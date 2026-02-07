Gold-Silver Rate: ક્યાં પહોંચ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ? ચીન સોનામાં ખેલી રહ્યું છે મોટો દાંવ, આખી દુનિયા પર પડશે અસર!
Gold-Silver Price: સોના અને ચાંદી ગત સપ્તાહે જે રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા ત્યારબાદ જબરદસ્ત પછડાયા જો કે કાલે સાંજે વાયદા બજારમાં અને રિટેલ બજારમાં થોડું કરેક્શન જોવા મળ્યું હતું. સોનાના ભાવ ક્યાં પહોંચ્યા અને આખરે ચીને સોના મામલે એવું તે શું કર્યું કે તેની અસર આખી દુનિયા પર જોવા મળશે તે પણ જાણો.
Trending Photos
શુક્રવારે અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે બંધ થયા. દિવસ દરમિયાન ભાવમાં વારંવાર ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી વધારા સાથે બંધ થયેલા જોવા મળ્યા હતા. વાયદા બજારમાં ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા. એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે અને ચીન શું ખેલ કરી રહ્યો છે તે જાણવું પણ જરૂરી છે.
વાયદા બજારના છેલ્લા ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું સોનું શુક્રવારે 0.26 ટકા ગગડીને 155050 પ્રતિ 10 ગ્રામ બંધ થયું હતું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 0.16 ટકા ગગડીને 249499 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ બંધ થઈ હતી.
રિટેલ બજારના ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા શુક્રવારે સાંજે જે બંધ ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા તે મુજબ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું વધારા સાથે 152078 પ્રતિ 10 ગ્રામ ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ ઉછળીને 244929 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થઈ હતી. આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને તે દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર થતા નથી. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.
ગત સપ્તાહે પહોંચી હતી ઓલટાઈમ હાઈ પર
29 જાન્યુઆરીના રોજ સોનું અને ચાંદી તમામ રેકોર્ડ તોડીને ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા હ તા. વાયદા બજારમાં સોનું પ્રતિ ગ્રામ 1.93 લાખ રૂપિયાના ભાવે અને ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ 4.20 લાખના ભાવે જોવા મળી હતી. ચાંદી વિશે કહીએ તો ચાંદીમાં તો એવી સ્થિતિ હતી કે માત્ર 10 જ દિવસમાં તે ત્રણ લાખથી ચાર લાખ સુધી પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ ગણતરીના કલાકોમાં ધડામ પણ થઈ.
માત્ર 3 દિવસમાં ગબડી ગઈ ચાંદી
રોકાણકારોની વાત કરીએ તો કિંમતી ધાતુમાં જબરદસ્ત તેજી બાદ રોકાણકારો ફોર્મમાં આવી ગયા. ચાંદીનો જબરદસ્ત ચમકાટ વધ્યા બાદ કિંમતી ધાતુઓમાં પ્રોફિટબુકિંગ વધી ગયું. અને પછી ચાંદી પછડાવવા લાગી. કિંમતી ધાતુમાં ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ જે કડાકો જોવા મળ્યો તેમાં પ્રોફિટબુકિંગ અને ડોલરમાં મજબૂતાઈ તથા વૈશ્વિક અન્ય પરિબળોએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો.
માત્ર 8 દિવસમાં એવું તે શું થયું
29 જાન્યુઆરીએ 2 લાખ નજીક પહોંચેલું સોનું ત્રણ જ દિવસમાં ગગડીને 1.40 લાખ રૂપિયાથી નીચે ગયું. ચાંદી પણ 4.20 લાખ પહોંચીને 2.25 લાખ પર પહોંચી ગઈ હતી. કાલના બંધ ભાવ જોઈએ તો 8 દિવસમાં સોનું લગભગ 23 ટકા અને ચાંદી લગભગ 46 ટકા ગગડી એટલે કે લગભગ અડધી.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે ચાંદીમાં આવેલા આ કડાકાએ ચિંતા વધારી છે. જો કે એમ પણ કહેવું છે કે લાંબા સમયગાળામાં ચાંદીની માંગણી અને ભાવને આગળ લઈ જનારા પાયાના પરિબળો મજબૂત રહેશે. જેપી મોર્ગનના રોકાણ બેંકરોએ ચેતવણી આપી છે કે ચાંદીના ઊંચા મૂલ્યાંકનના કારણે બજારમાં તણાવના સમયે ભાવમાં મોટો કડાકો આવી શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે નજીકના ભવિષ્યમાં ભાવમાં કેટલીક સ્થિરતા આવી શકે છે અને આગામી વર્ષે રિકવરીની આશા છે. બજારના જાણકારોઓએ રોકાણકારોને સલાહ આપી છે કે તેઓ એકસાથે રોકાણ કરવાની જગ્યાએ કટકે કટકે રોકાણ કરે. તેનાથી બજારમાં પ્રવેશના જોખમને ઘટાડી શકાય છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટના મનોજકુમાર જૈને રોકાણકારોને સલાહ આપી કે જ્યાં સુધી બજારમાં સ્થિરતા પાછી ન ફરે ત્યાં સુધી કિમતી ધાતુઓના બજારથી દૂર રહો.
સોનામાં શું ખેલ કરે છે ચીન?
બીજી બાજુ ભારતનો પાડોશી દેશ ચીન સોનામાં મોટો ખેલ પાડી રહ્યો છે. ચીનની સેન્ટ્રલ બેંકે સતત 15માં મહિને સોનાની ખરીદીની પુષ્ટિ કરી છે. પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઈનાના આંકડા મુજબ જાન્યુઆરીમાં પણ ચીને પોતાના ગોલ્ડ રિઝર્વમાં બંપર વધારો કર્યો છે. રોયટર્સના જણાવ્યાં મુજબ જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં ચીન પાસે સોનાનું પ્રમાણ વધીને 74.19 મિલિયન ફાઈન ટ્રોય ઔંસ થઈ ગયું. જે એક મહિના પહેલા 74.15 મિલિયન ટ્રાય ઔંસ હતું. ચીનના ગોલ્ડ રિઝર્વની કુલ વેલ્યુમાં પણ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જાન્યુઆરીના અંતમાં ચીનના ગોલ્ડ રિઝર્વની વેલ્યૂ વધીને 369.58 અબજ ડોલર થઈ ગઈ. એક મહિના પહેલા આ આંકડો 319.45 અબજ ડોલર હતો. હાલ જે પ્રકારે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ જોવા મળી છે ત્યારે ચીનની આ બંપર ખરીદી બધાની આંખો પહોળી કરી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી એક્સપર્ટ્સના મત અને મીડિયા અહેવાલોની જાણકારીઓ પર આધારિત છે)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે