Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

India Import: વેનેઝુએલાથી શું મંગાવે છે ભારત, કઈ વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો ? જાણો

India Import From Venezuela: અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર મોટો હુમલો કર્યો છે. આ દરમિયાન, ચાલો જાણીએ કે ભારત વેનેઝુએલાથી શું મંગાવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:07 PM IST

Trending Photos

India Import: વેનેઝુએલાથી શું મંગાવે છે ભારત, કઈ વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો ? જાણો

India Import From Venezuela: અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર હવાઈ હુમલો કર્યો છે. લશ્કરી થાણાઓ નજીક અનેક વિસ્ફોટ અને મિસાઇલ હુમલાના અહેવાલો આવ્યા છે. સત્તાવાર નિવેદનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, વેનેઝુએલા અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે આ હુમલાઓમાં નૌકાદળના ઠેકાણાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ અને તેમની પત્નીને અમેરિકન દળો દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉથલપાથલ વચ્ચે, ચાલો જાણીએ કે ભારત વેનેઝુએલાથી શું આયાત કરે છે.

ભારત-વેનેઝુએલા વેપાર

Add Zee News as a Preferred Source

વેનેઝુએલા સાથે ભારતના વેપાર સંબંધો મુખ્યત્વે ઊર્જા સુરક્ષા પર આધારિત છે. રાજકીય અસ્થિરતા, પ્રતિબંધો અને રાજદ્વારી તણાવ હોવા છતાં, વેનેઝુએલા ભારતને ક્રૂડ ઓઇલનો મુખ્ય સપ્લાયર રહ્યો છે. ભારત 2026ની શરૂઆત સુધી વેનેઝુએલાથી પસંદગીની ચીજવસ્તુઓની આયાત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

કૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો

વેનેઝુએલાથી ભારતની સૌથી મોટી આયાત ક્રૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો છે. 2024માં, ભારતે વેનેઝુએલાથી આશરે 1.76 બિલિયન ડોલર મૂલ્યના ખનિજ ઇંધણ અને તેલની આયાત કરી હતી. ભારતીય રિફાઇનર્સ, ખાસ કરીને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ઐતિહાસિક રીતે વેનેઝુએલાના ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદ્યું છે. આનું કારણ એ છે કે પ્રતિબંધો અને મર્યાદિત ખરીદદારોને કારણે તે ઘણીવાર ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે ઉપલબ્ધ હોય છે.

એલ્યુમિનિયમ

ઊર્જા ઉત્પાદનો ઉપરાંત, એલ્યુમિનિયમ એ વેનેઝુએલાથી ભારતનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. 2024 માટેના વેપાર ડેટા દર્શાવે છે કે આશરે $36.20 મિલિયન મૂલ્યના એલ્યુમિનિયમની આયાત કરવામાં આવી હતી. આ ધાતુનો ઉપયોગ ભારતના ઓટોમોબાઈલ, બાંધકામ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને પેકેજિંગ ઉદ્યોગોમાં વ્યાપકપણે થાય છે.

સ્ક્રેપ મેટલ

ભારત વેનેઝુએલાથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં સ્ક્રેપ મેટલ પણ આયાત કરે છે. 2023-24 દરમિયાન, આયાતમાં આશરે $43.4 મિલિયન મૂલ્યના સ્ક્રેપ આયર્નનો સમાવેશ થતો હતો. સ્ક્રેપ કોપરનો નોંધપાત્ર જથ્થો પણ હાજર હતો, જે ભારતના રિસાયક્લિંગ-આધારિત સ્ટીલ અને કોપર ઉદ્યોગો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

આ ઉપરાંત, ભારત વેનેઝુએલાથી ઘણી પ્રોસેસ્ડ અને સેમી-પ્રોસેસ્ડ ધાતુઓની આયાત કરે છે. આમાં લોખંડ અને સ્ટીલ, તાંબુ અને ઓછી માત્રામાં ઝીંક અને સીસું શામેલ છે. આ આયાત માળખાગત સુવિધાઓથી લઈને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન સુધીના ક્ષેત્રોને ટેકો આપે છે.

રસાયણો અને લાકડાના ઉત્પાદનો

ભારત વેનેઝુએલાથી ઓછી માત્રામાં કાર્બનિક રસાયણો અને કોલસાની આયાત પણ કરે છે. જ્યારે આ દ્વિપક્ષીય વેપારનો નોંધપાત્ર ભાગ નથી, તેમ છતાં તેઓ આયાત બાસ્કેટમાં મહત્વપૂર્ણ છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Venezuela Missile AttacksVenezuelaindia importscrude oilcaracas attackAluminumscrap metalUS Venezuela tensionEnergy SecurityGujarati News

Trending news