ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Share Market: આજે શું કહી રહ્યા છે એશિયન અને વિશ્વના બજારો, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી માટે શું છે સંકેતો ?

Share Market: નિફ્ટી ફ્યુચર્સ તેમના અગાઉના બંધ કરતા 67 પોઈન્ટ અથવા 0.25% ઘટીને 26,214.5 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:19 AM IST

Share Market: બુધવારે ભારતીય બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નીચા સ્તરે ખુલવાની ધારણા છે. નિફ્ટી ફ્યુચર્સ તેમના અગાઉના બંધ કરતા 67 પોઈન્ટ અથવા 0.25% ઘટીને 26,214.5 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.

મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરીના રોજ અગાઉના સત્રમાં, સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો છતાં નફામાં વધારો થવાને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 50 સતત બીજા સત્રમાં લાલ રંગમાં બંધ થયા હતા.

સેન્સેક્સ 500થી વધુ પોઈન્ટ અથવા 0.60% ઘટીને 84,900.10ના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 50 0.50% ઘટીને 26,124.75 ના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. બંધ થતાં સુધીમાં બંને સૂચકાંકોએ તેમના કેટલાક નુકસાનમાંથી કેટલાકને સુધાર્યા, જેમાં સેન્સેક્સ 376 પોઈન્ટ અથવા 0.44% વધીને 85,063.34 પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી 50 72 પોઈન્ટ અથવા 0.27% ઘટીને 26,178.70 પર બંધ થયો.

આજે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી માટે વૈશ્વિક સંકેતો શું છે?

એશિયન બજારો

બુધવારે એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. ફુગાવાના ડેટા અપેક્ષા કરતા ઓછા આવ્યા પછી ઓસ્ટ્રેલિયાનો બેન્ચમાર્ક ASX/S&P 200 0.38% વધ્યો. જાપાનનો નિક્કી 225 0.45% ઘટ્યો, જ્યારે ટોપિક્સ 0.63% ઘટ્યો. દક્ષિણ કોરિયામાં, કોસ્પી 1.89% વધ્યો, ભલે સ્મોલ-કેપ કોસ્ડેક 0.12% ઘટ્યો. હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ નરમ શરૂઆત માટે સેટ હતો, જેમાં ફ્યુચર્સ 26,685 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે તેના અગાઉના બંધ 26,710.45થી નીચે હતો.

આજે ગિફ્ટ નિફ્ટી

ગિફ્ટ નિફ્ટીના વલણોએ સ્થાનિક સૂચકાંકો માટે નકારાત્મક શરૂઆત તરફ ઇશારો કર્યો, ગિફ્ટ નિફ્ટી તેના અગાઉના બંધ કરતા 67 પોઈન્ટ અથવા 0.25% ઘટીને 26,214.5 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

વોલ સ્ટ્રીટ ટ્રેન્ડ્સ

મંગળવારે વોલ સ્ટ્રીટ હકારાત્મક વલણમાં બંધ થયો. S&P 500 0.62% વધીને 6,944.82 પર બંધ થયો, જ્યારે નાસ્ડેક 0.65% વધીને 23,547.17 પર પહોંચ્યો. ડાઉ 0.99% વધીને 49,462.08 પર પહોંચ્યો, જે 50,000 ની નજીક છે.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ

બુધવારે યુએસ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 1%થી વધુ ઘટ્યા. યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ 88 સેન્ટ અથવા 1.54% ઘટીને $56.25 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો, જે અગાઉના સત્રમાં $1.19 અથવા 2.04% ઘટી ગયા પછી નુકસાનને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું.

સોનાના ભાવ

સતત ત્રણ સત્રોમાં તેજી બાદ સોનાના ભાવ સ્થિર રહ્યા, રોકાણકારો આ અઠવાડિયાના અંતમાં જાહેર થનારા મુખ્ય યુએસ આર્થિક ડેટા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા હતા. સોનું પ્રતિ ઔંસ $4,500ની નજીક ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું, જે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 4%થી વધુ વધ્યું છે.

ગ્રીનલેન્ડ

વેનેઝુએલાના નેતા નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ પછી, વ્હાઇટ હાઉસે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવા માટે લશ્કરી બળનો ઉપયોગ કરવાની શક્યતાને નકારી નથી. આ દરમિયાન, ચીને સંભવિત લશ્કરી ઉપયોગો સાથે જાપાન માટે નિર્ધારિત માલ પર નિકાસ નિયંત્રણો કડક કર્યા છે, જેનાથી આ ક્ષેત્રની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે.

યુએસ ડોલર

મંગળવારે યુએસ ડોલર તેના મુખ્ય સમકક્ષો સામે વધ્યો, જ્યારે યુરોપમાં નબળા ફુગાવાના વાંચનને કારણે યુરો ઘટ્યો. ડોલર મજબૂત થયો, સ્વિસ ફ્રેંક સામે 0.49% વધીને 0.795 અને જાપાનીઝ યેન સામે 0.14% વધીને 156.6 થયો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

