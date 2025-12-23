1 જાન્યુઆરીથી માત્ર વર્ષ જ નહીં, આ નિયમો પણ બદલાઈ જશે; ખેડૂતોથી લઈને કર્મચારીઓ પર પડશે મોટી અસર
Rules Changes From 1st January 2026: નવું વર્ષ શરૂ થવાને આરે હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે. ત્યારે નવું પોતાની સાથે ઘણા ફેરફાર લઈને આવી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ વખતે નવું વર્ષ બેન્કિંગ નિયમોથી લઈને ખેડૂતો અને કર્મચારીઓ માટે ઘણા બદલાવ થવા જઈ રહ્યા છે.
Rules Changes From 1st January 2026: વર્ષ 2025 પૂર્ણ થવામાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે અને આવતા અઠાડિયાથી જ્યારે 2026 આવશે, ત્યારે માત્ર નવું વર્ષ જ નહીં બદલાઈ, પરંતુ તમારી આસપાસની ઘણી વસ્તુઓ પણ બદલાશે. આની સીધી અસર સામાન્ય માણસના જીવન પર પડશે. ખેડૂતોથી લઈને કર્મચારીઓ સુધી, યુવાનોથી લઈને સામાન્ય માણસ સુધી આ ફેરફારની દરેક પર ઊંડી અસર પડશે. આ ફેરફારમાં ઘણા બેન્કિંગ નિયમો અને કેટલાક સોશિયલ મીડિયા સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં પણ ફેરફાર જોવા મળશે.
દર વર્ષે કેટલાક નવા ફેરફારો આવે છે, પરંતુ આ વખતે વર્ષ 2026 ઘણા બધા ફેરફારો લઈને આવી રહ્યું છે. સરકાર લાંબા સમયથી સોશિયલ મીડિયા અને ડેટાને લઈ ગંભીર વલણ અપનાવી રહી છે અને હવે નવા વર્ષમાં સોશિયલ મીડિયા સંબંધિત કેટલાક નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે બેન્કિંગ નિયમો પણ સતત બદલાતા રહે છે અને આ વખતે પણ જાન્યુઆરી મહિનાથી તમારી બેન્ક કેટલાક નિયમોમાં ફેરફારો કરવા જઈ રહી છે. ચાલો જોઈએ કે, આ ફેરફારો તમારા વોલેટ અને જીવનને કેવી અસર કરી શકે છે.
બેન્કિંગ સેક્ટરમાં અનેક ફેરફારો
- આવતા વર્ષે ક્રેડિટ સ્કોર અપડેટ કરવાના નિયમો બદલાશે. આના માટે ક્રેડિટ સ્કોર કંપનીઓને દર અઠવાડિયે ડેટા અપડેટ કરવાના રહેશે, જે હાલમાં દર 15 દિવસે થાય છે.
- SBI, PNB અને HDFC સહિત ઘણી બેન્કોએ તેમના લોનના વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેની અસર નવા વર્ષમાં જોવા મળશે. FD દરોમાં પણ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે અને જાન્યુઆરીથી તેની અસર પણ દેખાવા લાગશે.
- બેન્કોએ UPI, ડિજિટલ પેમેન્ટ અને PAN-આધાર સંબંધિત નિયમોમાં પણ ફેરફાર કર્યા છે.
- બેન્કોએ હવે WhatsApp, Telegram અને Signal જેવા પ્લેટફોર્મ પર SIM લિંક વેરિફિકેશનને વધુ કડક બનાવ્યું છે.
- સરકારી સેવાઓનો લાભ લેવા માટે અને બેન્કિંગ માટે હવે આધાર-PAN લિંક હોવું ફરજિયાત બનશે, નહીંતર નવા વર્ષથી સર્વિસ મળશે નહીં.
સોશિયલ મીડિયા અને ટ્રાફિક નિયમો
- સરકાર ઓસ્ટ્રેલિયા અને મલેશિયાની જેમ 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે કડક સોશિયલ મીડિયા નિયમો લાગુ કરવા અંગે ચર્ચા કરશે.
- ઘણા શહેરોમાં ડીઝલ અને પેટ્રોલ કોમર્શિયલ વાહનોની એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધ મૂકવાની તૈયારી.
- નોઈડા અને દિલ્હીમાં પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે પેટ્રોલ વાહનોની ડિલિવરી કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની તૈયારી.
સરકારી કર્મચારીઓ માટે ફેરફારો
- 1 જાન્યુઆરી 2026થી 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાની ઉમ્મીદ છે, કારણ કે 31 ડિસેમ્બરથી 7મું પગાર પંચ અમલમાં રહેશે નહીં.
- જાન્યુઆરીથી કેન્દ્રીય અને રાજ્ય કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો મળશે, જેનાથી તેમના પગારમાં પણ વધારો થશે.
- હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં પાર્ટ-ટાઇમ અને દૈનિક વેતન કામદારો માટે લઘુત્તમ વેતનમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
ખેડૂતો માટે શું બદલાવ?
- ઉત્તર પ્રદેશ સહિત દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં ખેડૂતની ID બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ હપ્તા મેળવવા માટે જરૂરી રહેશે. આ વિના ખાતામાં રૂપિયા જમા થશે નહીં.
- પીએમ કિસાન પાક વીમા યોજના હેઠળ હવે ખેડૂતોને જંગલી પ્રાણીઓ તેમના પાકને નુકસાન પહોંચાડે તો પણ વીમાના રૂપિયા આપવામાં આવશે. નુકસાનના 72 કલાકની અંદર નુકસાનની જાણ કરવી ફરજિયાત રહેશે.
સામાન્ય માણસ માટે શું બદલાશે?
- જાન્યુઆરીથી આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે એક નવું ફોર્મ જાહેર કરવામાં આવી શકે છે, જેમાં પહેલાથી જ તમારી બેન્કિંગ અને ખર્ચની વિગતો હશે.
- 1 જાન્યુઆરીથી LPG અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર માટે નવા ભાવ લાગુ કરવામાં આવશે.
- 1 જાન્યુઆરીથી ઉડ્ડયન ઇંધણના ભાવ પણ બદલાશે, જે હવાઈ ટિકિટના ભાવને અસર કરી શકે છે.
