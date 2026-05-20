/ઘરમાં કેટલું સોનું રાખી શકાય ? જો આનાથી વધારે રાખ્યું તો સરકાર કરશે જપ્ત, ભરવો પડશે 86% સુધીનો ટેક્સ

Gold Limit for Home : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોનું સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ વિષય બની રહ્યું છે. ચાની દુકાન હોય કે સોશિયલ મીડિયા પર, દરેક વ્યક્તિ સોનાની ચર્ચા કરી રહી છે. જ્યારથી પ્રધાનમંત્રીએ એક વર્ષ માટે જનતાને સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે, ત્યારથી આ કિંમતી ધાતુ વિશે ચર્ચા દેશભરમાં ઘરગથ્થુ વિષય બની ગઈ છે.
સરકારે આયાત કર વધારવાથી લઈને આયાત પર મર્યાદા લાદવા સુધીના વિવિધ પગલાં લીધા છે. વધુમાં સોનાની આયાત લાઇસન્સ સંબંધિત નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભારતમાં સોનું ફક્ત રોકાણ નથી તે ભાવનાત્મક બંધનો સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલું છે. લગ્ન હોય કે અન્ય કોઈ શુભ પ્રસંગ સોનું તેની કિંમતને ધ્યાનમાં લીધા વિના ખરીદવામાં આવે છે. લગ્ન ઘણીવાર સોના વિના અધૂરા માનવામાં આવે છે.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ઘરોમાં સામૂહિક રીતે એટલી મોટી માત્રામાં સોનું હોય છે કે, જો તેને સત્તાવાર રીતે નોંધવામાં આવે, તો ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો ભંડાર ધરાવતો દેશ તરીકે ઉભરી આવે. એક અંદાજ સૂચવે છે કે ભારતીય ઘરોમાં હાલમાં 25,000થી 30,000 ટન સોનું છે. લોકો તેમના ઘરો અને તિજોરીઓમાં સોનું સંગ્રહ કરે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમે ઘરમાં કેટલું સોનું રાખી શકો છો ? અને જો તમે નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ સોનું રાખતા પકડાઈ જાઓ તો શું થશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ઘરમાં કેટલું સોનું રાખી શકાય ?
ભારતીય લોકોનું સોના પ્રત્યેનું વલણ કોઈ રહસ્ય નથી. ગમે તેટલું મોંઘુ સોનું હોય લોકો તેને ખરીદવાનું ક્યારેય બંધ કરતા નથી. 2025માં પણ વધતી કિંમતો છતાં ભારતે 800 ટન સોનું આયાત કર્યું. ભારત હાલમાં સોનાનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. સોનું હવે ખૂબ જ સંવેદનશીલ મુદ્દો બની ગયો છે તે જોતાં તમારે કાયદેસર રીતે કેટલું સોનું રાખવાની મંજૂરી છે તે જાણવું જરૂરી છે.
આવકવેરા કાયદા અનુસાર, ઘરમાં સોનું રાખવા માટે કોઈ ચોક્કસ મર્યાદા નિર્ધારિત નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તમે તમારા ઘરમાં ગમે તેટલું સોનું રાખી શકો છો. જો કે, તેના માટે સંબંધિત ખરીદી બિલ રાખવા ફરજિયાત છે. તમારી પાસે સોનાનો જથ્થો ગમે તેટલો હોય, તમારે તેની ખરીદી સાબિત કરતા બિલ રાખવા જરૂરી છે. જો તમારી પાસે જરૂરી બિલ, રસીદો અથવા વારસાગત ડોક્યુમેન્ટ હોય, તો તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જો કે, જો તમારી પાસે આ ડોક્યુમેન્ટ ના હોય તો કાનૂની ગૂંચવણોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ડોક્યુમેન્ટ વગર ઘરમાં કેટલું સોનું રાખવાની છૂટ ?
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (CBDT) દ્વારા નક્કી કરાયેલા નિયમો અનુસાર, જો તમારી પાસે નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ સોનું હોય તો તમારે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ પૂરા પાડવા પડશે. જો કે, જો તમારી પાસે મૂળ ખરીદી બિલ ન હોય તો પણ તમને ચોક્કસ જથ્થા સુધીના સોનાના દાગીના માટે છૂટ આપવામાં આવે છે. 1994માં સ્થાપિત CBDT નિયમો અનુસાર, પરિવારના વિવિધ સભ્યોને કેટલા સોના રાખવાની પરવાનગી છે તે અંગે ચોક્કસ મર્યાદાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે.
એક પરિણીત મહિલાને 500 ગ્રામ સુધીનું સોનું રાખવાની મંજૂરી છે.
એક અપરિણીત મહિલાને 250 ગ્રામ સુધીનું સોનું રાખવાની મંજૂરી છે.
બીજી બાજુ પુરુષ સભ્યોને ફક્ત 100 ગ્રામ સુધીનું સોનું રાખવાની મંજૂરી છે.
આનાથી વધારે સોનું રાખશો તો સરકાર જપ્ત કરી શકે છે
ઉપર દર્શાવેલ સોનાની મર્યાદા બિલ અથવા સહાયક ડોક્યુમેન્ટ વિના પણ રાખવાની પરવાનગી આપે છે તે ન્યૂનતમ મર્યાદા દર્શાવે છે. જો તમારી પાસે માન્ય બિલ સાથે સોનાનો જથ્થો ગમે તેટલો હોય તો કોઈ સમસ્યા નથી. જોકે, જો તમે બિલ કે ડોક્યુમેન્ટ વગર નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ સોનું રાખો છો, તો આવકવેરા વિભાગ પાસે તેને જપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. વધુમાં, જો તમે એ સાબિત કરી શકતા નથી કે તમારા કબજામાં રહેલું સોનું તમારી કાયદેસરની કમાણી દ્વારા મેળવવામાં આવ્યું છે અથવા વારસા તરીકે પ્રાપ્ત થયું છે, તો આવકવેરા વિભાગ તેને 'અસ્પષ્ટ રોકાણ' તરીકે વર્ગીકૃત કરશે.
આવકવેરા નિયમો શું કહે છે ?
આવકવેરા કાયદાની કલમ 104 હેઠળ આવી સંપત્તિઓ પર મોટો ટેક્સ અને દંડ લાદવામાં આવી શકે છે. આ દંડ એટલો મોટો હોઈ શકે છે કે તમારી કમાણીનો નોંધપાત્ર ભાગ સરકાર જપ્ત કરી શકે છે. આવકવેરા નિયમો અનુસાર, જો તમે તમારા કબજામાં રહેલા સોના માટે યોગ્ય હિસાબ, બિલ અથવા સહાયક ડોક્યુમેન્ટ આપી શકતા નથી તો તમારે લગભગ 86% સુધીનો દંડ ભરવો પડી શકે છે.
આવકવેરા કાયદાની કલમ 115BBE હેઠળ અઘોષિત આવક અથવા સોના અંગે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવે છે. કોઈપણ આવક અથવા સોના જેના કાયદેસર સ્ત્રોતને સાબિત કરી શકાતો નથી તેને વિભાગ દ્વારા કલમ 68, 69, 69A, 69B, 69C અને 69D હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. અઘોષિત સંપત્તિ પર 60% ટેક્સ, 25% સરચાર્જ અને 4% સેસ લાગે છે.