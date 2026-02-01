બંગાળ, અસમ, તમિલનાડુ, કેરલ...આ પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી પહેલા મોદી સરકારે બજેટમાં આપી મોટી ભેટ
budget 2026: મોદી સરકારના ત્રીજા કાર્યકાળનું ત્રીજું સામાન્ય બજેટ એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે દેશના 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે. નાણામંત્રી બજેટ દ્વારા બંગાળથી લઈને કેરળ અને તમિલનાડુ સુધીના રાજ્યોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા છે.
budget 2026: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે સંસદમાં 2026-27 માટેનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યું. મોદી સરકારે બજેટ દ્વારા દેશના યુવાનો અને મહિલાઓને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. નાણામંત્રીએ એવા સમયે બજેટ રજૂ કર્યું છે જ્યારે પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે. આવી સ્થિતિમાં, મોદી સરકારનું ખાસ ધ્યાન ચૂંટણી રાજ્યો પર હતું.
એપ્રિલ-મે મહિનામાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની હોવાથી પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને ભાજપ પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીના વડા મમતા બેનર્જીના રાજકીય ગઢને તોડીને આસામમાં સત્તાની હેટ્રિક મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. ભાજપ દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુ અને કેરળમાં કમળ ખીલવવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહી છે. આ જ કારણ છે કે મોદી સરકાર વિકાસની નવી ગતિ શરૂ કરીને આ રાજ્યોમાં રાજકીય યુદ્ધ જીતવા માટે મજબૂત દાવો લખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. નાણામંત્રીએ રાજ્યો માટે બજેટમાં શું જોગવાઈ કરી?
બજેટમાં બંગાળને શું મળ્યું?
કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે સામાન્ય બજેટ રજૂ કરતી વખતે બંગાળમાં આગામી ચૂંટણીઓ પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. તેમણે બંગાળના દાનકુની (પૂર્વ) થી સુરત (પશ્ચિમ) સુધી એક નવો સમર્પિત ફ્રેઇટ કોરિડોર બનાવવાની જાહેરાત કરી. આનાથી બંગાળથી ગુજરાત સુધી માલસામાનનું પરિવહન સરળ બનશે. આનાથી ગુજરાતથી બંગાળ સુધી માલસામાન ટ્રેનોની અવરજવર સરળ અને ઝડપી બનશે, જેનાથી બંને રાજ્યો વચ્ચે વેપાર વધશે.
નાણાં પ્રધાને પશ્ચિમ બંગાળને હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન પણ ભેટમાં આપી. નિર્મલા સીતારમણે બંગાળના સિલિગુડીથી વારાણસીને જોડતી હાઇ-સ્પીડ રેલ લાઇનના નિર્માણની જાહેરાત કરી. તેમણે પૂર્વ કોસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કોરિડોરના વિકાસની પણ જાહેરાત કરી, જેમાં બંગાળનું દુર્ગાપુર એક મુખ્ય અને સારી રીતે જોડાયેલ હબ બનશે. મોદી સરકારે બંગાળને વિકાસનું વચન આપીને રાજકીય સમીકરણોને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે બજેટમાં બંગાળને કંઈ મળ્યું નથી. આવી સ્થિતિમાં, ભાજપ અને ટીએમસી વચ્ચે ચેકમેટનો ખેલ શરૂ થયો.
તમિલનાડુ માટે વિકાસની ભેટ
મોદી સરકારનું 2026-27નું બજેટ સંપૂર્ણપણે તમિલનાડુ પર કેન્દ્રિત છે, જ્યાં એપ્રિલમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ભાજપ બંગાળમાં ડીએમકેને સત્તા પરથી દૂર કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. પરિણામે, બજેટમાં તમિલનાડુની રાજકીય ગતિશીલતાને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. નાણામંત્રીએ તમિલનાડુ, ઓડિશા, કેરળ અને આંધ્રપ્રદેશમાં દુર્લભ પૃથ્વી ખનિજો માટે ખાસ કોરિડોર બનાવવાની જાહેરાત કરી. આને ખનિજ કોરિડોર પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશની સરહદ પર સ્થિત પુલિકટ તળાવની આસપાસ પક્ષી નિરીક્ષણના રસ્તાઓ વિકસાવવામાં આવશે. બજેટમાં નારિયેળ, કાજુ અને કોકો જેવા ઉચ્ચ મૂલ્યના પાકને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ ઉલ્લેખ છે. આનાથી ખાસ કરીને તમિલનાડુ અને કેરળના ખેડૂતોને ફાયદો થશે. તમિલનાડુ અને કેરળ જેવા દરિયાકાંઠાના રાજ્યોના ખેડૂતો માટે આ રાજકીય વરદાન માનવામાં આવી રહ્યું છે. ભાજપ આનો રાજકીય લાભ મેળવશે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે.
બજેટમાં કેરળને શું મળ્યું?
મોદી સરકારે તમિલનાડુ સાથે મળીને કેરળની રાજકીય ભાવનાઓને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ દ્વારા કેરળને વિકાસને વેગ આપ્યો. ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુમાંથી પસાર થતા રેર અર્થ કોરિડોરમાં કેરળનો સમાવેશ થાય છે. ઓડિશા, કર્ણાટક અને કેરળના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં કાચબાના સંરક્ષણ માટે "ટર્ટલ ટ્રેલ્સ" વિકસાવવામાં આવશે.
ઇકો-ટુરિઝમ: હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, અરાકુ ખીણ અને પુડીગાઈ મલાઈમાં કાયમી પર્વતીય રસ્તાઓ વિકસાવવામાં આવશે. વન્યજીવન પર્યટનમાં ઓડિશા, કર્ણાટક અને કેરળમાં કાચબાના રસ્તાઓ અને પુલીકટ તળાવની આસપાસ પક્ષી-નિરીક્ષણના રસ્તાઓનો સમાવેશ થશે. નાળિયેર, કાજુ અને કોકો જેવા મૂલ્યવાન પાકોને ટેકો આપવાથી કેરળના ખેડૂતોને ફાયદો થશે. સરકારે બજેટ દ્વારા આરોગ્ય ક્ષેત્રને પણ પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, અને કેરળને તેનો ફાયદો થશે.
નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરી કે ખાનગી ક્ષેત્રના સહયોગથી પાંચ પ્રાદેશિક તબીબી કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આમાં આયુષ કેન્દ્રો, તબીબી પર્યટન ક્ષેત્ર અને નિદાન ક્ષેત્રનો સમાવેશ થશે. અહીં ડોકટરો, નર્સો અને અન્ય તબીબી સ્ટાફ જેવા આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોને રોજગારી આપવામાં આવશે. આનાથી કેરળ જેવા રાજ્યોને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે, કારણ કે મોટી સંખ્યામાં લોકો આરોગ્ય ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે. નર્સોથી લઈને ડોકટરો સુધી, મોટી સંખ્યામાં લોકો કેરળથી આવે છે.
શું ભાજપ આસામમાં હેટ્રિક હાંસલ કરશે?
ભાજપ 10 વર્ષથી આસામમાં સત્તામાં છે અને આ વર્ષે વિજયની હેટ્રિક મેળવવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. તેથી, ભાજપ કોઈપણ કિંમતે આસામ ગુમાવવા માંગતી નથી. પરિણામે, મોદી સરકારે બજેટ દ્વારા આસામને આકર્ષવા માટે પ્રયાસો કર્યા છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ટ્રોમા કેર માટે આસામના તેજપુરમાં નિમહંસ 2 ના નિર્માણની જાહેરાત કરી.
મોદી સરકારે ઉત્તરપૂર્વને પણ આકર્ષવા માટે પ્રયાસો કર્યા છે. આ માટે, અરુણાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, આસામ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં બૌદ્ધ સર્કિટના વિકાસ માટે એક યોજના શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરી માટે બજેટમાં કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
