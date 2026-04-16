Prev
Next
શું છે ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ? દાગીના પર વ્યાજ મેળવવાની રીત અને તેના નિયમો, જાણો ફાયદો થશે કે નુકસાન?

Gold Scheme: ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમમાં તમે તમારું સોનું બેન્કમાં જમા કરાવીને તેના પર વ્યાજ મેળવી શકો છો. જો કે, આમાં તમારે નુકસાન પણ વેઠવું પડી શકે છે. જાણો ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ શું છે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:37 PM IST
  • જાણો ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમના ફાયદા અને ગેરફાયદા 
  • ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા આ 4 વાતો ખાસ જાણો
  • સોનું બેન્કમાં મૂકતા પહેલા પસ્તાવો ન થાય તે માટે આ વાંચો

Trending Photos

Gold Monetization Scheme: ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ (GMS) લોકોને તેમના ઘરે અથવા લોકરમાં રાખેલા સોનામાંથી કમાણી કરવાની તક આપે છે. જેમાં તમને જમા કરેલા સોના પર વ્યાજ મળે છે. જો કે, આ સ્કીમનો ઉપયોગ કરવો એટલો સરળ પણ નથી. ઘણા લોકોને પોતાના સોનાના દાગીના સાથે ભાવનાત્મક અને પારિવારિક સંબંધ હોય છે. ચાલો જાણીએ, આખરે ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે?

શું છે ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ?
ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમમાં તમે તમારા ઘરમાં રાખેલું સોનું બેન્કમાં જમા કરાવીને તેના પર વ્યાજ કમાઈ શકો છો. આમાં દાગીના, સિક્કા અથવા ગોલ્ડ બાર જમા કરવામાં આવે છે. બેન્ક આના પર નક્કી કરેલું વ્યાજ આપે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નિયમો અનુસાર, સમય પૂરો થવા પર તમને તે સમયની કિંમત અનુસાર રૂપિયા અથવા સોનું પરત કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ સ્કીમમાં તમે ઘરે પડી રહેલા સોનાને બેન્કમાં જમા કરાવીને વ્યાજ મેળવી શકો છો.

સ્કીમમાં કરવામાં આવેલો નવો બદલાવ
સરકારે આ યોજનાને વધુ સારી બનાવવા માટે તેના માળખામાં કેટલાક બદલાવ કર્યા છે. માર્ચ 2025 પછી રોકાણકારો મુખ્યત્વે શોર્ટ ટર્મ બેન્ક ડિપોઝિટ (STBD) વિકલ્પનો જ ઉપયોગ કરી શકશે.

ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમના ગેરફાયદા
1. સોનું ઓગળવાની પ્રક્રિયા: ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ હેઠળ સોનાની શુદ્ધતા ચકાસવા માટે તેને 'ફાયર એસેઈંગ ટેસ્ટ'માંથી પસાર થવું પડે છે, જેમાં સોનાને ઓગળવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં અશુદ્ધિઓ દૂર થવાને કારણે સોનાનું વજન ઘટી શકે છે.

2. ભાવનાત્મક જોડાણ: ભારતીય રોકાણકારો માટે સોનું માત્ર રોકાણનું માધ્યમ નથી. તેની સાથે ભાવનાત્મક અને પારિવારિક જોડાણ પણ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સોનાને ઓગળવાની વાત ઘણા પરિવારો સ્વીકારતા નથી, કારણ કે ઘરેણાં એ વારસો અને લાગણીની ઓળખ હોય છે.

3. મેકિંગ ચાર્જનું નુકસાન: આ સ્કીમમાં મેકિંગ ચાર્જ (ઘડામણ) બાદ કરીને સોનાનું મૂલ્ય નક્કી કરવામાં આવે છે. એટલે કે જો તમે દાગીના પર 15 થી 20 ટકા મેકિંગ ચાર્જ ચૂકવ્યો હોય, તો તમને સીધું નુકસાન થઈ શકે છે.

4. લોક-ઇન પિરિયડ: આ સ્કીમમાં લોંગ ટર્મ ડિપોઝિટ લાંબા સમય સુધી બ્લોક રહે છે. એટલે કે તેને વહેલી તકે ઉપાડવું સરળ નથી અને નિયમ તોડવા બદલ દંડ પણ વસૂલવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news