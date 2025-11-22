પગાર અંગે સરકારનો નવો નિયમ... 5 નહીં, હવે 1 વર્ષ પછી પણ મળશે ગ્રેચ્યુઈટી
New Labour Laws : કેન્દ્ર સરકારે શ્રમ સુધારા તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. લાંબી રાહ બાદ સરકારે 29 શ્રમ કાયદાઓ નાબૂદ કર્યા છે અને ચાર નવા લાગુ કર્યા છે. આ નિર્ણયથી 40 કરોડ કામદારોને ફાયદો થશે. પગારથી લઈને ગ્રેચ્યુઈટી સુધીના રોજગાર સંબંધિત નિયમો બદલાશે.
Trending Photos
New Labour Laws : કેન્દ્ર સરકારે એક ઐતિહાસિક ફેરફાર કર્યો છે. 29 શ્રમ કાયદાઓને ઘટાડીને ફક્ત ચાર નવા શ્રમ સંહિતા કરવામાં આવ્યા છે. આ કાયદાઓ તમામ પ્રકારના કામદારો (સંગઠિત, અસંગઠિત, ગિગ કામદારો, સ્થળાંતર કામદારો, પ્લેટફોર્મ કામદારો અને મહિલાઓ)ને લાગુ પડશે. ચાર નવા શ્રમ કાયદાઓ પગાર, ગ્રેચ્યુટી, સામાજિક સુરક્ષા, મહિલા અધિકારો અને નોકરીની ગેરંટી સહિત અનેક મુખ્ય લાભો આપે છે.
ગ્રેચ્યુટી અંગે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પહેલાં પાંચ વર્ષની સેવા પછી ગ્રેચ્યુટી મળતી હતી, પરંતુ હવે તે નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડીને ફક્ત એક વર્ષ કરવામાં આવી છે. કર્મચારીઓને હવે ફક્ત એક વર્ષની સેવા પછી ગ્રેચ્યુટી લાભો મળશે.
કયા કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુટી મળશે ?
પહેલાં ગ્રેચ્યુટી લાભો ફક્ત કાયમી કર્મચારીઓને જ મળતા હતા જેમણે એક જ કંપનીમાં પાંચ વર્ષ સુધી કામ કર્યું હતું, પરંતુ હવે તેનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે. આ યોજના હેઠળ, ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને પણ લાભો મળશે. જો તેઓ એક વર્ષ પછી છૂટા કરે તો પણ તેમને લાભો મળશે.
ગ્રેચ્યુઇટી માટેનું સૂત્ર
ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ સરળ છે. તમે ફક્ત એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આની ગણતરી પણ ખૂબ જ સરળતાથી કરી શકો છો.
ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી કરવા માટે સૂત્ર : છેલ્લો પગાર x (15/26) x કંપનીમાં કામ કરેલા વર્ષો.
5 વર્ષની નોકરી પછી કેટલી ગ્રેચ્યુઇટી મળે ?
ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ એક જ કંપનીમાં સતત 5 વર્ષ સુધી કામ કરે છે અને તેનો છેલ્લો પગાર (બેઝિક પગાર + DA) 60,000 હતો. આ ગણતરી કરીએ તો, તેની ગ્રેચ્યુઇટી 1,73,077 રૂપિયા થશે.
60,000 x (15/26) x 5 = 1,73,077
1 વર્ષની સેવા માટે કેટલી ગ્રેચ્યુઇટી મળે ?
હવે, સરકાર નવા શ્રમ કાયદા હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી માટેના ફોર્મ્યુલામાં કોઈ ફેરફાર નથી અને એક વર્ષની સેવા પછીનો છેલ્લો બેઝિક પગાર 50,000 છે, તો કુલ ગ્રેચ્યુઇટી આટલી હશે :
50,000 x (15/26) x 1 = 28,847
ગ્રેચ્યુઇટી શું છે ?
ગ્રેચ્યુઇટી એ કંપની દ્વારા તેના કર્મચારીઓને તેમના કામના બદલામાં આપવામાં આવતી ભેટ છે. અત્યાર સુધી તે કાયમી કર્મચારીઓને આપવામાં આવતી હતી જેમણે એક જ સંસ્થામાં સતત પાંચ વર્ષ કામ કર્યું હોય. જો કે, આ ફેરફારથી હવે એક વર્ષની સેવા ધરાવતા કર્મચારીઓનો પણ સમાવેશ કરવાનો વ્યાપ વધ્યો છે. વધુમાં, ગ્રેચ્યુઇટી લાભ ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓને પણ આપવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે