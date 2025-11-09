Prev
અત્યારે કેટલો છે 24, 22 અને 20 કેરેટ સોનાનો ભાવ ? માત્ર એક અઠવાડિયામાં આટલું સસ્તું થયું ગોલ્ડ

Gold Silver New Rates: છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. જોકે આ ઘટાડો છેલ્લા કેટલાક દિવસો કરતાં ઓછો છે, તે હજુ પણ તેની ટોચ કરતાં 11,256 રૂપિયા સસ્તો ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:11 PM IST

Gold Silver New Rates: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. ગયા અઠવાડિયે પાછલા દિવસોની સરખામણીમાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, આ કિંમતી ધાતુઓ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન સસ્તી થઈ છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર તેમના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે એટલું જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સોનાના દરોની વાત કરીએ તો, માત્ર ચાર ટ્રેડિંગ દિવસોમાં 24 કેરેટ સોનાના ભાવ 677 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટ્યા છે.

માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો

વૈશ્વિક વેપાર તણાવમાં ઘટાડો અને માંગમાં ઘટાડો થવાને કારણે તાજેતરના ભૂતકાળમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ દબાણ હેઠળ આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક બજાર બંનેમાં તેમના ભાવ ઘટ્યા છે. જો તમે સોનું ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો એ જોવુ યોગ્ય છે કે સોનું તેના હાઈ લેવલ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે સસ્તું થઈ ગયું છે, પરંતુ તેની કિંમત હજુ પણ 1.20 લાખ રૂપિયાથી ઉપર છે. સોનાની તુલનામાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

MCX પર સોનું ખૂબ સસ્તું

મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના વાયદાના ભાવમાં સાપ્તાહિક ફેરફાર અંગે, 31 ઓક્ટોબરના રોજ MCX પર 5 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ સાથે સોનાનો ભાવ 1,21,232 રૂપિયા હતો, અને શુક્રવારે, ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, તે 1,21,038 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો. આ અઠવાડિયામાં 194 રૂપિયાનો નજીવો ઘટાડો થયો છે. 1,32,294 રૂપિયાની તેની ઊંચી કિંમતની તુલનામાં, તે હવે 11,256 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ડિસ્કાઉન્ટ પર ઉપલબ્ધ છે.

સ્થાનિક બજારમાં 20, 22 અને 24 કેરેટના ભાવ

સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં સાપ્તાહિક ફેરફાર અંગે વાત કરીએ તો અહીં પણ ભાવ ઘટ્યા છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ વેબસાઇટ, IBJA.com પર અપડેટ કરેલા દરો અનુસાર, 31 ઓક્ટોબરના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામ ભાવ ₹1,20,770 પર બંધ થયો હતો, જે ગયા શુક્રવારે સાંજે ₹1,20,100 હતો. પરિણામે, છેલ્લા અઠવાડિયામાં સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં ₹670 પ્રતિ 10 ગ્રામનો ઘટાડો થયો છે. 

સોનાની ગુણવત્તાનો નવીનતમ ભાવ (7 નવેમ્બર, શુક્રવાર)

  • 24 કેરેટ સોનું 120100/10 ગ્રામ
  • 22 કેરેટ સોનું 117220/10 ગ્રામ
  • 20 કેરેટ સોનું 106890/10 ગ્રામ
  • 18 કેરેટ સોનું 97280/10 ગ્રામ
  • 14 કેરેટ સોનું 77460/10 ગ્રામ

આ સ્થાનિક સોનાના ભાવો દર કામકાજના દિવસે ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સની વેબસાઇટ પર અપડેટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં ૩% GST અને દાગીનાની ખરીદી પર લગાવવામાં આવતા મેકિંગ ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી. જ્યારે તમે ઘરેણાં ખરીદવા માટે સ્ટોર પર જાઓ છો, ત્યારે ભાવ વધે છે.

ચાંદી તેના ઉચ્ચ સ્તરથી તૂટી

ચાંદીના ભાવ પર એક નજર નાખવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે આ વર્ષે ભાવ વધારામાં તે સોનાથી આગળ નીકળી ગયું છે, ત્યારે તે ઘટાડાની દ્રષ્ટિએ પણ આગળ છે. MCX પર, ચાંદી હવે 147789 પ્રતિ કિલોગ્રામ છે, જે 170415 રૂપિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 22626 રૂપિયા ઘટી ગયું છે. 

આ દરમિયાન, સ્થાનિક બજારમાં, એક અઠવાડિયામાં તેની કિંમત 850 રૂપિયા ઘટી ગઈ છે, જે 14 ઓક્ટોબરના રોજ 178100 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી તેની સરખામણીમાં 29825 રૂપિયા ઘટી ગઈ છે. 1 કિલો ચાંદીનો તાજેતરનો ભાવ હાલમાં 148275 રૂપિયા છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

