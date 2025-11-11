અચાનક શું થયું? કેમ શેરબજારમાં આવ્યો મોટો ઉછાળો, જાણો ત્રણ મુખ્ય કારણો
Share Market Hike Reason: મંગળવારે શેરબજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. BSE સેન્સેક્સ 335 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 120 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થયો હતો.
Trending Photos
Share Market Hike Reason: સપ્તાહના બીજા ટ્રેડિંગ દિવસે શેરબજારમાં સકારાત્મક દિવસ જોવા મળ્યો. ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યા પછી, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી દિવસભર સ્થિરતાથી ટ્રેડ થયા, અંતે મજબૂત વધારા સાથે બંધ થયા. ટ્રેડિંગ દરમિયાન સંરક્ષણ ક્ષેત્રના શેરોમાં મજબૂત ગતિ જોવા મળી, જ્યારે ઓટો અને ફાર્માસ્યુટિકલ શેરોમાં પણ મજબૂત વધારા સાથે બંધ થયો. BSE સેન્સેક્સ 83,900 ની નજીક બંધ થયો, ત્યારે NSE નિફ્ટી પણ 25,700ની નજીક બંધ થયો હતો. આ તેજી પાછળ અમેરિકાના ત્રણ સમાચાર અહેવાલો છે.
દિવસભર સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી વધ્યા
શેરબજારમાં ટ્રેડિંગની શરૂઆતમાં, સેન્સેક્સ 83,671.52 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 83,535 થી ઉપર હતો, અને પછી તેજીમાં વધારો થયો, જે ઇન્ટ્રાડે 83,936 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો. જોકે, અંતે તેનો વધારો થોડો ધીમો પડ્યો, પરંતુ BSE સેન્સેક્સ 335.97 પોઈન્ટ વધીને 83,871.32 પર બંધ થયો.
NSE નિફ્ટીએ પણ સેન્સેક્સની લીડને અનુસરીને કામ કર્યું. 50 શેરનો ઇન્ડેક્સ 25,617 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 25,574 થી ઉપર હતો, અને પછી એક મજબૂત ઉછાળો નોંધાવ્યો, દિવસ દરમિયાન 25,715 પર ટ્રેડ થયો. અંતે, તે 120.60 પોઈન્ટ વધીને 25,694.95 પર બંધ થયો.
આ પાંચ શેર 10% સુધી ઉછળ્યા
જોકે શેરબજારમાં તેજી વચ્ચે સ્મોલ-કેપ કેટેગરીમાં મંદીનો અનુભવ થયો, તેમ છતાં કેટલીક કંપનીઓ હજુ પણ વધારો મેળવવામાં સફળ રહ્યા. આમાં, Yatra Share (13.58%), ZuariInd Share (12.56%), APEX Share (11.59%), Polymed Share (11.05%) और VM Ltd Share (10%) ટોપ ગેનર સ્ટોક બન્યા.
આ શેરોએ બજારને શક્તિ આપી
શેરબજારને ટેકો આપતા અન્ય શેરોની વાત કરીએ તો, મંગળવારે લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ કેટેગરીમાં રક્ષા શેરો Bharat Forge Share (5.62%), BHEL Share (4.50%), BEL Share (2.52%) વધ્યા હતા. વધુમાં, ઓટો સેક્ટરમાં, M&M શેર (2.40%), અશોક લેલેન્ડ શેર (2.67%) અને એસ્કોર્ટ્સ શેર (1.78%) વધ્યા હતા.
વધુમાં, અજંતા ફાર્મા શેર (2.08%) અને સનફાર્મા શેર (1.01%), જે ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રનો ભાગ છે, તેમાં વધારો થયો હતો. અન્ય શેરોમાં અદાણી પોર્ટ્સ શેર (2.11%), HCL ટેક, એટરનલ, ઇન્ફોસિસ અને ભારતી એરટેલનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા 1% થી વધુના વધારા સાથે બંધ થયા છે.
બજારમાં ઉછાળાના ત્રણ કારણો
- શેરબજારમાં આ ઉછાળા પાછળના કારણો વિશે વાત કરીએ તો, બે મુખ્ય પરિબળો સ્પષ્ટ છે. આમાં ભારત-યુએસ વેપાર સોદા પર અપડેટ્સ, યુએસ શટડાઉનનો અંત અને અન્ય નીતિ દર ઘટાડાના સંકેતોનો સમાવેશ થાય છે.
- પહેલું કારણ ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદા અને ટેરિફ અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનને આભારી હોઈ શકે છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે વેપાર વાટાઘાટો યોગ્ય દિશામાં ચાલી રહી છે અને ભારત પર લાદવામાં આવેલા ટેરિફ ઘટાડવાનો પણ સંકેત આપ્યો છે.
- બીજું કારણ યુએસ ફેડ દ્વારા દર ઘટાડાની અપેક્ષા છે. ફેડના ગવર્નર સ્ટીફન મિરોને ઘટતા ફુગાવા વચ્ચે 0.50 ટકા દર ઘટાડાની હિમાયત કરી છે.
- ત્રીજું કારણ અમેરિકામાં અત્યાર સુધીના સૌથી લાંબા શટડાઉનના અંતના સંકેતો છે, જેના માટે સેનેટે એક બિલ પસાર કર્યું છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે