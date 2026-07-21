/₹7500 પેન્શન પર શું છે સરકારનો પ્લાન? EPS-95 પેન્શનધારકોની માંગ અને DA પર સંસદમાં આપ્યો આ જવાબ!

Government Plan: EPS-95 (કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના) હેઠળ લઘુત્તમ માસિક પેન્શન 1,000 રૂપિયાથી વધારીને 7,500 રૂપિયા કરવાની માંગ ફરી એકવાર સંસદમાં ગુંજવા લાગી છે. પેન્શન વધારવા અને મોંઘવારી ભથ્થું (DA) ઉમેરવાની માંગ લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે. હવે, સરકારે લોકસભામાં આ મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
હકીકતમાં, 20 જુલાઈના રોજ, લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજેએ સ્વીકાર્યું કે સરકારને ટ્રેડ યુનિયનો, જનપ્રતિનિધિઓ અને અન્ય હિસ્સેદારો તરફથી લઘુત્તમ પેન્શન વધારવા માટે અનેક માંગણીઓ મળી છે. જોકે, 7,500 રૂપિયા લઘુત્તમ પેન્શન લાગુ કરવા અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
સરકારે શું કહ્યું?
સરકારને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તે પેન્શનની રકમ વધારવા માટે વધારાની બજેટરી સહાય પૂરી પાડવા અથવા પેન્શન ફંડમાં ફેરફાર કરવા વિશે વિચારી રહી છે. આ મુદ્દાના જવાબમાં, કરંદલાજેએ સમજાવ્યું કે EPS, 1995, એક "નિર્ધારિત યોગદાન-નિર્ધારિત લાભ" સામાજિક સુરક્ષા યોજના છે, જેમાં લાભો પેન્શન ફંડમાં આપવામાં આવેલા યોગદાન સાથે જોડાયેલા છે અને નિશ્ચિત ચુકવણીઓ પૂરી પાડે છે.
કેન્દ્ર સરકારનું યોગદાન શું છે?
શોભા કરંદલાજેએ સમજાવ્યું કે નોકરીદાતા પેન્શન ફંડમાં પગારના 8.33 ટકા ફાળો આપે છે, જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર 1.16 ટકા ફાળો આપે છે. આ મહત્તમ માસિક પગાર મર્યાદા 15,000 રૂપિયા સુધી લાગુ પડે છે. આ ભંડોળમાંથી પેન્શન ચૂકવવામાં આવે છે અને ભવિષ્યની જવાબદારીઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વાર્ષિક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે EPS, 1995, હવે EPS, 2026 દ્વારા બદલવામાં આવ્યું છે.
કરંદલાજેએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર EPS-95 પેન્શનરો માટે દર મહિને ₹1,000 ની લઘુત્તમ પેન્શન સુનિશ્ચિત કરવા માટે બજેટ સહાય પૂરી પાડી રહી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ EPS માટે સરકારના વાર્ષિક 1.16% વેતન યોગદાનથી અલગ છે, જે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) દ્વારા સંચાલિત છે.
સરકાર ક્યારે નિર્ણય લઈ શકે છે?
સરકારને એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તે લાખો વૃદ્ધ પેન્શનરોની માંગણીઓ પર અંતિમ નિર્ણય ક્યારે લેશે. મંત્રીએ ગૃહને માહિતી આપી કે સરકાર EPFO સભ્યો માટે સામાજિક સુરક્ષા કવરેજને મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. કોઈપણ નિર્ણય લેતી વખતે પેન્શન ફંડની ટકાઉપણું અને ભવિષ્યની જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં લેવી આવશ્યક છે. આનો અર્થ એ છે કે સરકારે હજુ સુધી પેન્શન વધારવા માટે સમયમર્યાદા કે તારીખ જાહેર કરી નથી.