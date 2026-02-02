શું હોય છે સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ? બજેટમાં વધારો થતા રોકાણકારો પર શું થશે અસર? જાણો STT વિશે A to Z
What is Security Transaction Tax: સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ, ટેક્સ કલેક્ટેડ એટ સોર્સ એટલે TCS જેવો જ છે. આનાથી સરકાર સ્ટોક એક્સચેન્જ પર થતા ટ્રાન્ઝેક્શન પર નજર રાખી શકશે અને ટેક્સ ચોરી રોકી શકશે.
Trending Photos
What is Security Transaction Tax: સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ એટલે કે STTએ ભારતમાં માન્ય સ્ટોક એક્સચેન્જો (જેમ કે NSE અને BSE) પર ટ્રેડ થતી સિક્યોરિટીઝની વેલ્યુ પર લાગતો એક સરકારી ટેક્સ છે. આ ટેક્સ સિક્યોરિટીના પ્રકાર અને ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે અલગ-અલગ દરો પર લાગુ થાય છે. સિક્યોરિટીના પ્રકાર તરીકે ઇક્વિટી શેર્સ (ડિલિવરી બેઝ્ડ), ઇક્વિટી ફ્યુચર્સ અને ઇક્વિટી ઓપ્શન્સ પર તે અલગ-અલગ રીતે લાગુ પડે છે.
બજેટ 2026માં ફ્યુચર અને ઓપ્શન્સ સેગમેન્ટ પર STTમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ડેરિવેટિવ ટ્રેડિંગ મોંઘું થઈ ગયું છે. તેનો મુખ્ય હેતુ અત્યંત સટ્ટાખોરીને રોકવાનો અને સરકારી આવક વધારવાનો છે. રવિવારે બજેટમાં થયેલા આ વધારાની જાહેરાતને કારણે સ્થાનિક શેરબજારમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો.
સરળ શબ્દોમાં કહેવામાં આવે તો, સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ એક એવો ટેક્સ છે જે ભારત સરકાર એવા ટ્રાન્ઝેક્શન પર લગાવે છે, જેમાં માન્ય સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ સામેલ હોય, જેમ કે સ્ટોક્સ, ડેરિવેટિવ્ઝ (ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ) અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ ટેક્સની શરૂઆત વર્ષ 2004માં થઈ હતી.
બજેટમાં STT કેટલો વધારવામાં આવ્યો?
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તેમના બજેટ ભાષણમાં ફ્યુચર્સ પર STT વર્તમાન 0.02 ટકાથી વધારીને 0.05 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. ઓપ્શન્સ પ્રીમિયમ અને ઓપ્શન્સના એક્સરસાઈઝ પર STT વર્તમાન દર અનુક્રમે 0.1 ટકા અને 0.125 ટકાથી વધારીને 0.15 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
STT ક્યારે અને કેવી રીતે લાગે છે?
સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ દેશના માન્યતા પ્રાપ્ત ઘરેલું શેરબજારોમાં લિસ્ટેડ શેરની દરેક ખરીદી અને વેચાણ પર લગાવવામાં આવે છે. આ ટેક્સના દરો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. STT અધિનિયમ હેઠળ શેરબજારમાં થતા તમામ વ્યવહારો ટેક્સના દાયરામાં આવે છે. તેમાં ઇક્વિટી શેરોની સાથે-સાથે ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ જેમ કે, ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં કરવામાં આવેલ સોદા પણ સામેલ છે.
જેવો કોઈ શેર અથવા ડેરિવેટિવનો વ્યવહાર પૂર્ણ થાય છે, તે જ સમયે STT વસૂલવામાં આવે છે. આ કારણે જ આ ટેક્સ સિસ્ટમ ઝડપી, પારદર્શક અને અસરકારક માનવામાં આવે છે. વ્યવહારની સાથે જ ટેક્સ કપાઈ જવાથી ટેક્સની ચુકવણીમાં ગેરરીતિ, વિલંબ અથવા ચોરીની શક્યતાઓ ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. જો કે, તેની સીધી અસર એ થાય છે કે રોકાણકારો અને ટ્રેડર્સ માટે ટ્રાન્ઝેક્શનનો કુલ ખર્ચ થોડો વધી જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે