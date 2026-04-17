ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessTCS Nashik Case: ટીસીએસ નાસિક ઓફિસનો કેસ શું છે ? મહિલા પોલીસે ધુરંધર બની સૌથી મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો

TCS Nashik Case: ટીસીએસ નાસિક ઓફિસનો કેસ શું છે ? મહિલા પોલીસે 'ધુરંધર' બની સૌથી મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો

TCS Nashik Case Latest Update: ટીસીએસ નાસિક બીપીઓ ઓફિસનો વિવાદ સતત વધી રહ્યો છે. જો કે હજુ પણ અનેક લોકો છે જેને આ મામલો શું છે તેના વિશે ખબર નથી. તો ચાલો તમને જણાવીએ ટીસીએસ નાસિક બીપીઓ ઓફિસમાં શું ચાલતું હતું ? આ ષડયંત્રનો ખુલાસો કેવી રીતે થયો ? અને આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કયા ખુલાસાઓ થયા છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:38 PM IST
  • ચાલો તમને જણાવીએ ટીસીએસ નાસિક બીપીઓ ઓફિસમાં શું થયું હતું ?
  • પોલીસે સ્પેશિયલ ઓપરેશન કરી કંપનીમાં ચાલતા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરી આરોપીને દબોચી લીધા.
  • નાસિક ટીસીએસ કંપની કેસમાં લેટેસ્ટ અપડેટ
     

TCS Nashik Case: ટીસીએસ નાસિક ઓફિસનો કેસ શું છે ? મહિલા પોલીસે 'ધુરંધર' બની સૌથી મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો

TCS Nashik Case Latest Update: મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં આવેલી ટીસીએસ નાસિક બીપીઓ ઓફિસનો મામલો ચર્ચાનો વિષય છે. આ મામલે પોલીસે 9 એફઆઈઆર નોંધી આરોપીઓની ધરપકડ કરી તપાસ શરુ કરી દીધી છે. જો કે આ સમગ્ર મામલો શું છે તેનાથી ઘણા લોકો અજાણ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ટીસીએસ નાસિક બીપીઓ ઓફિસમાં શું થયું હતું અને પોલીસે કેવી રીતે સ્પેશિયલ ઓપરેશન કરી કંપનીમાં ચાલતા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરી આરોપીને દબોચી લીધા છે.

શું છે TCS નાસિક બીપીઓ ઓફિસનો મામલો?

નાસિકમાં આવેલી ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસમાં મહિલા કર્મચારીઓનું યૌનું ઉત્પીડન અને મહિલા તેમજ પુરુષ કર્મચારીઓને બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાના ષડયંત્રનો ખુલાસો થયા પછી દેશભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે 9 એફઆઇઆર નોંધવામાં આવી છે અને કંપનીમાં કામ કરતાં અને આ રેકેટ ચલાવતા અપરાધીઓની ધરપકડ પણ કરી લેવામાં આવી છે. ટીસીએસ નાસિક બીપીઓ ઓફિસમાં ચાલતા આ ષડયંત્રને ખુલ્લું પાડવા અને આરોપીઓને રંગે હાથ પકડવા માટે પોલીસે એક અંડરકવર ઓપરેશન પણ ચલાવ્યું હતુ. 

નાસિક પોલીસનું અંડરકવર ઓપરેશન 

જાણવા માટે માહિતી અનુસાર ટીસીએસ ઓફિસમાં યૌન શોષણ અને ધર્મ પરિવર્તન મામલે નાસિક પોલીસને એક ફરિયાદ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મળી હતી. આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લેતા પોલીસે એક અંડરકવર ઓપરેશન શરૂ કર્યું. જે અંતર્ગત કંપનીની અંદર ચાલતી સિન્ડિકેટને પકડી પાડવા માટે મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓને ટીસીએસ કંપનીમાં હાઉસકીપિંગ સ્ટાફ તરીકે મોકલવામાં આવ્યા. કંપનીના દરેક ફ્લોર પર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સફાઈકર્મી તરીકે 40 દિવસ સુધી કાર્યરત રહ્યા અને કંપનીની અંદર રહીને કોણ કર્મચારીઓનું શોષણ કરે છે, કેવી રીતે ધર્મ પરિવર્તન માટે ફોર્સ કરવામાં આવે છે તે તમામ માહિતી અને પુરાવા એકઠા કર્યા. ત્યાર પછી પોલીસે કંપનીના સિનિયર કર્મચારીઓ અને એચઆર મેનેજર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી અને કર્મચારીઓની ધરપકડ કરી અને આ સમગ્ર મામલો લોકોની સામે આવ્યો. 

કેવી રીતે થતું હતું યૌન શોષણ ધર્મ પરિવર્તન માટે ફોર્સ? 

નાસિક પોલીસે કંપનીમાં જે અંડરકવર ઓપરેશન કર્યું તેમાં જાણવા મળ્યું કે કંપનીમાં કામ કરતી મહિલા અને પુરુષ કર્મચારીઓને કેવી રીતે ધર્મ પરિવર્તન માટે ફોર્સ કરવામાં આવે છે. અમુક મહિલા કર્મચારીઓનુ યૌન શોષણ પણ કરવામાં આવે છે. ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસને એ પણ ખબર પડી કે એચઆર અને સિનિયર મેનેજમેન્ટ કંપનીની આંતરિક ફરિયાદોને ધ્યાનમાં લેવાને બદલે અને તેના પર કાર્યવાહી કરવાને બદલે ઇગ્નોર કરી દેતા હતા. જેના કારણે પીડિત કર્મચારીઓને કંપનીની અંદરથી કોઈ મદદ મળતી નહીં.  .
 
નાસિક ટીસીએસ કંપની કેસમાં લેટેસ્ટ અપડેટ

નાસિક ટીસીએસ કંપનીમાં કામ કરતાં અને કર્મચારીઓનું યૌન ઉત્પીડન અને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા સંબંધિત ફરિયાદ મામલે પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 7 કર્મચારીની ધરપકડ કરી છે. જેમાં 6 પુરુષ અને 1 મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. આ મામલે આઠ મહિલા કર્મચારીઓએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. જે આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે તેમાં દાનિશ શેખ, તૌસીફ અત્તાર, રઝા મેમન, શાહરુખ કુરૈશી, શફી શેખ, આસિફ આફતાબ અંસારી અને અશ્વિની ચૈનાનીનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ કર્મચારીઓને કંપનીએ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આ મામલે એક મુખ્ય આરોપી નિદા ખાન પોલીસની પકડથી દુર છે. તેના અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર તે મુંબઈમાં છે અને તેણે આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી છે. તેણે ગર્ભાવસ્થાનું કારણ દર્શાવી જામીન માંગ્યા છે. આ મામલે હજુ તપાસ ચાલી રહી છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

