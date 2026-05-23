/સમય પહેલા લોન બંધ કરી દઈએ તો શું થાય છે? ચુકવણી કરતા પહેલા પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જનો સંપૂર્ણ ખેલ

Loan Foreclosure Penalty: જો તમારા નામે લોન ચાલુ છે અને તમે તેને ફોરક્લોઝર કરવા માંગો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. અનેક લોકો લોન ટુંકા ગાળા માટે લેવા માગે છે પણ તેમની લોન મંજૂર થતી નથી કે પછી વધારે વર્ષો પસંદ કરવામાં આવે તો જ લોન આપવામાં આવે છે. તેના કારણે પણ અનેક લોકો પૈસા ભરીને લોન વહેલા બંધ કરાવે છે.
Loan Foreclosure Penalty: જ્યારે તમે બેંક પાસેથી લોન લો છો, ત્યારે બેંક તમારા EMI પરના વ્યાજ દ્વારા લાંબા ગાળાની કમાણીની ગણતરી કરે છે. જો કે, જો તમે અચાનક એક જ વારમાં આખી રકમ ચૂકવી દો છો અને લોન બંધ કરો છો, તો બેંકને ભવિષ્યના વ્યાજમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થાય છે. આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે, બેંકો "પ્રીપેમેન્ટ અથવા ફોરક્લોઝર ચાર્જ" નામનો દંડ વસૂલ કરે છે. આ ચાર્જ તમારા બાકી રહેલા મુદ્દલના 2% થી 5% સુધીનો હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે 5 લાખ રૂપિયાની લોન લીધી છે અને બેંક 4 ટકા ફોરક્લોઝર ચાર્જ વસૂલ કરે છે, તો તમારે લોન બંધ કરવા માટે વધારાના 20,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
ચાર્જ ક્યાં લાગુ થશે અને ક્યાં નહીં?
બેંકોના આ મનસ્વી વર્તનથી સામાન્ય લોકોને બચાવવા માટે, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ કડક અને સ્પષ્ટ નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે.
ફ્લોટિંગ વ્યાજ દર: જો તમારી પાસે હોમ લોન, પર્સનલ લોન અથવા કાર લોન ફ્લોટિંગ દરે હોય, તો RBIના નિયમો અનુસાર, બેંકો તમારી પાસેથી એક પણ 1 રૂપિયા પ્રીપેમેન્ટ અથવા ફોરક્લોઝર ચાર્જ વસૂલ કરી શકતી નથી. આ સંપૂર્ણપણે મફત છે.
સ્થિર વ્યાજ દર: જો તમારી લોન નિશ્ચિત દરે હોય, તો બેંકો તમારી પાસેથી પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જ વસૂલ કરી શકે છે. જો કે, આ માટે શરત એ છે કે પૈસા તમારા પોતાના ભંડોળમાંથી હોવા જોઈએ, બીજી બેંકમાંથી લોન ટ્રાન્સફર (રિફાઇનાન્સ) દ્વારા નહીં.
વ્યવસાય લોન: આ RBI નિયમો સંપૂર્ણપણે કોમર્શિયલ અથવા વ્યવસાય લોન પર લાગુ પડતા નથી, બેંકો તેમની પોતાની નીતિઓના આધારે ફી વસૂલ કરી શકે છે.
આ તમારા CIBIL સ્કોર પર શું અસર કરે છે?
મોટાભાગના લોકો માને છે કે લોન વહેલી ચૂકવવાથી તેમના ક્રેડિટ અથવા CIBIL સ્કોરમાં વધારો થશે, પરંતુ વાસ્તવિકતા તેનાથી તદ્દન વિપરીત છે. જ્યારે તમે લોન તેની પરિપક્વતા સમયગાળા પહેલા બંધ કરો છો, ત્યારે ટૂંકા ગાળામાં તમારો CIBIL સ્કોર થોડો ઘટી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે બેંકો તમારા ક્રેડિટ મિક્સ (લોન પ્રકારોનું સંતુલન) અને તમારા લાંબા ગાળાના ચુકવણી ટ્રેક રેકોર્ડને જોવાનું પસંદ કરે છે. લોન વહેલી બંધ કરવાથી એક્ટિવ ખાતું બંધ થાય છે. જો કે, લાંબા ગાળે, દેવું દૂર કરવું તમારા નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, અને સમય જતાં તમારો CIBIL સ્કોર સુધરે છે.
લોન બંધ કરતા પહેલા આ 3 બાબતો ધ્યાનમાં લેવી
કોઈપણ લોનના શરૂઆતના વર્ષોમાં, EMI સામાન્ય રીતે વધારે હોય છે અને મુદ્દલ ઓછું હોય છે. જો તમારી લોન મુદત પૂરી થઈ ગઈ હોય, તો તમે બેંકને નોંધપાત્ર વ્યાજ ચૂકવી દીધું છે. આવી સ્થિતિમાં, અંતિમ વર્ષોમાં પૂર્વ ચુકવણી કરવામાં કોઈ નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થતો નથી, કારણ કે તમારા EMIમાંથી ફક્ત મુદ્દલ રકમ કાપવામાં આવે છે.
ધારો કે તમારી પર્સનલ લોનનો વ્યાજ દર 12 ટકા છે અને તમે વધારાના પૈસા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા સારી યોજનામાં રોકાણ કરો છો જે તમને 15 ટકા વળતર આપી શકે છે, તો લોન બંધ કરવાને બદલે તે પૈસાનું રોકાણ કરવું વધુ અર્થપૂર્ણ બને છે. જો કે, જો લોનનું વ્યાજ વધારે હોય અને રોકાણનું વળતર ઓછું હોય, તો લોન બંધ કરવી વધુ સારું છે.
ઘણી બેંકો લોન કરારમાં 6 મહિના અથવા 1 વર્ષનો 'લોક-ઇન પીરિયડ' શામેલ કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે લોન લીધાના પહેલા થોડા મહિનાઓ માટે તમે ઇચ્છો તો પણ લોન બંધ કરી શકતા નથી. તેથી, પ્રીપેમેન્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા તમારા લોન કરારની શરતો કાળજીપૂર્વક વાંચો.