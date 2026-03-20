ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessશું હોય છે પ્રીમિયમ પેટ્રોલ ? ભાવમાં થયો ₹2.35નો વધારો, એન્જીનને થાય છે આ રીતે ફાયદો, જાણો

શું હોય છે પ્રીમિયમ પેટ્રોલ ? ભાવમાં થયો ₹2.35નો વધારો, એન્જીનને થાય છે આ રીતે ફાયદો, જાણો

Premium Petrol Meaning: આજે, 20 માર્ચે, કંપનીઓએ પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 2.35 રૂપિયા સુધીનો વધારો કર્યો છે. રેગ્યુલર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:59 PM IST
Premium Petrol Meaning: શુક્રવારે તેલ કંપનીઓ દ્વારા ભારતમાં પ્રીમિયમ પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. પ્રીમિયમ પેટ્રોલ હવે 2.09 રૂપિયાથી 2.35 રૂપિયાની વચ્ચે વધુ હશે. BPCL, HPCL અને IOCLએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે. જો કે, તેલ કંપનીઓ દ્વારા રેગ્યુલર પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. BPCL સ્પીડ, HPCL પાવર અને IOCL XP95 નામથી પ્રીમિયમ પેટ્રોલ વેચે છે.

ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે, જેના પરિણામે તેલ કંપનીઓને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.

આજના ભાવ શું છે?

ઇન્ડિયન ઓઇલ અનુસાર, આજે રેગ્યુલર ડીઝલનો ભાવ 87.67 રૂપિયા, રેગ્યુલર પેટ્રોલના 94.77 રૂપિયા, XP95 પેટ્રોલના 101.89 રૂપિયા અને XG પેટ્રોલ 91.49 રૂપિયા છે.

પ્રીમિયમ પેટ્રોલ શું છે?

પ્રીમિયમ પેટ્રોલ અને રેગ્યુલર પેટ્રોલ વચ્ચે ઓક્ટેન નંબરમાં તફાવત હશે. પ્રીમિયમ પેટ્રોલમાં સામાન્ય રીતે 91 કે તેથી વધુ ઓક્ટેન નંબર હોય છે. તેમાં અન્ય ઉમેરણો પણ છે જે એન્જિનને સારૂ ચાલવામાં સુનિશ્ચિત કરે છે અને એન્જીનમાં કચરો જમા થવાથી અટકાવે છે, જેનાથી એન્જિનની કામગીરીમાં વધુ સુધારો થાય છે. આ જ કારણ છે કે પ્રીમિયમ પેટ્રોલ વધુ મોંઘુ છે.

ઓક્ટેન નંબર શું અસર કરે છે?

ઓક્ટેન નંબર ઇંધણની એન્ટિ-નોકિંગ ક્ષમતા દર્શાવે છે. ઓક્ટેન નંબર જેટલો ઊંચો હશે, એન્જિન નોકિંગ થવાની શક્યતા ઓછી હશે. નોકિંગ થવાનો અર્થ પેટ્રોલની જરૂર કરતા પહેલા બળવાથી થાય છે.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવે વધાર્યું ટેન્શન

ઈરાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા, ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ હવે તે 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને વટાવી ગયું છે.

આ યુદ્ધને કારણે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા સપ્લાય બંધ થઈ ગઈ છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

