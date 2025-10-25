અભ્યાસ બાદ એજ્યુકેશન લોન ન ચૂકવી તો કોણ ભરશે EMI? જાણો કોના પર લટકશે તલવાર
જો તમે પણ એજ્યુકેશન લોન લીધી છે અને તેની ચુકવણી કરતા નથી તો તમને તમારી જવાબદારી અને અધિકારનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ, જેનાથી મુશ્કેલીથી બચી શકાય.
Student Education loan repayment rules: આધુનિક જગતમાં ઘણી વસ્તુમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં આવ્યું છે. લોકો શિક્ષણના મહત્વને સમજે છે અને પોતે સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે તેવું સપનું જુએ છે. સાથે મોંઘા શિક્ષણને કારણે એજ્યુકેશન લોન લેતા લોકોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. વિદ્યાર્થીઓએ આ લોન અભ્યાસ પૂર્ણ થયા બાદ ચુકવવાની હોય છે.
પરંતુ જો વિદ્યાર્થી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ લોનની રકમ ન ચુકવી શકે તો આવી સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થી અને ગેરંટર કઈ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે. તેની શું જવાબદારી હોય છે. આ વિષયને જાણવો ખૂબ જરૂરી છે, જેથી તમને કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી ન થાય.
ડિફોલ્ટની સ્થિતિમાં કોણ કરશે ચુકવણી?
એજ્યુકેશન લોન લેનાર વિદ્યાર્થીની સંપૂર્ણ જવાબદારી હોય છે કે તે લોનની રકમની ચુકવણી કરે. પરંતુ નોકરી ન મળવા અને વચ્ચે અભ્યાસ છોડી દેવાની સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થી બેંક પાસે લોન ચુકવવા માટે વધુ સમયની માંગ કરી શકે છે. સાથે વિદ્યાર્થી બેંકને વિનંતી કરી શકે છે કે તેની લોન ચુકવણીની શરતોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે.
જો લોન લેનાર હજુ પણ લોનની રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો બેંક તેને ડિફોલ્ટર જાહેર કરે છે. આ પછી, બેંક ગેરંટર લોન ચૂકવવા માટે જવાબદાર બને છે. બેંક ગેરંટર પાસેથી ચુકવણી વસૂલ કરી શકે છે.
એજ્યુકેશન લોન ન ચુકવવા પર શું થશે?
જો એજ્યુકેશન લોનની ચુકવણી સમય પર ન કરવામાં આવે તો બેંક સૌથી પહેલા નોટિસ મોકલે છે. ત્યારબાદ પણ લોન ન ભરવામાં આવે તો બેંકનો સંપર્ક ન કરવામાં આવે તો બેંક દ્વારા વસૂલી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે છે. બેંક જરૂરી કાયદાકીય પગલું ઉઠાવવાથી લઈને સંપત્તિ અટેચ પણ કરી શકે છે. લોન ન ચુકવવાની સ્થિતિમાં ગેરંટરનો ક્રેડિટ સ્કોર પણ ખરાબ થાય છે. તેનાથી આગળ લોન લેવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે.
