કેવું હોય છે 9-કેરેટ ગોલ્ડ, સરકારે હોલમાર્કિંગની મંજૂરી આપ્યા બાદ જ્વેલરી બજાર પર શું અસર પડશે?

9 Carat Gold: આ સ્થિતિમાં 9-કેરેટ સોનું અથવા 37.5 ટકા શુદ્ધતાવાળું સોનું એક સસ્તું અને આકર્ષક ઓપ્શન તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. સરકારે હાલમાં જ 9-કેરેટ ગોલ્ડના હોલમાર્કિંગને મંજૂરી આપી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:30 PM IST

9 Carat Gold: સોનાના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે અને હવે ગોલ્ડ સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર થઈ રહ્યું છે. 24-કેરેટ અને 22-કેરેટ સોનાના દાગીનાની મોંઘા થવાના કારણે રોજિંદા ઉપયોગ માટે ઘણા લોકોના બજેટ બહાર થઈ ગયું છે. આ સ્થિતિમાં 9-કેરેટ ગોલ્ડ અથવા 37.5 ટકા શુદ્ધતાવાળું સોનું એક સસ્તું અને આકર્ષક વિકલ્પ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. સરકારે હાલમાં જ 9-કેરેટ સોનાના હોલમાર્કિંગને મંજૂરી આપી છે, જે તેને ઔપચારિક રીતે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) હોલમાર્કિંગ સિસ્ટમનો ભાગ બનાવે છે. તો, ચાલો જોઈએ કે 9-કેરેટ સોનું કેવું હોય છે અને હોલમાર્કિંગને સરકારની મંજૂરીથી ઘરેણાં બજાર પર કેવી અસર પડશે.

9-કેરેટ ગોલ્ડ 
9-કેરેટ સોનામાં ફક્ત 37.5 ટકા સોનું હોય છે. બાકીના 62.5 ટકા ચાંદી અને તાંબા જેવી ધાતુઓ મિક્સ કરીને તેને મજબૂત અને ટકાઉ બનાવે છે. તે હલકું હોવાના કારણે રોજિંદા પહેરવા માટે પણ સુરક્ષિત છે. આ ઘરેણાં મોંઘા દેખાઈ શકે છે, પરંતુ કિંમતમાં સસ્તા હોય છે. યુવા પેઢીઓ અને ટ્રેન્ડી જ્વેલરી પસંદ કરનારાઓ હવે તેને તેમની ફેશન સ્ટાઈલમાં સામેલ કરી રહ્યા છે.

હોલમાર્કિંગનો અર્થ
હોલમાર્કિંગનો અર્થ છે કે, દાગીનામાં સોનાની શુદ્ધતા અને ગુણવત્તાને પ્રમાણિત કરવા છે. BIS હેઠળ સંચાલિત હોલમાર્કિંગ સિસ્ટમ ગ્રાહકોને ખાતરી આપે છે કે તેમના દાગીનામાં સોનું ધોરણોનું પાલન કરે છે. હોલમાર્કિંગ દ્વારા દરેક દાગીનાને BIS લોગો, સોનાની શુદ્ધતા ગ્રેડ (જેમ કે, 375) અને 6-અંકનો યુનિક HUID કોડ મળે છે. આ ગ્રાહકોને ભેળસેળથી બચાવવામાં મદદ કરે છે અને તેમની ખરીદીમાં પારદર્શિતા પ્રદાન કરે છે.

9-કેરેટ સોનાના હોલમાર્કિંગની મંજૂરી બાદ જ્વેલરી બજાર પર શું અસર પડશે?
સરકાર દ્વારા હોલમાર્કિંગની મંજૂરીથી 9-કેરેટ સોનાની વિશ્વસનીયતામાં વધારો થયો છે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે જ્વેલરી ઉદ્યોગમાં નવા ગ્રાહકો આકર્ષાશે, ખાસ કરીને જેઓ પહેલીવાર સોનું ખરીદી રહ્યા છે અથવા રોજિંદા ઉપયોગ માટે હળવા અને ફેશનેબલ ઘરેણાં શોધી રહ્યા છે. તેની સાથે જ નિકાસ બજારમાં પણ ભારતીય ઘરેણાંને કોમ્પિટિશન બનાવશે.

સોનાના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે યુવાનો હળવા અને મોડર્ન ઘરેણાંને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. નાના અને હળવા વજનના નેકલેસ, પેન્ડન્ટ, બ્રેસલેટ અને કાનની બુટ્ટીઓમાં 9 કેરેટ સોનાનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. મોંઘા હોવા છતાં આ ઘરેણાં બજેટ-ફ્રેંડલી છે અને રોજિંદા પહેરવા માટે સલામત માનવામાં આવે છે.

9 carat goldGold purityHallmarking9 કેરેટ સોનુંસોનાની શુદ્ધતા

