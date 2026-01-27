India Wine Share Fall: એવું શું થયું કે ભારતીય દારૂ કંપનીઓના શેર તૂટ્યા? જાણો કારણ
India Wine Share Fall: ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) વચ્ચે આજે એક ઐતિહાસિક કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા. આ નવા મુક્ત વેપાર કરાર (FTA)થી ભારતમાં આયાત થતી યુરોપિયન વાઇન નોંધપાત્ર રીતે સસ્તી થશે. ભારતીય દારૂ કંપનીઓના શેર આજે ઘટ્યા છે.
India Wine Share Fall: EU અને ભારત વચ્ચે આજે નવી દિલ્હીમાં એક નવા મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષર થયા. આનાથી યુરોપિયન દેશોમાંથી આયાત થતી વાઇન, કાર અને અન્ય ઘણી ખાદ્ય ચીજો સસ્તી થશે. આના કારણે ભારતીય દારૂ કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો થયો છે.
સસ્તી થશે યુરોપિયન વાઇન
આ FTAને કારણે, યુરોપિયન વાઇન પર આયાત ડ્યુટીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. હાલમાં, યુરોપિયન વાઇન પર 150 ટકા સુધીની આયાત ડ્યુટી લાગુ પડે છે. જો કે, આ કરાર આ ડ્યુટી ઘટાડીને 20% કરશે, ખાસ કરીને હાઈ લેવલની વાઇન માટે. જો કે, 2.5 યુરોથી ઓછી કિંમતની વાઇનને કોઈ ડ્યુટી મુક્તિ મળશે નહીં. આ પગલું ભારતીય વાઇન ઉત્પાદકો માટે એક મોટો પડકાર હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ હવે યુરોપિયન વાઇનથી સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરશે.
શેર ઘટ્યા
આ સમાચારથી શેરબજાર તાત્કાલિક પ્રભાવિત થયું. સુલા વાઇનયાર્ડ્સના શેર સૌથી વધુ ઘટ્યા, 4% ઘટ્યા. વખતે, તેના શેર 186.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. તેવી જ રીતે, રેડિકો ખાટૈનના શેર 3% ઘટીને રૂ. 2,877 પર પહોંચી ગયા. યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સના શેર પણ 2.5% ઘટીને રૂ. 1,300 પર પહોંચી ગયા. યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝના શેર 3% ઘટીને રૂ. 1,401 પર પહોંચી ગયા, જ્યારે ગ્લોબસ સ્પિરિટ્સના શેર રૂ. 897 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે 3% ઘટ્યા છે.
ભારતીય વાઇનને યુરોપિયન બજારમાં પણ પ્રવેશ મળશે
આ FTA ભારતમાં યુરોપિયન વાઇન સસ્તી બનાવશે નહીં, પરંતુ ભારતીય વાઇનને યુરોપિયન દેશોમાં વધુ સારું બજાર પણ પ્રદાન કરશે. ભારત અને EU વચ્ચેનો આ વેપાર કરાર લાંબા સમયથી અટકેલો છે, અને હવે તેની પૂર્ણતા બંને પક્ષોને લાભ કરશે. ભારત સરકારે જણાવ્યું છે કે તે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ સાથે કરેલા કરારોની જેમ, EU માંથી આયાત કરાયેલ વાઇન પરના ટેરિફ ધીમે ધીમે ઘટાડશે.
ભારતીય કંપનીઓ માટે તકો
આ કરાર ભારતના વાઇન નિકાસકારો માટે પણ એક મોટી તક રજૂ કરે છે. 2024-25માં, ભારતે EUને $1.4 મિલિયનના મૂલ્યના વાઇનની નિકાસ કરી હતી. વધુમાં, બ્લેન્ડેડ વ્હિસ્કી, વોડકા, બ્રાન્ડી અને લિકર જેવા અન્ય આલ્કોહોલિક પીણાંની નિકાસ $24.5 મિલિયન થઈ હતી. આ દરમિયાન, EUમાંથી ભારતમાં વાઇનની આયાત $7.9 મિલિયન થઈ હતી, અને અન્ય આલ્કોહોલિક પીણાંની આયાત $87.8 મિલિયન થઈ હતી.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
