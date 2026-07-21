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₹7500 પેન્શન પર શું છે સરકારનો પ્લાન? EPS-95 પેન્શનધારકોની માંગ અને DA પર સંસદમાં આપ્યો આ જવાબ!

Government Plan: શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ જણાવ્યું હતું કે સરકારને ટ્રેડ યુનિયનો, જનપ્રતિનિધિઓ અને અન્ય હિસ્સેદારો તરફથી લઘુત્તમ પેન્શન વધારવા માટે અનેક માંગણીઓ મળી છે. જો કે, સરકારે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લીધો નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:21 PM IST
₹7500 પેન્શન પર શું છે સરકારનો પ્લાન? EPS-95 પેન્શનધારકોની માંગ અને DA પર સંસદમાં આપ્યો આ જવાબ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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