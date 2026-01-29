ચાંદીમાં એવું તો શું થયું કે અચાનક સોના જેવી ચમક આવી! ગરીબોનું સોનું ગણાતી ચાંદી આજે અમીરોની પણ પહોંચ બહાર ગઈ
Silver Price Hike : સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ભાવવધારો થઈ રહ્યો છે. 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ પહોંચ્યો 1 લાખ 83 હજારને પાર તો 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ પહોંચ્યો 4 લાખ 10 હજારને પાર. હજુ પણ ભાવ વધવાની શક્યતા
Gold Silver Price Hike : કાલે ગરીબોનું સોનું ગણાતી ચાંદી, આજે અમીરોની પણ પહોંચ બહાર જઈ રહી છે! પ્રતિ કિલો 4 લાખ 7 હજારનો રેકોર્ડ ભાવ. ન ભૂતો, ન ભવિષ્યતિ છે! આખરે ચાંદીમાં એવું તો શું થયું કે ચાંદીમાં સોનેરી ચમક આવી ગઈ છે. જોઈએ ખાસ રિપોર્ટમાં...
ચાંદીમાં 'સોનેરી' ચમક
- સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો
- ચાંદીનો એક કિલોનો ભાવ ચાર લાખને પાર
- સોનાનો એક તોલાનો ભાવ પોણા બે લાખ!
- સોના અને ચાંદીના ભાવ ઐતિહાસિક સપાટી પર
- ભાવ વધતા ઘરાકી 40 ટકા ઘટી
ચાંદીએ બધાના હોંશ ઉડાડ્યા
બજારમાં અત્યારે સોના-ચાંદીની 'સુનામી' આવી છે! કિંમતોમાં દરરોજ નોંધાતા નવા રેકોર્ડ્સ જોઈને રોકાણકારો દંગ છે. એકતરફ સોનાના ભાવ આસમાનને સ્પર્શી રહ્યા છે, તો બીજીતરફ ચાંદીની ચમક એવી છે કે આખું બજાર મલકાઈ રહ્યું છે. સદીઓથી સોનું રોકાણકારોની પહેલી પસંદ રહ્યું છે, પણ હવે ચાંદીએ જે તેજી બતાવી છે તેણે બધાના હોશ ઉડાવી દીધા છે. પ્રતિ કિલો 4 લાખ 7 હજારના ઐતિહાસિક સ્તરને સ્પર્શીને ચાંદીએ સાબિત કરી દીધું છે કે તે હવે માત્ર 'ગરીબોનું સોનું' નથી, પણ બજારનો નવો સુપરસ્ટાર છે!"
બીજી તરફ સોનાના ભાવમાં પણ જાણે 'આગ' લાગી છે! આજે સોનું ૧ લાખ ૭૬ હજાર રૂપિયા પ્રતિ ૧૦ ગ્રામના આંકડાને પાર કરી ગયું છે. સ્થિતિ એવી નિર્માણ પામી છે કે સોનું હોય કે ચાંદી—બંને હવે સામાન્ય માણસ માટે માત્ર એક સપનું બની રહ્યા છે.
કિંમતોમાં કેવી આસમાની ઉડાન જોવા મળી છે, તેનો અંદાજો છેલ્લા 5 દિવસના આ આંકડાઓ પરથી લગાવો:
- ૨૨ જાન્યુઆરીએ જે ચાંદી ૨.૯૯ લાખ હતી...
- ૨૩ જાન્યુઆરીએ સીધી ૩.૧૭ લાખ પર પહોંચી!
- ૨૭ જાન્યુઆરીએ ૩.૪૨ લાખ...
- ૨૮ જાન્યુઆરીએ ૩.૫૮ લાખ...
- અને હવે ૨૯ જાન્યુઆરીએ તો તમામ રેકોર્ડ તોડીને ચાંદી ૪ લાખ ૭ હજાર ૫૫૬ રૂપિયા પર પહોંચી છે!
જ્વેલર દીપકભાઈ ચોક્સી કહે છે કે, આ તેજી નથી, આ તો ભાવનો પ્રચંડ વિસ્ફોટ છે! ચાંદીની ડિમાન્ડમાં અત્યારે 'તોફાની તેજી' જોવા મળી રહી છે. માત્ર ઘરેણાં જ નહીં, પણ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રથી લઈને રોકાણકારો સુધી—દરેક સેક્ટરમાં ચાંદીની ભૂખ ઉઘડી છે.
આ કારણે ચાંદીના ભાવ વધ્યા
આજની ટેક-દુનિયા ચાંદી વગર અધૂરી છે! AI એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સેમીકન્ડક્ટર ચિપ્સ, સોલર પેનલ્સ, અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની બેટરી—આ દરેકના ઉત્પાદનમાં ચાંદી અનિવાર્ય છે. આ પ્રચંડ 'ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડ' કિંમતોને રોકેટ ગતિએ ઉપર લઈ જઈ રહી છે. બીજી તરફ, સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે પણ ચાંદી હવે સોનાને ટક્કર આપી રહી છે. સિલ્વર ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ક્રેઝ એટલો વધ્યો છે કે સિલ્વર ETFની માંગ રાતોરાત બમણી થઈ ગઈ છે.
ટૂંકમાં, ચાંદી હવે માત્ર ધાર્મિક પૂજા માટે જ નહીં, પણ ભવિષ્યના રોકાણ અને ટેકનોલોજીનું નવું 'ઇંધણ' બની ગઈ છે!"
હવે સવાલ એ છે કે શું સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં આ તોફાની તેજી સતત ચાલુ રહેશે? ચાંદીમાં તેજી હોવા છતાં એક્સપર્ટ રોકાણકારોને સાવધ રહેવાની સલાહ આપી રહ્યા છે...
માર્કેટ એક્સપર્ટ યોગેન્દ્ર કપૂર કહે છે કે, ચાંદીની કિંમતોમાં લાગેલી આ આગ પાછળનું ગણિત સાવ સરળ છે—એકતરફ તોફાની ડિમાન્ડ છે અને બીજી તરફ મર્યાદિત પુરવઠો! માંગ અને સપ્લાય વચ્ચેનું આ અંતર ચાંદીને નવી ઊંચાઈઓના શિખરે બેસાડી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે હવે આર્થિક નિષ્ણાતો અને મોટા ગજાના રોકાણકારો ચાંદીને માત્ર એક ધાતુ નહીં, પણ ‘નવા યુગનું સોનું’ કહી રહ્યા છે. જો તેજીની આ રફ્તાર અવિરત રહી, તો એ દિવસો દૂર નથી જ્યારે ચાંદીની ચમક સોનાના પીળા રંગને પણ ફિક્કો પાડી દેશે!
