ભારત ઈરાન પાસેથી શું ખરીદે છે, આ વસ્તુઓ થશે મોંઘી ? સામાન્ય લોકો પર સીધી અસર
India Import From Iran: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ ભારતના અર્થતંત્ર પર અસર કરી શકે છે. ઊર્જા, વેપાર અને દરિયાઈ માર્ગો અંગે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ચિંતાઓ ઉભરી આવી છે, જેની અસર સામાન્ય લોકો પર પડી શકે છે.
India Import From Iran: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવની અસર ફક્ત આ વિસ્તાર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સમગ્ર વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર અનુભવાય છે. ઇઝરાયલ અને અમેરિકાના હુમલાઓ બાદ ઈરાનની બદલાની કાર્યવાહીએ પરિસ્થિતિને વધુ વણસી છે. આ હુમલાઓમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાના મૃત્યુ બાદ, પરિસ્થિતિ સતત બગડી રહી છે. તેથી, ભારત માટે એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તે ઈરાનથી શું આયાત કરે છે અને યુદ્ધની સ્થિતિમાં કયા ભાવ વધી શકે છે.
ઈરાન ભારત માટે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
ભારત અને ઈરાન વચ્ચે લાંબા સમયથી સંબંધ છે. બંને દેશોએ 1950માં ઔપચારિક રાજદ્વારી સંબંધો સ્થાપિત કર્યા. 1970ના દાયકા પછી વેપાર સંબંધો મજબૂત બન્યા. યુએસ પ્રતિબંધો છતાં, બંને દેશોએ વારંવાર રૂપી-રિયાલ સિસ્ટમ સહિત વૈકલ્પિક ચુકવણી પ્રણાલીઓ અપનાવી છે.
ઈરાન ઊર્જા, દરિયાઈ વેપાર માર્ગો અને મધ્ય એશિયામાં પ્રવેશની દ્રષ્ટિએ ભારત માટે એક મુખ્ય દેશ છે. આ કારણોસર, ભારતે ઈરાનના ચાબહાર બંદરમાં રોકાણ કર્યું છે, જે અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયામાં માલના પરિવહન માટે એક વ્યૂહાત્મક માર્ગ છે.
- ભારત ઈરાનથી શું આયાત કરે છે?
ક્રૂડ ઓઈલ
ઈરાન એક સમયે ભારતને તેલનો મુખ્ય સપ્લાયર હતો. યુએસ પ્રતિબંધો પછી આયાતમાં ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ વૈશ્વિક બજારમાં ઈરાની પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. આની સીધી અસર ભારતના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર પડે છે.
પેટ્રોકેમિકલ્સ અને રાસાયણિક ઉત્પાદનો
ભારત ઈરાનથી ચોક્કસ પેટ્રોકેમિકલ્સ અને ઔદ્યોગિક રસાયણોની પણ આયાત કરે છે. આનો ઉપયોગ પ્લાસ્ટિક, ખાતરો, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને ઉત્પાદનમાં થાય છે. પુરવઠામાં વિક્ષેપ ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે.
સૂકા ફળો અને માવા
ઈરાનથી પિસ્તા, ખજૂર, કેસર અને કેટલાક અન્ય સૂકા ફળોની આયાત કરવામાં આવે છે. સફરજન અને કીવી જેવા ફળોની પણ આયાત કરવામાં આવે છે. જો યુદ્ધને કારણે સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ જાય તો આ કિંમતો વધી શકે છે.
કાચ અને અન્ય ઔદ્યોગિક માલ
ઈરાનથી ચોક્કસ કાચના વાસણો અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો પણ ભારતમાં આવે છે. અસર મર્યાદિત હોઈ શકે છે, પરંતુ કિંમતોમાં વધારો નાના ઉદ્યોગોને અસર કરી શકે છે.
તેલ પુરવઠો અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ખતરો
ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાનો મોટો ભાગ ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગોમાંનો એક છે. ભારતની ક્રૂડ ઓઇલ આયાતનો મોટો ભાગ તેમાંથી પસાર થાય છે. એક્સપર્ટના મતે, આ દરિયાઈ માર્ગમાં અવરોધ ભારતની કુલ માસિક આયાતના 50% સુધી અસર કરી શકે છે. આનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેલની કિંમતમાં વધારો થશે અને ભારતના આયાત બિલમાં વધારો થશે.
શિપિંગ અને વીમા ખર્ચમાં વધારો
મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવથી લાલ સમુદ્ર કોરિડોર અને આસપાસના દરિયાઈ માર્ગોમાં જોખમો વધે છે. જહાજ વીમો વધુ મોંઘો બને છે અને નૂર ખર્ચમાં વધારો થાય છે. આ માત્ર તેલ જ નહીં પરંતુ અન્ય આયાત અને નિકાસ પર પણ અસર કરે છે. વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ભારતના નિકાસ ભાવમાં વધારો કરી શકે છે, જે વૈશ્વિક બજારમાં તેની સ્પર્ધાત્મકતાને અસર કરે છે.
સામાન્ય લોકો પર સીધી અસર
જો તણાવ ચાલુ રહેશે, તો તે પેટ્રોલ અને ડીઝલ, રસોઈ ગેસ, વિમાન ભાડા, પરિવહન ખર્ચ, ખાદ્ય તેલ, પેકેજ્ડ માલ, સૂકા ફળો અને આયાતી ફળોના ભાવને અસર કરી શકે છે. ઊર્જા ખર્ચ લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં ખર્ચમાં વધારો કરે છે, જે ફુગાવા તરફ દોરી શકે છે.
