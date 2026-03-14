LPG, PNG અને CNG માં શું છે અંતર? ભારતમાં ગેસ ક્યાંથી આવે છે અને કયો ગેસ સૌથી સસ્તો છે?

રસોઈમાં ઉપયોગ થનાર ગેસથી લઈને ગાડીઓમાં ભરવામાં આવતા ગેસ સુધી, દરેક ગેસની પોતાની ખાસિયત અને ઉપયોગ છે. તેવામાં આવો જાણીએ એલપીજી, સીએનજી અને પીએનજીમાં શું અંતર છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:05 AM IST
  • LPG (Liquefied Petroleum Gas) સિલિન્ડરમાં થાય છે ઉપયોગ
  • પાઇપ દ્વારા ઘરે પહોંચે છે તે ગેસ એટલે પીએનજી
  • વાહનોમાં ઉપયોગ થતાં ગેસને સીએનજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

આજના સમયમાં જ્યારે આપણે રસોઈ કે ગાડીની વાત કરીએ તો ગેસનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે જે ગેસ તમારા રસોડાના સિલિન્ડરમાં છે, જે પાઈપથી આવી રહ્યો છે અને જે તમારી કારમાં ભરવામાં આવે છે આ ત્રણેયમાં શું અંતર છે? ઘણીવાર લોકો LPG, PNG અને CNG ને એક સમજી લે છે, જ્યારે તેની બનાવટ, ઉપયોગ અને સપ્લાયની પદ્ધતિ અલગ છે. તેવામાં આવો તમને જણાવીએ એલપીજી, પીએનજી અને સીએનજીમાં શું અંતર છે? આ ત્રણેય ગેસ ક્યાંથી આવે છે?

એલપીજી શું છે?
સૌથી પહેલા વાત કરીએ  LPG (Liquefied Petroleum Gas) ની. આ તે ગેસ છે જે આપણા ઘરમાં લાલ સિલિન્ડરમાં હોય છે. તેને તરલ પેટ્રોલિયમ ગેસ પણ કહેવાય છે, કારણ કે તેના પર વધુ દબાવ (Pressure) કરી તરલ બનાવી સિલિન્ડરમાં ભરવામાં આવે છે. આ મુખ્ય રૂપથી પ્રોપેન અને બ્યૂટેન ગેસોનું મિશ્રણ હોય છે. એલપીજી હવાથી ભારે હોય છે, તેથી લીક થવા પર તે જમીનની સપાટી પર બેસી જાય છે.

PNG નો મતલબ
તો PNG (Piped Natural Gas) આ તે ગેસ છે જે મોટા શહેરોમાં સીધો પાઇપ દ્વારા ચૂલ્હા સુધી પહોંચે છે. તે મુખ્ય રૂપે મીથેન ગેસ હોય છે. પીએનજીની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તે હવાથી હળવો હોય છે, તેથી લીક થવા પર સીધો હવામાં ઉપર ઉડી જાય છે, જેનાથી આગ લાગવાનો ખતરો એલપીજીના મુકાબલે ઓછો રહે છે. તે માટે સિલિન્ડર ખતમ થવા કે બુકિંગની રાહ જોવી પડતી નથી.

CNG શું છે?
ત્રીજો મુખ્ય ગેસ છે CNG (Compressed Natural Gas). તેનો ઉપયોગ મુખ્ય રૂપથી વાહનો (કાર, બસ અને ઓટો) માં ઈંધણના રૂપમાં કરવામાં આવે છે. સીએનજી અને પીએનજી બંને નેચરલ હેસના રૂપ છે, પરંતુ સીએનજીને વધુ કમ્પ્રેસ (દબાવ) કરી નાના સિલિન્ડરમાં ભરવામાં આવે છે. તે પેટ્રોલ અને ડીઝલના મુકાબલે સસ્તો અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ઈંધણ છે. જ્યાં એલપીજીને રિફાઇનરીમાં તેલ શુદ્ધિકરણ દરમિયાન બનાવવામાં આવે છે, તો પીએનજી અને સીએનજી પ્રાકૃતિક રૂપથી જમીન અને સમુદ્રની નીચેથી કાઢવામાં આવે છે.

ક્યાંથી આવે છે આ ગેસ
હવે સવાલ થાય છે કે ભારતમાં આ ગેસ ક્યાંથી આવે છે? ભારત પોતાની કુલ જરૂરિયાતનો લગભગ 50થી 55 ટકા હિસ્સો આયાત કરે છે. એલપીજી અને નેચરલ ગેસનો એક મોટો હિસ્સો કતર, સાઉદી અરબ, સંયુક્ત અરબ અમીરાત અને અમેરિકા જેવા દેશોથી આવે છે. આ ગેસ વિશાળ સમુદ્રી જહાજો દ્વારા તરલ રૂપ  (LNG) માં ભારતના કિનારા સુધી પહોંચે છે. ભારતમાં દહેજ (ગુજરાત), કોચ્ચિ (કેરલમ) અને રત્નાગિરી (મહારાષ્ટ્ર) જેવા સ્થાનો પર મોટા એલએનજી ટર્મિનલ્સ છે, જ્યાં પણ આ ગેસને બીજીવાર ગેસના રૂપમાં બદલવામાં આવે છે. ભારતની અંદર પણ ઓએનજીસી અને રિલાયન્સ જેવી કંપનીઓ બોમ્બે હાઈ અને કૃષ્ણા-ગોદાવરી બેસિન જેવા સમુદ્રી ક્ષેત્રોમાંથી પ્રાકૃતિક ગેસ કાઢે છે.

સપ્લાયચેનની વાત કરીએ તો ભારતમાં ગેલ જેવી કંપનીઓએ હજારો કિલોમીટર લાંબી પાઇપલાઇનોની જાળ બીછાવી રાખી છે, જેથી વિદેશોથી આવેલો ગેસ દેશના દરેક ખુણામાં પહોંચાડી શકાય. આ પાઇપલાઇન નેટવર્ક શહેરોમાં પીએનજીની સપ્લાય કરે છે અને સીએનજી પંપો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. 

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

