સરકારી કર્મચારીઓને બજેટમાં શું મળ્યું? 8th Pay Commission પર સન્નાટા બાદ હવે હડતાળની તૈયારી
8th Pay Commission: લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આશા હતી કે બજેટ 2026 પગાર વધારાનો રસ્તો સાફ થશે, પરંતુ નાણામંત્રીના ભાષણમાં પગાર પંચનો ઉલ્લેખ પણ નહોતો કર્યો. જાણો કર્મચારી સંગઠનો શા માટે ગુસ્સે છે અને તેમની પાંચ મુખ્ય માંગણીઓ શું છે?
8th Pay Commission: જો તમે સરકારી કર્મચારી કે પેન્શનર છો, તો 2026નું બજેટ તમારી અપેક્ષા મુજબનું નહોતું. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ બજેટમાં માળખાગત સુવિધાઓ અને વિકાસ પર ભાર મૂક્યો હતો, પરંતુ 8મા પગાર પંચ વિશે એક શબ્દ પણ કહ્યું ન હતું. આનાથી કર્મચારીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.
નારાજગી શા માટે છે?
કર્મચારીઓને આશા હતી કે સરકાર આ બજેટમાં પગાર વધારા અથવા પેન્શન સુધારા અંગે કોઈ મોટી જાહેરાત કરશે. જોકે, આ હેતુ માટે કોઈ અલગ ભંડોળ ફાળવવામાં આવ્યું ન હતું. આનો અર્થ એ થયો કે 2026-27 માં પગાર વધારાની સંભાવનાઓ હાલમાં ઓછી છે. આ જ કારણ છે કે કર્મચારી સંગઠનો (CCGEW) એ સરકારને ચેતવણી આપી છે કે જો તેમની માંગણીઓ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે તો 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ દેશભરમાં એક દિવસીય હડતાળ કરવામાં આવશે.
કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગો શું છે?
યૂનિયનને કેબિનેટ સેક્રેટરીને ચિઠ્ઠી લખીને પોતાની અમુક માંગો સામે રાખી છે...
- પગારમાં વધારો: જ્યાં સુધી નવો અહેવાલ લાગુ ન થાય, ત્યાં સુધી પગાર અને પેન્શન પર 20% ની વચગાળાની રાહત આપવી.
- મોંઘવારી ભથ્થું (DA): બેસિક સેલેરીમાં 50% DA ઉમેરવો જોઈએ, અને કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન રોકેલા DA ના ત્રણ હપ્તા પણ પાછા આપવા જોઈએ.
- જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવી: નવી પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) નાબૂદ કરવી જોઈએ અને જૂની પેન્શન યોજના પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ.
- ખાલી જગ્યાઓ: સરકારી વિભાગોમાં ખાલી જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરવામાં આવે, અને આઉટસોર્સિંગ બંધ કરવામાં આવે.
સરકાર બજેટમાં કેમ ચૂપ રહી?
નિષ્ણાતો કહે છે કે 8મા પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી અને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય છે. આ પંચ હજુ તેના પ્રાથમિક તબક્કામાં છે, તેથી સરકારે હજુ સુધી બજેટમાં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.
હવે આગળ શું થશે? રિપોર્ટ ક્યારે જાહેર થશે?
કમિશન 2027 ના અંત સુધીમાં અથવા 2028 ની શરૂઆતમાં પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
શું જૂની ગણતરી મુજબ પગારમાં વધારો થશે?
જો રિપોર્ટમાં વિલંબ થાય તો પણ વધેલા પગારને 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં મૂકવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે. (એટલે કે તમને પછીથી બાકી રકમ મળી શકે છે).
આગળના પગલાં
હાલમાં, બધાની નજર 12 ફેબ્રુઆરી પર છે. જો સરકાર અને યુનિયનો વચ્ચે વાટાઘાટો નિષ્ફળ જાય, તો કામ ઠપ્પ થઈ શકે છે.
