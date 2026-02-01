Prev
Budget 2026: શું થયું સસ્તું અને શું થયું મોંઘું, નાણામંત્રીએ કરી મોટી જાહેરાતો, ચેક કરો લિસ્ટ

Budget 2026: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ આજે, રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમનું સતત નવમું બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. બજેટ રજૂ થયા બાદ, સામાન્ય માણસનું ધ્યાન હવે કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે કે મોંઘી થશે તેના પર કેન્દ્રિત છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:43 PM IST

Budget 2026 : કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ આજે, રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ સતત નવમા બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. બજેટ રજૂ થયા બાદ, સામાન્ય માણસનું ધ્યાન હવે તેના પર કેન્દ્રિત છે કે કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે કે મોંઘી. તેમના બજેટ ભાષણ દરમિયાન, નાણાં પ્રધાને ઘણી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરી, જેનાથી સામાન્ય લોકોને રાહત મળી. 

આ દવાઓ સસ્તી થશે

સામાન્ય લોકોને નોંધપાત્ર રાહત આપતા, નાણાં પ્રધાને એવી પણ જાહેરાત કરી કે ડાયાબિટીસ અને કેન્સર જેવા ગંભીર રોગોની સારવાર માટે વપરાતી દવાઓ સસ્તી થશે. આનાથી લાખો દર્દીઓ પર નાણાકીય બોજ ઓછો થવાની અપેક્ષા છે. સરકારનું કહેવું છે કે આ પગલાં માત્ર આરોગ્યસંભાળની સુવિધા જ નહીં પરંતુ રમતગમત અને આરોગ્ય જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં એકંદર વિકાસને પણ વેગ આપશે.

રમતગમતના સાધનો પર ફોકસ

નાણા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે બજેટ 2026-27 રમતગમતના સાધનોને વધુ સસ્તું બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે, જેનો સીધો લાભ યુવાનો અને રમતવીરોને થશે. આનો અર્થ એ છે કે આ બજેટ પછી બજારમાં રમતગમતના સાધનો સસ્તા થશે.

સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ થઈ શકે છે સસ્તા 

ભારતમાં ઉત્પાદિત સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટના ભાવ ઘટવાની અપેક્ષા છે, જે મેક-ઇન-ઇન્ડિયા ઝુંબેશને મજબૂત બનાવશે. આ સરકારના પગલાથી માત્ર સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન મળશે નહીં પરંતુ ગ્રાહકોને સસ્તા ભાવે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનો પણ ઉપલબ્ધ થશે.

ચામડાના ઉત્પાદનો પણ થઈ શકે છે સસ્તા

બજેટ પછી ગ્રાહકોને બીજી રાહત મળી શકે છે. સરકારી પહેલથી ચામડાના ઉત્પાદનોના ભાવમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી જૂતા, બેગ અને અન્ય ચામડાની વસ્તુઓ વધુ સસ્તી બનશે.

સમાચાર અપડેટ થઈ રહ્યા છે......

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

