Prev
Next

5 મિનિટનો ચાર્જ 600 રૂપિયા... શું છે 'મેન મમ'? જેમાં યુવતીઓને હગ કરીને મોટી કમાણી રહ્યા છે યુવકો

Man Mum Charge: "મેન મેન" નામ સાંભળીને તમને પહેલા કદાચ કાંઈ પણ સમજાશે નહીં, પરંતુ તે એક એવી થેરાપી છે, જેનાથી વર્કિંગ યુવતીઓ અને મહિલાઓને તેમના સ્ટ્રેસને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. "મેન મેન"માં યુવતીઓ તેમની પસંદ અને કદ-કાઠીના આધારે પુરુષ કે યુવકને પસંદ કરે છે. શું છે આ ટ્રેન્ડ અને પ્રોસેસ વિશે ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:59 PM IST

Trending Photos

5 મિનિટનો ચાર્જ 600 રૂપિયા... શું છે 'મેન મમ'? જેમાં યુવતીઓને હગ કરીને મોટી કમાણી રહ્યા છે યુવકો

What is Man Mum: થોડું વિચારો કે... તમે સાંજે ઘરે પહોંચવા પર ઓફિસનું કામ અને સ્ટ્રેસથી થાકેલા છો. બોસના ઠપકા બાદ તમે પોતાને એકલા મહેસૂસ કરી રહ્યા છો. આવી સ્થિતિમાં તમે એક જાદુની ઝપ્પી લેવાનું મન કરે છે...  જેનાથી તમારા આખા દિવસનો થાક દૂર થઈ જાય. આ સ્થિતિમાં એક મજબૂત કદ-કાઠીની વ્યક્તિ તમને 5 મિનિટની ઝપ્પી આપે છે. જ્યારે તે તમને ગળે લગાવે છે, ત્યારે તે તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો નથી કે કોઈ શરત મૂકતો નથી. જ્યારે તે તમારીથી અલગ થાય છે, ત્યારે તમે રિલેક્સ ફીલ કરો છો. તેના બદલામાં તમે તેને 600 રૂપિયા આપો છો. છેને ગજબનો ટ્રેન્ડ... જી હા... આ 'હગિંગ ટ્રેન્ડ'ને જ મેન મમ્સ (Man Mums) કહેવામાં આવે છે. કેટલાક દેશોમાં તેનું ચલણ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું છે.

5 મિનિટ સુધી હગ કરવાના બદલે 250 થી 600 રૂપિયાનો ચાર્જ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ચીનમાં "મેન મમ્સ" (Man Mums)નું ચલણ ઝડપથી વધ્યું છે. 'મેન મમ'માં યુવતીઓ 5 મિનિટ સુધી યુવકને હગ કરવાના માટે 250 થી 600 રૂપિયા ચૂકવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર 'મેન મમ' (Man Mum) શબ્દની ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. યુવતીઓ ઓફિસના સ્ટ્રેસને દૂર કરવા માટે આ પ્રકારની હગ થેરાપીનો આશરો લઈ રહી છે. સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટ (SCMP) અનુસાર, શરૂઆતમાં 'મેન મમ' જિમ જતાં કદ-કાઠીથી મજબૂત પુરુષોને કહેવામાં આવતા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

આ રીતે વધ્યું 'મેન-મમ'નું ચલણ
ધીમે-ધીમે આ શબ્દનો અર્થ બદલાઈ ગયો. હવે 'મેન-મમ' એવા પુરુષોને કહેવામાં આવે છે, જેમનું શરીર મજબૂત હોવાની સાથે જ તેમનું દિલ માં જેવુ કોમલ હોય. એક વાયરલ પોસ્ટ દ્વારા શરૂ થયેલ 'મેન-મમ' ચલણ ચીનમાં ખૂબ જ ઝડપથી વધ્યું છે. શરૂઆતમાં થીસીસ લખવા અંગે સ્ટ્રેસમાં રહેલી એક મહિલાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી કે, તે આ પ્રેશરનો સામનો કરવા માટે એક દયાળુ અને ફિટ 'મેન-મમ'થી ગળે મળવા માટે રૂપિયા ચૂકવવા માટે તૈયાર છે. તેણીએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "મને માધ્યમિક શાળામાં એક વાર ગળે લગાવવામાં આવી હતી, તે સમયે મને ખૂબ જ સેફ મહેસૂસ થયું હતું. અમે કોઈ મેટ્રો સ્ટેશન પર 5 મિનિટ માટે હગ કરી શકીએ છીએ."

'મેન-મમ'માં કેવી રીતે મળે છે હગ?
જે મહિલાઓને 'મેન-મમ' જોઈએ છીએ તે પોતાના પસંદ અનુસાર કોઈ પુરુષનો વ્યવહાર, તેની ધીરજ, કદ-કાઠીના આધારે પસંદ કરી શકે છે. મુલાકાત પહેલાં બન્ને ચેટિંગ (વાતચીત) કરે છે. મેન-મમ સાથે જોડાયેલા મોટાભાગના હગ જાહેર સ્થળોએ થાય છે, જેમ કે મેટ્રો સ્ટેશન અથવા શોપિંગ સેન્ટરો. એક મેન-મમનો ચાર્જ 250થી 600 રૂપિયા (20 થી 50 યુઆન)ની વચ્ચે હોય છે. કેટલીકવાર યુવતીઓ ઊંચી અને એથ્લેટિક મહિલાઓને પણ પસંદ કરે છે.

'મેન મમ'માં હગ કરવાનો અનુભવ
મહિલાઓનું કહેવું છે કે, 'મેન મમ' દરમિયાન મજબૂત કદ-કાઠીના પુરુષો દ્વારા ગળે લગાવવાથી તેમને રાહત અને ખુશી મળે છે. એક મહિલાએ સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટને જણાવ્યું કે, ત્રણ કલાકની કઠોર ઓવરટાઇમ પછી તેણીએ એક 'મેન મમ'ને બોલાવ્યો, જેણે તેણીને ત્રણ મિનિટ સુધી ગળે લગાવી. તેણીએ જણાવ્યું કે, જ્યારે તેણી તેમના બોસ વિશ વિશે ફરિયાદ કરી રહી હતી, ત્યારે 'મેન મમ'એ તેણીના ખભા પર હળવેથી થપથપાવ્યા. બીજી એક મહિલાએ કહ્યું કે, ડાયટમાં ફેલ થયા બાદ તે ખૂબ જ હતાશ થઈ ગઈ હતી અને નજીકની યુનિવર્સિટીના એક PGના વિદ્યાર્થીને હગ કર્યું હતું.

એક 'મેન-મમ'એ જણાવ્યું કે, તે હગ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માંગતો નથી. તેણે કહ્યું કે, રૂપિયા લેવાથી ઈમોશનલ અંતર વધે છે. જ્યારે જે મહિલાઓ આ પ્રકારની સર્વિસ લે છે, તેમણે જણાવ્યું કે, રૂપિયા આપીને હગ કરવાથી વધુ સુરક્ષિત અનુભવે છે અને તેનાથી કોઈપણ પ્રકારીની લિમિટ ક્રોસ કરવાથી બચી શકાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Man MumMan Mum ChargeMan Mum in chinaમેન મમમેન મમનો ટ્રેન્ડ કેમ વધ્યો

Trending news