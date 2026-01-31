Prev
Budget 2026: ખેડૂતો માટે બજેટમાં શું થઈ શકે છે મોટી જાહેરાતો, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Budget 2026: 2025-26માં કૃષિ બજેટ 1.37 લાખ કરોડથી વધીને 1.5 લાખ કરોડ થવાની ધારણા છે. આમાં PM-કિસાન, પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના અને પીએમ કૃષિ સિંચાઈ યોજના હેઠળ સિંચાઈ યોજનાઓ માટે વધુ ભંડોળનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:00 PM IST

Budget 2026: ખેડૂતો માટે બજેટમાં શું થઈ શકે છે મોટી જાહેરાતો, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ

Budget 2026: આ વર્ષે, કદાચ પહેલી વાર, દેશનું બજેટ રવિવારે રજૂ થશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરશે. ખેડૂતોને નાણામંત્રી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે. એક્સપર્ટ માને છે કે બજેટ 2026એ લાંબા ગાળાની મજબૂતી માટે કૃષિ ક્ષેત્રમાં વિશેષ પહેલ કરવાની તક છે. અહેવાલો અનુસાર, કૃષિ માટે ફાળવણી સતત વધી રહી છે, 2013-14 નાણાકીય વર્ષમાં 21,933 કરોડ રૂપિયાથી વધીને હવે 1.27 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગઈ છે.

એક્સપર્ટે આબોહવા પરિવર્તનશીલતા, ઇનપુટ ખર્ચ અને બજાર ઍક્સેસ જેવા પડકારો વચ્ચે, 2026-27ના કેન્દ્રીય બજેટમાં કૃષિ ક્ષેત્રને પ્રાથમિકતા મળવાની અપેક્ષા છે. ભારતના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (GDP)માં કૃષિ ક્ષેત્ર આશરે 18-20 ટકા ફાળો આપે છે. સરકાર લક્ષિત ફાળવણી અને સુધારાઓ દ્વારા ઉત્પાદકતા, ટકાઉપણું અને ખેડૂત આવક વધારવાનો હેતુ ધરાવે છે.

1.5 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે કૃષિ બજેટ

અભિનવ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે કૃષિ બજેટ 2025-26માં 1.37 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધીને આશરે 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયા થવાની ધારણા છે. આમાં PM-KISAN, પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના અને PM કૃષિ સિંચાઈ યોજના હેઠળ સિંચાઈ યોજનાઓ માટે વધારાનું ભંડોળ શામેલ હોઈ શકે છે.

કવચ 4.0

એક્સપર્ટ માને છે કે આ બજેટમાં કવચ 4.0, એક અદ્યતન સ્વચાલિત ટ્રેન સુરક્ષા પ્રણાલી શરૂ થવાની અને બાકીના રૂટને વીજળીકરણ પર કામ કરવાની અપેક્ષા છે. આ ક્ષેત્ર 2030 સુધીમાં માલવાહક ટ્રાફિકમાં રેલવેનો હિસ્સો 26 ટકાથી વધારીને 45 ટકા કરવા તરફ પણ આગળ વધી રહ્યું છે.

નવું બીજ બિલ

કૃષિ મંત્રી દ્વારા જાહેર કરાયેલા મુજબ, સરકાર બજેટ સત્ર દરમિયાન એક નવું બીજ બિલ રજૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. આ કાયદો નકલી અને હલકી ગુણવત્તાવાળા બીજના વેચાણને રોકશે અને કડક સજાની જોગવાઈ કરશે, જેમાં 30 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ અને મહત્તમ ત્રણ વર્ષની જેલનો સમાવેશ થાય છે.

તેનો ઉદ્દેશ્ય બીજની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરવાનો, ખેડૂતોને નુકસાનથી બચાવવાનો અને એકંદર કૃષિ ઉત્પાદકતા વધારવાનો છે. એક્સપર્ટેના મતે, આ બિલ બીજ અને ખાતર કંપનીઓને લાભ આપી શકે છે.

કૃષિ અને ખાદ્ય નિકાસ

ભારતની કૃષિ અને ખાદ્ય નિકાસ વાર્ષિક આશરે US$50-55 બિલિયન છે, પરંતુ વૈશ્વિક વેપાર વિક્ષેપો અને ટેરિફ-સંબંધિત અવરોધો ટૂંકા ગાળાના પડકાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

બજેટ 2026માં નિકાસ સુવિધા, ઝડપી મંજૂરીઓ અને મૂલ્યવર્ધિત કૃષિ ઉત્પાદનો માટે સમર્થન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી ખેડૂતો અને કૃષિ કંપનીઓ ટેરિફ દબાણ છતાં વૈશ્વિક બજારોમાં વધુ સારી પહોંચ મેળવી શકશે.

બડજાત સ્ટોક એન્ડ શેર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર તુષાર બડજાતે સમજાવ્યું કે ભારતની લોજિસ્ટિક્સ ઇકોસિસ્ટમમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ GDPના આશરે 13-14% સુધી ઘટી ગયો છે, કોલ્ડ-ચેઇન ક્ષમતાનો વિસ્તાર થયો છે, અને ગ્રામીણ કનેક્ટિવિટી મજબૂત થઈ છે, લણણી પછીના નુકસાનમાં ઘટાડો થયો છે અને કિંમતમાં સુધારો થયો છે.

એક્સપર્ટે સલાહ: ટકાઉપણું, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો

એક્સપર્ટે માને છે કે મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓમાં ટકાઉપણું, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઝીંગા નિકાસનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ તેમની કાર્યક્ષમતા સુધારવા માટે સબસિડી સુધારાઓની પણ હાકલ કરે છે. એક્સપર્ટ એ પણ નિર્દેશ કરે છે કે પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ અને બાગાયત જેવા સંલગ્ન ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ કોલ્ડ-ચેઇન અને પ્રોસેસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિસ્તાર કરવાથી ખેડૂતોની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે.

 

 

