ્યુઅલ મશિન, ક્લાઉડ પ્લેટફોર્મ અને નેટવર્કને એકસાથે જોડવાનું કામ કરે છે. જેમાં ડેટા અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટોર થયેલા હોય છે. જોકે, વપરાશકારને એમ લાગે છે કે તે એક જ જગ્યાએ સર્વરમાં સેવ છે.
આજના ડેટા સેન્ટર એ રીતે ડિઝાઈન કરાયેલા છે. જે ઝડપી, સુરક્ષિત સ્કેલેબલ હોવાની સાથે હંમેશાં ઉપલબ્ધ હોય છે. આ જ કારણ છે કે એડવાન્સ ડેટા સેન્ટર ડિજિટલ ઈકોનોમીની રીઢ બની ચૂક્યા છે. આજે એક જ જગ્યાએ ડેટા રાખવામાં આવતો નથી. ડેટાને અલગ અલગ જગ્યાએ વહેંચી દેવામાં આવે છે. એનું મુખ્ય કારણ તેની સુરક્ષા અને વિશ્વસનિયતા છે.
મુકેશ અંબાણી કરી ચૂક્યા છે જાહેરાત
ડેટા સેન્ટર માટે રિલાયન્સ પણ પાછળ નથી. મુકેશ અંબાણી આ પહેલાં જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે કે , અમે જામનગરમાં દેશનું સૌથી મોટું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજેન્સ (AI) ડેટા સેન્ટર બનાવી રહ્યા છીએ.' રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન 2036માં થનારા વર્લ્ડ ઓલિમ્પિક્સ્સમાં પણ પાર્ટનર બનવા જઈ રહ્યું છે.' આમ અંબાણી આ દીશામાં પહેલાંથી આગળ છે. હવે અદાણીએ 100 અબજ ડોલરની જાહેરાત કરી છે. દિલ્હીમાં હાલમાં સૌથી મોટો એઆઈ એકસપો ચાલી રહ્યો છે. જે દેશને એઆઈ અને ડેટા સેન્ટર અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટલિજિન્સમાં આગળ વધારવાનો છે.
અદાણી ગુજરાતના બજેટ કરતાં ડબલ રૂપિયા રોકશે
હવે ડેટા સેન્ટર મામલે અદાણી પણ પાછળ નથી. અદાણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે AIના યુગમાં, ભારત ફક્ત તેનો ઉપયોગ કરનાર દેશ નહીં બને, પરંતુ એક એવો દેશ બનશે જે પોતે ટેકનોલોજી બનાવે છે, તેને તૈયાર કરે છે અને વિશ્વને આપે. કંપનીએ તાજેતરમાં ગુગલ સાથે ભાગીદારી કરી છે. આ અંતર્ગત દેશનું સૌથી મોટું ગીગાવોટ-સ્કેલ AI ડેટા સેન્ટર કેમ્પસ વિશાખાપટ્ટનમમાં બનાવવામાં આવશે. તેવી જ રીતે, માઇક્રોસોફ્ટ સાથે, હૈદરાબાદ અને પુણેમાં પણ મોટા AI ડેટા સેન્ટર બનાવવામાં આવશે. અદાણી આ પ્રોજેક્ટ પાછળ આશરે 8.3 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે. જેનો મતલબ એ છે કે ગુજરાતના કુલ બજેટ કરતાં ડબલ રૂપિયા અદાણી રોકી રહ્યાં છે.
ડેટાને 3 જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે.
- પહેલાં ઓન પ્રિમાઈસીસ (On-Premises), જ્યાં કંપની પોતાનું સર્વર જાતે હેન્ડલ કરે છે અને આ એમના માટે ઉપયોગી છે જેમના માટે ડેટા એ સૌથી ટોચની પ્રાયોરિટી છે જેમકે બેન્કો અને સરકારી સંસ્થાઓ. તેઓ પોતાનું ડેટા સેન્ટર ચલાવે છે.
- બીજુ છું ક્લાઉડ (Cloud) જયાં ડેટા એ થર્ડ કંપની પાસે હોય છે જેમકે AWS, Google Cloud અને Microsoft Azureના સર્વર પર આ ડેટા સ્ટોર થતો હોય છે. જેનો ફાયદો એ છેકે કંપનીએ જાતે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંભાળવાની માથાકૂટથી છૂટકારો મળે છે.
- ત્રીજુ છે (Edge Locations) જ્યાં ડેટાને વપરાશકર્તાની નજીક પ્રોસેસ કરાય છે. જેમાં ઓછો સમય લાગે છે. આ IOT અને રિયલ ટાઈમ અપડેટમાં બહુ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
આધુનિક ડેટા સેન્ટરનું સૌથી મોટુ કામ એ આ સિસ્ટમને એક સાથે જોડવાનું છે અને એમની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ વિના માહિતીને આદાન પ્રદાન કરવાનું છે.
ક્લાઉડ-નેટિવ ડેટા સેન્ટર શું છે?
આજના ડેટા સેન્ટરનું સૌથી આધુનિક રૂપ એ ક્લાઉડ નેટિવ ડેટા સેન્ટર છે. આ વિશેષ ક્લાઉડ માટે બનાવવામાં આવે છે. ક્લાઉડ નેટિવ એપ્લિકેશન પારંપરિક એપ્લિકેશનથી અલગ હોય છે. તે માઈક્રોસર્વિસ અને કંટેનર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. માઈક્રોસર્વિસમાં મોટી મોટી એપ્લિકેશનને નાના નાના ભાગોમાં વહેંચી દેવામાં આવે છે. જેથી તેને સરળતાથી અપડેટ અને મેનેજ કરી શકાય. કંટેનર ટેકનોલોજીથી કોઈ પણ એપ્લિકેશનને કોઈ પણ તાપમાનમાં આસાનીથી ચલાવી શકાય છે. ભલે એ ક્લાઉડ હોય કે લોકલ સર્વર. જેનો મોટો ફાયદો એ છે કંપનીઓ આસાનાથી નવા ફિચર એમાં જોડી શકે છે. તેઓ સિસ્ટમને વધારી શકે છે અને વપરાશકર્તાઓેને સારો અનુભવ પૂરો પાડે છે.
-
ડેટા સેન્ટર માટે સૌથી વધારે જરૂરી શું છે?
નેટવર્ક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર : નેટવર્ક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેટાનો એ ભાગ છે જે તમામ ડિવાઈસને સિસ્ટમ સાથે એકબીજાને જોડીને રાખે છે. જેમાં રાઉટર, સ્વિચ અને ફાયરવોલ હોય છે. રાઉટર ડેટાને એક નેટવર્કથી બીજા નેટવર્કમાં મોકલવામાં આવે છે. જ્યારે સ્વીચ એ એક જ નેટવર્કની અંદર ડિવાઈસને જોડે છે અને ફાયરવોલને સુરક્ષા આપે છે.
સ્ટોરેજ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર : ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે સ્ટોરેજ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ હાર્ડ ડિસ્ક અને SSD ક્લાઉડ એટલે ક્લાઉડ સ્ટોરેજ સાથે જોડાયેલા હોય છે. આજના સમયમાં ડેટાની માત્રા ઘણી વધારે છે. એટલે સ્ટોરેજ સિસ્ટમ વધારે મજબૂત અને ઝડપી હોવી એ જરૂરી છે.
કંમ્પ્યૂટિંગ રિસોર્સ : આ ડેટા સેન્ટરનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો છે. જેમાં સર્વર સામેલ હોય છે જે ડેટાને પ્રોસેસ કરે છે. આ સર્વરને એપ્લિકેશન ચલાવે છે. જે યૂઝર દ્વારા અપાતા કમાન્ડને આધારે કામગીરી કરે છે.
બિઝનેસમેનો માટે ડેટા સેન્ટરનું મહત્વઆજના સમયમાં કોઈ પણ વ્યવસાય એ ડેટા સેન્ટર વિના ચાલી શકતો નથી. દુનિયાની દરેક નાની મોટી કંપનીઓ રોજ બરોજના કામો માટે ડેટા સેન્ટર પર નિર્ભર રહે છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો આપણે કોઈ ઈમેઈલ કરીએ છીએ, ફાઈલ શેર કરીએ છીએ કે કોઈ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે આ તમામ પ્રોસેસ એ ડેટા સેન્ટરના માધ્યમથી થાય છે. કસ્ટમર રિલેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ગ્રાહકોની જાણકારી સંભાળે છે. ઈન્ટર પ્રાઈઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ કંપનીના સંશાધનનોનું પ્રબંધન કરે છે. આ તમામ ડેટા સેન્ટર પર નિર્ભર કરે છે. આજના જમાનામાં AI અને મશીન લર્નિગનો ઉપયોગ તેજીથી વધી રહ્યો છે. આ ટેકનોલોજીમાં મોટા પ્રમાણમાં ડેટા અને પ્રોસેસિંગની જરૂર પડે છે. જે ફક્ત ડેટા સેન્ટર જ પૂરા પાડી શકે છે.
ડેટા સેન્ટર કઈ રીતે કામ કરે છે
ડેટા સેન્ટરનું કામ એ બહુ જ સંગઠિત થઈને કરવાનું છે. જે કોઈ પણ વપરાશકાર કોઈ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરે છે તો એને માગેલી માહિતી ડેટા સેન્ટર સુધી જાય છે. ડેટા સેન્ટર આ જાણકારીને પ્રોસેસ કરે છે અને આ માહિતી રિટર્ન મોકલે છે. આ પ્રક્રિયામાં એક સિસ્ટમ કઈ રીતે કામ કરે છે તો
- નેટવર્ક સિક્યોરિટી સિસ્ટમ જે ડેટાને સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.
- લોડ બેલેન્સર એ ટ્રાફિકને અલગ અલગ સર્વરમાં મોકલી આપે છે જેથી કોઈ પણ સર્વર ઓવરલોડ ના થાય.
- ફેલઓવર સિસ્ટમ : જે કોઈ પણ સર્વર ફેલ જાય તો તુરંત જ બીજા સર્વરને સક્રિય કરી દેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે