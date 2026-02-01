Prev
Budget 2026: શું છે 'ઓરેન્જ ઇકોનોમી' જેનો બજેટમાં કરાયો ખાસ ઉલ્લેખ? જેનાથી ખુલશે નોકરીઓના દ્વાર

What is the Orange Economy: આજે લોકસભામાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ રજૂ કરતી વખતે 'ઓરેન્જ ઇકોનોમી' (Orange Economy)નો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તો શું તમે જાણો છો કે, 'ઓરેન્જ ઇકોનોમી' શું છે? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 01, 2026, 05:22 PM IST

What is the Orange Economy: આજે એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ લોકસભામાં દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2026-2027 માટે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. આ વર્ષે તેમણે સતત 9મી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે. પોતાનું બજેટ રજૂ કરતા કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ શિક્ષણ, રોજગાર, ઉર્જા સુરક્ષા, ગરીબી નિર્મૂલન અને ડિફેન્સ સહિતના અન્ય ક્ષેત્રો માટે ઘણી મોટી જાહેરાતો કરી છે. પોતાના બજેટ ભાષણમાં નાણામંત્રીએ ઓરેન્જ ઈકોમોનીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઓરેન્જ ઈકોનોમી શું છે? જો તમે આ ટર્મથી અજાણ હોવ, તો કોઈ વાંધો નહીં, ચાલો તેના વિશે સમજીએ.

શું હોય છે ઓરેન્જ ઇકોનોમી?
ઓરેન્જ ઇકોનોમી (ક્રિએટિવ ઇકોનોમી) એ એક ડેવલપ થતો કોન્સેપ્ટ છે, જે આર્થિક વિકાસ અને ડેવલપમેન્ટમાં ક્રિએટિવ એસેટ્સના યોગદાન અને પોટેન્શિયમલ પર આધારિત છે. તેમાં ટેકનોલોજી, ઈન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી અને પ્રવાસન સાથે સંકળાયેલા આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ક્રિએટિવ ઇકોનોમીની કોઈ એક ચોક્કસ વ્યાખ્યા નથી, પરંતુ તેની અલગ-અલગ વ્યાખ્યાઓ સામાન્ય રીતે એકબીજા સાથે ઓવરલેપ થાય છે. તેમાં એક સામાન્ય ખાસિયત એ છે કે, ક્રિએટિવ ઇકોનોમીમાં ઘણા પાસાઓ છે, જે આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસમાં ફાળો આપે છે અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં યોગદાન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

'2030 સુધીમાં અંદાજે 20 લાખ પ્રોફેશનલ્સની જરૂરિયાત'
પોતાના બજેટ ભાષણમાં નાણામંત્રીએ ઓરેન્જ ઇકોનોમીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, "ભારતનું એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ (AVGC) ક્ષેત્ર એક ઝડપથી વિકસતો ઉદ્યોગ છે. જેમાં વર્ષ 2030 સુધીમાં અંદાજે 20 લાખ પ્રોફેશનલ્સની જરૂરિયાત ઊભી થવાનું અનુમાન છે. હું મુંબઈ સ્થિત 'ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ ટેકનોલોજી' ના સહયોગથી 15,000 માધ્યમિક શાળાઓ અને 500 કોલેજોમાં AVGC કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ સ્થાપિત કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું."

પૂર્વ ભારતમાં ખુલશે નવી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ભારતનો ડિઝાઇન ઉદ્યોગ પણ ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યો છે. ડિઝાઇન ક્ષેત્રે શિક્ષણ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમણે પૂર્વી ભારતમાં એક નવી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન સ્થાપિત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.

budget 2026orange economyNirmala Sitharamanઓરેન્જ ઇકોનોમીબજેટ 2026

