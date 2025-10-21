એક દિવસમાં કેટલી હોય છે રોકડ ઉપાડવાની લિમિટ ? અહીં વાંચો સંપૂર્ણ ડિટેલ
One Day Cash Limit: ભારતમાં જ્યારથી ડિઝીટલ આવ્યું ત્યારથી લોકો રોકડમાં ઓછો વ્યવહાર કરે છે પણ અમુક લોકો હજી પણ રોકડમાં જ વ્યવહાર કરે છે, જેના કારણે આવકવેરા વિભાગ પાસે તે વ્યવહારની વિગત મળતી નથી, જો કે મોટા ભાગના લોકો રોકડ વ્યવહાર કરવા માટે બેંકમાંથી રોકડ નાણા ઉપાડે છે, ત્યારે તેના પર પણ લિમિટ હોય છે.
Trending Photos
One Day Cash Limit: ડિજિટલ પેમેન્ટ અને ઓનલાઈન બેંકિંગને પ્રોત્સાહન આપવાના વર્તમાન યુગમાં, ભારતનો આવકવેરા વિભાગ મોટા રોકડ વ્યવહારો અંગે વધુને વધુ કડક બન્યો છે. ઘણા લોકો અજાણ છે કે ચોક્કસ મર્યાદાથી વધુ રોકડ વ્યવહારો માત્ર ભારે દંડ જ નહીં પરંતુ આવકવેરાની નોટિસ પણ આપી શકે છે. ભલે તમે વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે કે વ્યવસાય માટે રોકડનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ, એક દિવસમાં રોકડ વ્યવહારો માટેની કાનૂની મર્યાદા સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે.
આવકવેરા કાયદાની કલમ 269 ST શું છે?
આવકવેરા કાયદાની કલમ 269 ST સ્પષ્ટપણે કોઈપણ વ્યક્તિ પર દૈનિક રોકડ ઉપાડ મર્યાદા લગાવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક અથવા વધુ વ્યક્તિઓ પાસેથી એક દિવસમાં ₹2 લાખ કે તેથી વધુ રોકડ મેળવી શકતી નથી. આ પ્રતિબંધ વ્યવહાર વ્યક્તિગત છે કે વ્યવસાયિક છે તેના પર નિર્ભર નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે તમારી કાર વેચો છો અને 2.5 લાખ રૂપિયા રોકડમાં મેળવો છો, તો તે આવકવેરા કાયદાનું સીધું ઉલ્લંઘન છે.
નિયમો તોડવા બદલ દંડ અને જવાબદારી
જો તમે ₹2 લાખથી વધુ રોકડ સ્વીકારો છો, તો આવકવેરા વિભાગ કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે. આવકવેરા વિભાગ પ્રાપ્ત કુલ રોકડના (100%) જેટલો ભારે દંડ લાગી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે મિલકત અથવા વ્યવસાયિક વ્યવહાર માટે ₹5 લાખ રોકડ સ્વીકારો છો, તો દંડ સંપૂર્ણ ₹5 લાખ સુધીનો હોઈ શકે છે. આ દંડ કલમ 271DA હેઠળ લગાવવામાં આવે છે. આ નિયમ હેઠળ, રોકડ મેળવનાર વ્યક્તિ જવાબદાર ગણાય છે.
આ નિયમ શા માટે જરૂરી છે?
આ ₹2 લાખ રોકડ વ્યવહાર મર્યાદા અર્થતંત્રમાં કાળા નાણાં અને કરચોરીને રોકવા માટે લાગુ કરવામાં આવી હતી. સરકારનો પ્રાથમિક ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે તમામ મોટા વ્યવહારો, પછી ભલે તે બેંક ટ્રાન્સફર, ચેક અથવા ડિજિટલ માધ્યમ દ્વારા હોય, સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને શોધી શકાય. વ્યક્તિગત વ્યવહારો, જેમ કે મિત્ર અથવા સંબંધી પાસેથી ₹2 લાખથી વધુ રોકડ આપવી અથવા પ્રાપ્ત કરવી, પણ ચકાસણીને પાત્ર બની શકે છે.
આવકવેરા વિભાગ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ
આવકવેરા વિભાગ હવે રોકડ વ્યવહારોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવા માટે AI સંચાલિત ડેટા વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરે છે.
ચેતવણી થ્રેશોલ્ડ:
નાણાકીય વર્ષમાં બચત ખાતામાં ₹10 લાખ કે તેથી વધુ રકમ જમા કરવી અથવા ઉપાડવી.
નાણાકીય વર્ષમાં ચાલુ ખાતામાં ₹50 લાખ કે તેથી વધુ રકમ જમા કરવી અથવા ઉપાડવી.
શંકાસ્પદ વ્યવહારો:
₹2 લાખથી ઓછા રકમના નાના રોકડ વ્યવહારોને પણ શંકાસ્પદ તરીકે ઓળખી શકાય છે, જેના કારણે વિભાગ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવે છે. તેથી, કોઈપણ મોટા નાણાકીય વ્યવહારો માટે ડિજિટલ અથવા બેંક ટ્રાન્સફરનો ઉપયોગ કરવો હંમેશા સલામત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે